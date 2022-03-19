СКА наказан за недооценку, матч-штраф не оправдание для «Магнитки». События плей-офф КХЛ

Во втором раунде Кубка Гагарина в каждой паре полуфиналистов конференций сыграно по одному матчу. Делимся некоторыми наблюдениями по итогам этих встреч.

Гатиятулин пока вновь проигрывает тренерскую дуэль Лямся. «Трактор» по-прежнему не знает, как играть первым номером

«Трактор» провёл отвратительный матч с «Салаватом» на домашней площадке. Нет, уфимцы, конечно, тоже сделали ставку на сверхосторожный и аккуратный хоккей с упором на оборону собственных ворот, однако со стороны «Салавата» такая модель более чем оправдана: во-первых, они играли на чужой площадке, во-вторых, такой стиль принёс им успех в прошлогодних матчах в Челябинске в первом раунде плей-офф, в-третьих, прямо сейчас подопечные Лямся, потерявшие всех легионеров, значительно уступают «Трактору» по составу на бумаге.



Но что заставило «Трактор» играть так трусливо и пассивно? Вероятно, тренерское видение Анвара Гатиятулина, который всегда предпочитал атакующему хоккею аккуратную игру «от печки», даже если у него в команде полно креативных мастеров. Такая модель, конечно, имеет право на существование, однако мы видим, что «Трактор» вновь теряется, когда соперник сам выходит играть вторым номером, отдавая челябинцам шайбу и пространство. Чёрно-белые просто не знают, что им с этим добром делать, и на выходе получается печальное зрелище: ни толковых позиционных атак, ни давления, ни скоростей, ни индивидуальных действий. Какая-то бестолковая, безэмоциональная возня с шайбой, которая даже особо не напрягает противника.

В трёх последних домашних матчах с «Салаватом» «Трактор» не может забить ни единой шайбы, и это вовсе не случайность и не невезение. Просто Гатиятулин второй год подряд пока вчистую проигрывает тренерскую дуэль Томи Лямся, хотя в этот раз обладает куда более интересным набором инструментов, чем оппонент. Впрочем, пока мы видим, что легионеры, на которых в Челябинске решили сделать ставку, вовсе не кубковые бойцы. Существует мнение, согласно которому те же Гика и Седлак выглядели столь безобразно в первом матче с уфимцами, потому что хотят побыстрее закончить сезон и уехать домой, однако не стоит забывать, что и год назад челябинские чехи против «Салавата» были никакими.



Нет сомнений, что «Салават» и дальше продолжит играть, уповая на терпение и вынуждая «Трактор» брать инициативу в свои руки. Если челябинцы не перестроятся, то эта серия может закончиться для них провалом. Уже сегодня посмотрим, какие выводы из поражения сделал Гатиятулин.

Игра ЦСКА Фёдорова в плей-офф — откровение. Тягучему «Динамо» будет невероятно тяжело зацепить серию

Московское «Динамо» чуть было не отыгралось на последней минуте матча с ЦСКА, скрасив тем самым весьма печальную игру в своём исполнении. Однако обманываться здесь не стоит: армейцы пока выглядят чуть ли не на голову сильнее своего соперника по дерби. Они намного лучше катаются, они гораздо агрессивнее и нацеленнее на ворота, они лучше готовы физически. Поэтому не сомневаюсь, что даже если бы «Динамо» умудрилось перевести игру в овертайм, то в дополнительное время разозлённый такой оказией ЦСКА просто затоптал бы бело-голубых.

ЦСКА в этом плей-офф здорово бежит и давит, и для меня откровение, что с тренером-новичком Фёдоровым армейцы сейчас выглядят точно так же, как и при Никитине. А может, даже и лучше. При этом никакого советского стиля Сергей Викторович не привнёс: ЦСКА всё такой же динамическо-механический, как и в последние годы. И это вновь даёт результат — красно-синие не заметили на своём пути «Локомотив», а в первой игре полуфинала уверенно обыграли «Динамо».

Если честно, то пока не вижу, в чём шансы бело-голубых в этой серии. Да, в первой игре был неплохой второй период, когда динамовцы регулярно убегали в острые контратаки к воротам Федотова, но вряд ли подобные провалы, связанные с дальней лавкой, ЦСКА допустит и в следующей игре. В остальном же «Динамо» сопернику полностью проигрывало. Медленные, тягучие лидеры бело-голубых очень редко получали хотя бы сантиметр свободного льда, и даже в меньшинстве армейская четвёрка легко контролировала все перемещения шайбы, не позволяя Войнову, Галиеву или Шипачёву выходить на по-настоящему опасные позиции. Даже у игроков динамовского боттома было больше моментов за матч, но зачастую им просто не хватало мастерства, чтобы переиграть одного из лучших вратарей сезона Федотова.



Чтобы выиграть серию, «Динамо» нужно очень сильно добавлять в скорости, в резкости, в боевитости, в реализации. Практически во всём. В противном же случае мощный ЦСКА просто «съест» бело-голубых и даже не поперхнётся.

«Спартаку» сильно везло, но красно-белые это заслужили и жёстко наказали СКА за недооценку

Вне всяких сомнений, главная сенсация старта второго раунда — это уверенная победа «Спартака» в Санкт-Петербурге. Красно-белые сделали результат в первом периоде, забив три гола, затем очень солидно смогли его сохранить, а в концовке матча довели дело до разгрома, сумев дважды забить в пустые ворота.



Конечно, подопечным Бориса Миронова сопутствовало везение. Тут и слабая игра вратаря СКА Юханссона, и бесконечные неудачные рикошеты от Робинсона, и грубейшие «привозы» Лехтонена. Однако «Спартак» своей напористостью это везение заслужил, а СКА попросту развалился, и виноваты в этом исключительно сами петербуржцы.

Очевидно, что СКА вышел на домашнюю площадку расхлябанным, неготовым, как будто намереваясь без лишних усилий вкатиться в эту серию, походя забросив парочку шайб в ворота Данска. Но «Спартак» прекрасно подготовился к серии, сумел каким-то образом замаскировать последствия двухмесячной паузы без официальных матчей и жёстко наказал СКА за недооценку.

Петербуржские лидеры так и не сумели прийти в себя по ходу матча, и теперь им придётся «отмазываться» во второй игре. С настроем уже, конечно, у СКА всё будет в порядке, и мы сможем увидеть, на что действительно способен «Спартак» в этой серии.

Матч-штраф подкосил «Металлург», но для исторического провала это слабое оправдание

Лучший клуб регулярки КХЛ в первом же матче второго раунда вляпался в историю — «Металлург» потерпел крупнейшее за всё время существования поражение в плей-офф. «Ужасное представление» в исполнении магнитогорцев началось на первых же минутах и не прекращалось практически до конца игры, закончившись восемью пропущенными шайбами от «Авангарда».



Разумеется, «Магнитку» подкосил матч-штраф, заработанный Карри уже на 11-й секунде первого периода. Всё пошло наперекосяк: уральцы остались без ведущего центрфорварда, да ещё и в пятиминутном меньшинстве. Но полностью оправдать такой грандиозный провал одним лишь удалением канадца невозможно: «Авангард» только раз наказал Карри за грубость, уже на 5-й минуте составы уравнялись (Емелин получил 2 минуты за блокировку), и у «Магнитки» впереди была вся игра, чтобы заставить забыть своих болельщиков о столь неудачной первой смене. Вместо этого «Металлург» просто развалился, что вдвойне удивительно из-за того, что «Авангард» не делал на льду абсолютно ничего сверхъестественного.

Понятно, что у «ястребов» вчера очень многое залетало, плюс плохой день выдался у Василия Кошечкина. Но и нельзя не отметить, что у «Металлурга» вчера были просто зияющие дыры в обороне, уральцы вчистую проиграли собственный пятак, и в результате форварды «Авангарда», опьянённые свободой после невероятно плотных битв с «Ак Барсом», покуражились от души. Сама же «Магнитка» просто не успела показать, в какой хоккей сама собиралась играть в атаке. Быстрые голы в первом периоде убили всё настроение магнитогорцам, а когда во втором отрезке «Авангард» быстро ответил на гол престижа от Лайпсика, то у подопечных Воробьёва совсем опустились руки и они просто бросили играть. Отсюда и кошмарная статистика: за 40 минут игры «Металлург» нанёс бросков в створ меньше, чем пропустил голов.



«Авангард» учинил удивительный разгром в Магнитогорске, но, без сомнения, в стане обеих команд понимают, что это всего лишь одна игра и одна победа для омичей, а счёт — вторичен. Уже завтра «Металлург» сможет начать всё сначала, перенастроиться и не допустить тех ошибок, которые прибили команду в первом матче. Думаю, что во второй игре серии мы всё-таки увидим то самое противостояние разных стилей, которое многие подразумевали, говоря об этой восточной дуэли.



И немного о моменте Карри — Шарипзянов. Эпизод был довольно непростой для арбитров, даже несмотря на то, что с этого сезона им разрешено просматривать подобные нарушения на видеоповторе. Игрок «Металлурга» шёл бить Шарипзянова? Шёл. Попал в голову? Попал. При этом можно ли назвать этот удар акцентированным, учитывая, что голова Шарипзянова была наклонена, а Карри попал не только в неё, но ещё и задел корпус? Однозначно сказать тяжело. Правило гласит, что «5+20» в такой ситуации выписывают хоккеисту, если он «непосредственно атакует и бьёт противника в голову или шею любой частью своего тела, не попадая при этом в тело соперника». Пожалуй, чёткого следования этому определению в рассматриваемом эпизоде не было, и у арбитров были основания наказать Карри менее сурово, оставив его в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

При этом обвинять Шарипзянова в симуляции, основываясь на том, что Дамир достаточно быстро вернулся в игру, весьма странно. Много ли вы видели хоккеистов, которые, пропустив «слепой» удар в голову, тут же бы вскакивали на ноги? Как минимум это небезопасно для здоровья, так как в первые секунды игроку невозможно объективно оценить последствия столкновения. Может быть повреждена шея, может быть сотрясение, так что нет абсолютно ничего артистичного в том, что Шарипзянов без движения лежал на льду, ожидая первичного осмотра от клубного доктора.

И вдвойне странно, что Шарипзянова в симуляции косвенно обвинил наставник «Магнитки» Илья Воробьёв. Он сам бывший хоккеист и прекрасно знает, что к пропущенным ударам в голову (факт которого Илья Петрович признал) нельзя относиться легкомысленно. Ну а в пассаже тренера «Металлурга» об установке игроков «Авангарда» лежать на льду до последнего прослеживается явное лукавство и желание поддеть соперника. Потому что трудно найти команду, где такой установки не было бы. И тут речь не только о сохранности здоровья, но и о вполне естественном желании выжать максимальное наказание для оппонента за грубость.