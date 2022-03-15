«Шипачёва и Гусева на Олимпиаде подзакрыли. Давай откровенно: скорости у них нет»

Никита Нестеров рассказал, как боролся за место в составе «Тампы» и о противоречиях с тренерским штабом на Играх в Пекине.

Защитник ЦСКА, олимпийский чемпион — 2018 и серебряный призёр Игр-2022 Никита Нестеров стал гостем подкаста «Хоккейная Кухня» в YouTube. Хоккеист объяснил, почему российская сборная проиграла финнам в финале пекинского турнира, раскритиковал молодых игроков и вспомнил о своей карьере в НХЛ.

О результате Олимпиады для сборной России

«Я скажу так: всегда хочется большего. Но я считаю, что серебро – это достойный и хороший результат для нас. Все говорят, что мы проиграли, но можно сказать по-другому – мы выиграли серебро. Я считаю, что всё хорошо сложилось.

Напрягало на предолимпийском сборе в Новогорске только то, что мы начали перестраиваться во времени: тренировки сдвинулись на 9 утра, а в 7 ты должен был сдавать ПЦР-тест.

Алексей Жамнов давал полную свободу нападающим плюс-минус. Просто реализации не было. У кого-то пошла игра, у кого-то — нет. Все были настроены на победу. Федотову сказали: «Мы одну забьём, ты сыграй «на ноль», мы выиграем». Но у него не получилось.

Мы много разбирали финнов перед финалом. И на сборах, если честно, под них уже готовились – после Кубка Первого канала, так как мы им проиграли. Плюс-минус все понимали, что они будут фаворитами и что мы обязаны далеко дойти. Когда мы попали на них в финале, то знали, чего от них ждать. У них была опытная команда. Они просто нас перетерпели и переиграли».

О недопонимании с тренерским штабом на Олимпиаде

«Сначала не пошло большинство – было некоторое недопонимание, потому что тренерский штаб требовал одно, а у нас есть свои наигрыши. Потом они всех поменяли: я с Шипачёвым выходил, хотя там Войнов должен был играть.

Фёдоров и Гончар руководили большинством. Изначально были такие же наигрыши, как в ЦСКА. Потом начали, мне кажется, что-то выдумывать. У нас были четыре защитника, которые могли выйти в большинстве. Я так этого и не понял, если честно: у тебя есть два ведущих защитника, которые играют в своих клубах. У тебя есть связка Шипачёв – Галиев – Войнов. К ним двух человек поставить. Цээсковская связка – четыре человека. К нам просто Гусева поставили и всё. Я считаю, что меня вообще не использовали (смеётся).

Тренеры предлагали, и мы предлагали. Но нам начали статистику показывать: например, у швейцарцев первый бросок идёт за 10 секунд. Это классика. А у нас 35 секунд.

КХЛ – это одна лига. Самое главное, что на Олимпиаде у тебя появляется больше ответственности. Там другой уровень совсем, люди по-другому играют. Клюшки по-другому стоят. В КХЛ чуть-чуть проморгал – шайба прошла. А там всё четко было.

Посмотри на Шипачёва. У него ни одна подкидка не прошла – ни в центр, ни на дальнюю. Причина – я думаю, его перегрузили информацией. От него требовали играть как Кучеров, который и отдаёт, и бросает. Но Шипа не бросает. Я думаю, ему не дали раскрыться. Все привыкли, что Шипачёв и Гусев набирают очки, выделяются. А их тут подзакрыли. Давай откровенно: скорости у них нет».

Об отъезде молодых хоккеистов в НХЛ

«Сейчас молодые пошли – видел какие, говорят: «Я еду в НХЛ». Хорошо. Он уехал в НХЛ, его отправили в АХЛ, он говорит: «Я возвращаюсь в Россию». Это что такое? Либо едешь, либо не едешь. Возьми Кравцова, сколько раз он уже вернулся? Три?

Пошла тенденция: «Я уезжаю, но у меня есть пункт о возвращении». Я когда уезжал в НХЛ в 20 лет, у меня был этот пункт – я просто его вычеркнул. Отец как мой старший товарищ сказал: «Это будет тебя тяготить, это шаг назад».

О времени в «Тампе»

«Когда меня подняли в «Тампу», почему-то всем всё нравилось. Мы дошли до финала. Я играл в большинстве – Хедман не играл в большинстве. Потом он сказал: «Так нельзя». И я сел. В плей-офф играл седьмым защитником и выходил только в большинстве. Причём я играю – мы выиграем. Я не в составе – мы проигрываем. Я сказал об этом Куперу. Но они всё равно два Кубка Стэнли выиграли без меня.

После того плей-офф я собрался, думаю: «Надо тренироваться». Приехал в Калифорнию, снял дом. Мы приехали туда за два месяца до начала кэмпа. Первые 10 игр меня не ставили. Я не понимаю, что происходит. Поехал в АХЛ – поиграл там месяцок-другой, меня опять подняли. В «Тампе» у меня был хороший КПД: играл меньше всех, а сумма очков была вторая после Хедмана. Потом меня опять не ставят. И я сказал: «Я месяц не играю – в зал больше не пойду». Меня вызвал Купер. Я говорю: «Мне зал не помогает, я деревянный на льду». Он отвечает: «Это всё, что я хотел услышать. Завтра ты играешь». Я выхожу, отдаю передачу, «+2». И больше не играю опять.

Я ушёл из «Тампы» – пришёл Сергачёв. Также играет в большинстве, те же функции выполняет, что и я. Не буду говорить, кто из нас лучше. Он играет по 20 минут, делает результат. Все улыбаются.

Меня вызывал Купер, говорил: «Почему ты не улыбаешься». Я говорю: «В смысле? Как я могу улыбаться, если я не играю четыре игры подряд? Если я буду улыбаться, то буду как дебил ходить».

Об отъезде в «Калгари» «забесплатно»

«В «Калгари» я год провёл. Пришёл Саттер. У него всё четко. Он знает, почему ты не играешь. Он знает, что ты должен делать на льду. Я когда не играл, у меня вопросов не было.

Представляешь, я в Америку уехал в 20 лет. Я в Москве-то ни разу не был. Когда вернулся – большой контракт. И понеслась. Чуть-чуть отошёл в сторону со своего пути. ЦСКА потом мне предлагал огромный контракт, и я поехал в «Калгари» почти забесплатно. Потому что понимал: «Если останусь тут, то ещё два года – и Никиты Нестерова не будет».

О первой предсезонке в ЦСКА

«Я когда приехал в ЦСКА на предсезонку в первый раз, то умер там. Я привык готовиться индивидуально. У меня расписан весь план. А тут одна, вторая, третья, четвёртая тренировка, зарядка, разминка, пробежка. Я не бегаю кроссы, не бегаю отрезки – не моё это, я не умею бегать на земле. На льду я первый, на земле — последний. Мне Никитин говорил: «Мне без разницы, как ты бежишь. Главное – добеги».

О работе над катанием

«Я занимался в детстве с фигуристкой. Её зовут Дана Фиготина. Меня отец заставлял. Льда не хватало. Меня один человек брал в ночную лигу, а его дочь потом меня тренировала. Я катался с ней. Сейчас летом месяц отдыхаю, а потом две недели катаюсь по пять раз. Раньше приезжал ко мне тренер. Сейчас езжу в Екатеринбург. Там Николай Антропов (экс-нападающий «Торонто», «Атланты», «Виннипега» и «Барыса». — Прим. «Чемпионата»), у него школа там. Он прошёл очень много тренеров. Я занимаюсь с ним катанием и руками».

Об изменениях в ЦСКА со сменой тренера

«Я очень уважаю Никитина и Фёдорова. Не хочу сравнивать. Тяжело сказать. Никитин много чему меня научил. Фёдоров тоже мне многое разрешает, и есть результат».

О ночёвке перед матчами в ЦСКА

«В ЦСКА всё обсуждается. Двери открыты. Можно любой вопрос решить. У нас это не раз было. Например, Андронов: «Ну какая база завтра?». Фёдоров говорит: «Всё-всё, но всё на вас». Также с Никитиным было». За себя скажу — я могу дома, могу в гостинице».

О сравнении сборных России на двух Олимпиадах

«Разные команды. По уровню мастерства, по именам. В первой команде у нас были Ковальчук, Дацюк, Мозякин. Это лидеры, такой кулак, костяк. Здесь было чуть поровнее. Звёзд не хватали с неба в этой команде.

Фото: fhr.ru

Говорят, Грицюк – это новый Капризов. Но при всём уважении к Грицюку – какой из него Капризов. Он созрел, просто уровень мастерства разный. Отличный парень, отличный бросок, понимание игры – всё есть. Но Каприз всё равно… Каприз делает результат».

О стриптизе одноклубника

«Я был в «Монреале» на ужине новичков. Сам не был новичком, были ребята помоложе. Мы были в Нью-Йорке, поехали в ресторан. Представляешь, полный ресторан, там же нет отдельных комнат. Айфоны, камеры. И у нас молодой просто танцевал стриптиз на столе – финн Лехконен. Вот это было весело».

Об уверенности в себе

«Я дома сидел и только и ждал, когда мне постучат взрослые из подъезда и позовут в карты покатать. Детство было суровое.

Папа не матерится никогда, не пьёт, на спорте. Он меня закалил, придал мне уверенности. С детства вбили, что я лучший, что я никогда не останавливаюсь. Психология победителя»