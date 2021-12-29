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«Барыс» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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16:15 Мск
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МЧМ по хоккею — 2022, Россия — Словакия, прямой эфир, Первый канал, где смотреть, дата и время, таблица

Россия — Словакия на МЧМ-2022: прямая трансляция Первого канала, видео, дата и время матча
Лев Лукин
МЧМ по хоккею — 2022, Россия — Словакия
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Главное, что нужно знать перед третьим матчем нашей команды на молодёжном чемпионате мира — 2022.
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Дата и время матча

30 декабря молодёжная сборная России проведёт третий матч на МЧМ-2022. Соперником наших ребят станет команда Словакии. Начало встречи — в 00:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание игр МЧМ-2022
Турнирная таблица МЧМ-2022
U20 ЧМ-2022. Группа B
30 декабря 2021, четверг. 00:30 МСК
Словакия U20
Не начался
Россия U20

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 00:25 мск.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно будет здесь.

Материалы о матче

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Мнения экспертов

«Дисциплина в игре со Швейцарией была другой, в отличие от матча со шведами. Забивать стали разные звенья — хороший факт перед главными играми. С надеждой смотрим на следующую игру. По такой игре сложно судить о вратарской позиции, но Гуськов выручал, когда было надо. Вопрос перед тренерским штабом: кого ставить на следующую игру. Надеюсь, оба вратаря получили опыт, теперь слово за тренерским составом», – отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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«Вопросы к игре всегда возникают, какой бы ни был результат. Был необходим этот матч ребятам. Решили проблему с неоправданными удалениями. Тяжело играть после поражения от Швеции. Хорошо, что решили все вопросы, выиграли. Впереди сложные матчи.

Обе игры провели в одном ключе. Вижу хорошую скоростную работу, быстроту в движениях. Но это не всегда идёт на пользу. Временами это сбивает в завершении.

Обрезы в средней зоне — грубые ошибки при технико-тактической работе. Со шведами получили такой гол, в этом матче тоже были похожие ситуации. Тренеры должны обратить внимание на это. Нужно подкорректировать расположение ребят на площадке — особенно при игре в большинстве», – поделился мнением заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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