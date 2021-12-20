НХЛ всё-таки не приедет на Олимпиаду? LIVE решения лиги по главному вопросу сезона

В начале осени хоккейный мир ликовал — НХЛ согласилась отпустить своих хоккеистов на олимпийский турнир в Пекин. Тогда же лига сделала оговорку, которую хотелось воспринимать исключительно как формальную страховку: до 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

Но прошло три с небольшим месяца, и ситуация кардинально поменялась. Сотни хоккеистов в ковид-протоколах, десятки отменённых матчей — с такой диспозицией НХЛ подходит к дедлайну решения по Олимпиаде. Кажется, что у лиги, приоритет которой — проведение всех матчей регулярного чемпионата, просто не остаётся другого выхода, кроме как отказаться от поездки в Китай, а во время олимпийской паузы восстанавливать искалеченный коронавирусом календарь сезона.



Долгое время мощным противовесом НХЛ в этом вопросе был профсоюз игроков. Хоккеисты страстно желали сыграть на главном международном турнире и побороться за олимпийское золото. Но за последний месяц многие игроки на своей шкуре прочувствовали всю «прелесть» суровых ковид-протоколов и изменили мнение насчёт поездки в Пекин, где правила будут ещё жёстче.

В общем, всё идёт к тому, что НХЛ совсем скоро официально откажется от участия в китайской Олимпиаде. В эти дни между лигой и профсоюзом хоккеистов происходит активное обсуждение этого вопроса, инсайдеры сообщают, что решение будет опубликовано в ближайшие дни. Следите за развязкой главной интриги хоккейного сезона вместе с «Чемпионатом».