Первая игра сборной России в олимпийском сезоне. Стартуем с Финляндией! LIVE

Всё самое главное и интересное о первом матче команды Олега Браташа.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию первого матча сборной России на Кубке Карьяла — 2021 в режиме LIVE. На финском этапе, который традиционно открывает сезон Еврохоккейтура, наша команда стартует игрой с хозяевами площадки. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В Хельсинки российская команда отправилась в крайне экспериментальном составе под руководством Олега Браташа. В столице Суоми игровую практику получат несколько игроков, являющихся кандидатами на участие в молодёжном чемпионате мира 2022 года, в том числе и голкипер СКА Ярослав Аскаров, проведший в нынешнем сезоне всего девять матчей на взрослом уровне в различных лигах. Ожидается, что именно Ярослав займёт место на последнем рубеже национальной команды в матче-открытии.