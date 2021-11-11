Первая игра сборной России в олимпийском сезоне. Стартуем с Финляндией! LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию первого матча сборной России на Кубке Карьяла — 2021 в режиме LIVE. На финском этапе, который традиционно открывает сезон Еврохоккейтура, наша команда стартует игрой с хозяевами площадки. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 19:30 по московскому времени.
В Хельсинки российская команда отправилась в крайне экспериментальном составе под руководством Олега Браташа. В столице Суоми игровую практику получат несколько игроков, являющихся кандидатами на участие в молодёжном чемпионате мира 2022 года, в том числе и голкипер СКА Ярослав Аскаров, проведший в нынешнем сезоне всего девять матчей на взрослом уровне в различных лигах. Ожидается, что именно Ярослав займёт место на последнем рубеже национальной команды в матче-открытии.
Напомним, что год назад на первом этапе Евротура за нашу команду играли исключительно кандидаты на поездку на молодёжное первенство мира. И это выступление получилось абсолютно триумфальным. Сборная России, ведомая Игорем Ларионовым, выиграла все три матча с общим счётом 11:3. Вспоминаем, как это было.
Олег Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни
Изначально в тренерский штаб сборной России вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физподготовке) и Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).
Однако накануне стало известно, что Знарку пришлось покинуть расположение национальной команды из-за выявленных симптомов ОРВИ.
Добрый вечер! До начала первого матча сборной России в нынешнем сезоне остаётся меньше 2,5 часов.
Уже известно, что капитаном российской команды в Финляндии будет нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, роли его ассистентов возложены на форварда Марата Хуснутдинова (СКА) и защитника Александра Никишина («Спартак»).
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