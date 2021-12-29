Россия — Словакия на МЧМ-2022: прямая трансляция Первого канала, видео, дата и время матча

Дата и время матча
30 декабря молодёжная сборная России проведёт третий матч на МЧМ-2022. Соперником наших ребят станет команда Словакии. Начало встречи — в 00:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция
Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 00:25 мск.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно будет здесь.
Материалы о матче
Мнения экспертов
«Дисциплина в игре со Швейцарией была другой, в отличие от матча со шведами. Забивать стали разные звенья — хороший факт перед главными играми. С надеждой смотрим на следующую игру. По такой игре сложно судить о вратарской позиции, но Гуськов выручал, когда было надо. Вопрос перед тренерским штабом: кого ставить на следующую игру. Надеюсь, оба вратаря получили опыт, теперь слово за тренерским составом», – отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
«Вопросы к игре всегда возникают, какой бы ни был результат. Был необходим этот матч ребятам. Решили проблему с неоправданными удалениями. Тяжело играть после поражения от Швеции. Хорошо, что решили все вопросы, выиграли. Впереди сложные матчи.
Обе игры провели в одном ключе. Вижу хорошую скоростную работу, быстроту в движениях. Но это не всегда идёт на пользу. Временами это сбивает в завершении.
Обрезы в средней зоне — грубые ошибки при технико-тактической работе. Со шведами получили такой гол, в этом матче тоже были похожие ситуации. Тренеры должны обратить внимание на это. Нужно подкорректировать расположение ребят на площадке — особенно при игре в большинстве», – поделился мнением заслуженный тренер России Владимир Плющев.
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