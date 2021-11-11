Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кубок Карьяла — 2021, Россия — Финляндия, прямая трансляция матча, 11 ноября 2021 года

Первая игра сборной России в олимпийском сезоне. Стартуем с Финляндией! LIVE
Сергей Емельянов
Кубок Карьяла, Россия – Финляндия
Комментарии
Всё самое главное и интересное о первом матче команды Олега Браташа.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию первого матча сборной России на Кубке Карьяла — 2021 в режиме LIVE. На финском этапе, который традиционно открывает сезон Еврохоккейтура, наша команда стартует игрой с хозяевами площадки. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Расписание матчей Евротура-2021/2022

В Хельсинки российская команда отправилась в крайне экспериментальном составе под руководством Олега Браташа. В столице Суоми игровую практику получат несколько игроков, являющихся кандидатами на участие в молодёжном чемпионате мира 2022 года, в том числе и голкипер СКА Ярослав Аскаров, проведший в нынешнем сезоне всего девять матчей на взрослом уровне в различных лигах. Ожидается, что именно Ярослав займёт место на последнем рубеже национальной команды в матче-открытии.

Новость по теме
Стал известен состав сборной России на первый этап Евротура Кубок Карьяла
Олег Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни
Live Сергей Емельянов

Напомним, что год назад на первом этапе Евротура за нашу команду играли исключительно кандидаты на поездку на молодёжное первенство мира. И это выступление получилось абсолютно триумфальным. Сборная России, ведомая Игорем Ларионовым, выиграла все три матча с общим счётом 11:3. Вспоминаем, как это было.

«Россия сделала всё шоу. Трудно не быть очарованным этой командой» «Россия сделала всё шоу. Трудно не быть очарованным этой командой»
17:05 Сергей Емельянов

Олег Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни

Изначально в тренерский штаб сборной России вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физподготовке) и Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).

Однако накануне стало известно, что Знарку пришлось покинуть расположение национальной команды из-за выявленных симптомов ОРВИ.

Новость по теме
Олег Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни
17:00 Сергей Емельянов

Добрый вечер! До начала первого матча сборной России в нынешнем сезоне остаётся меньше 2,5 часов.

Уже известно, что капитаном российской команды в Финляндии будет нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, роли его ассистентов возложены на форварда Марата Хуснутдинова (СКА) и защитника Александра Никишина («Спартак»).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021