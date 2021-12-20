НХЛ всё-таки не приедет на Олимпиаду? LIVE решения лиги по главному вопросу сезона

В начале осени хоккейный мир ликовал — НХЛ согласилась отпустить своих хоккеистов на олимпийский турнир в Пекин. Тогда же лига сделала оговорку, которую хотелось воспринимать исключительно как формальную страховку: до 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.
Но прошло три с небольшим месяца, и ситуация кардинально поменялась. Сотни хоккеистов в ковид-протоколах, десятки отменённых матчей — с такой диспозицией НХЛ подходит к дедлайну решения по Олимпиаде. Кажется, что у лиги, приоритет которой — проведение всех матчей регулярного чемпионата, просто не остаётся другого выхода, кроме как отказаться от поездки в Китай, а во время олимпийской паузы восстанавливать искалеченный коронавирусом календарь сезона.
Долгое время мощным противовесом НХЛ в этом вопросе был профсоюз игроков. Хоккеисты страстно желали сыграть на главном международном турнире и побороться за олимпийское золото. Но за последний месяц многие игроки на своей шкуре прочувствовали всю «прелесть» суровых ковид-протоколов и изменили мнение насчёт поездки в Пекин, где правила будут ещё жёстче.
В общем, всё идёт к тому, что НХЛ совсем скоро официально откажется от участия в китайской Олимпиаде. В эти дни между лигой и профсоюзом хоккеистов происходит активное обсуждение этого вопроса, инсайдеры сообщают, что решение будет опубликовано в ближайшие дни. Следите за развязкой главной интриги хоккейного сезона вместе с «Чемпионатом».
Известный журналист Ларри Брукс призвал лигу разработать новые меры борьбы с коронавирусом и отказаться от поездки на Олимпиаду.
«НХЛ ввела усиленные ковид-протоколы, но проблема в том, что это по большей части прошлогодние протоколы, только более строгие. Лига должна разработать меры, отвечающие нынешним обстоятельствам, а не прошлогодним.
Игроки должны отказаться от Олимпиады. Поездка в Пекин выглядит неразумной. Игроки, сдавшие на Играх положительный тест, должны будут уйти на длительный карантин в Китае. И что, погоня за медалью этого стоит? А что, если в одной сборной окажутся сразу несколько заражённых? Всё, вон с турнира?
Во время карантина от трёх до пяти недель игрок не сможет кататься. И сколько он ещё пробудет вне состава после возвращения в Северную Америку? И снова, неужели это того стоит? В какой момент настойчивые требования отпустить игроков на Олимпиаду станут проявлением эгоизма?
Профсоюз игроков должен вежливо отказаться и сделать это сейчас, чтобы у лиги появились три недели, на которые можно будет попытаться запланировать перенесённые матчи. Ведь на многих аренах свободных дат осталось немного. Возможно даже, что некоторым командам придётся играть домашние матчи на выезде? Послушайте, самая сложная часть – это не продление паузы на несколько дней. Самое сложное – разработать такой план возобновления сезона, чтобы сохранить целостность на льду и защитить здоровье своих работников. И если для этого придётся начинать с самого начала, так тому и быть. Это тяжело, но НХЛ и профсоюз должны это сделать», — написал Брукс в колонке в NY Post.
Игроки, которые выступают в НХЛ, не поедут на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщается в «твиттере» Spittin' Chiclets.
НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года, сообщается на официальном сайте ассоциации игроков НХЛ. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни.
НХЛ не будет останавливать регулярку из-за коронавируса
Стало известно, что НХЛ не собирается делать паузу в регулярном чемпионате на фоне увеличившихся случаев коронавируса. Лига и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщили о продолжении сезона.
«Мы продолжим играть по расписанию регулярного сезона-2021/2022. Несмотря на то что в последнее время участились случаи положительных результатов теста на COVID среди игроков, тренеров и хоккейного персонала, число положительных случаев, приведших к появлению симптомов или серьёзных заболеваний, было незначительным.
Поскольку практически все игроки и хоккейный персонал клубов полностью вакцинированы, необходимость временного закрытия отдельных команд должна по-прежнему рассматриваться в каждом конкретном случае. Эффект от недавно введённых усиленных мер профилактики и выявления будет оцениваться ежедневно. НХЛ и НХЛПА вместе со своими медицинскими экспертами будут отслеживать не только количество и характер положительных результатов COVID, но и глубину состава клубов, чтобы обеспечить здоровье и безопасность игроков и честность соревнований лиги», — говорится в заявлении.
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