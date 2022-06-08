Невесёлый расклад по легионерам в КХЛ. Лига теряет европейцев, из Америки к нам не спешат

Пока лишь 16 иностранцев с контрактами на весь чемпионат, половина из них в подвешенном состоянии. Изменится ли ситуация за лето?

В КХЛ уже больше месяца идёт межсезонье, а ситуация с легионерами в лиге на следующий чемпионат остаётся крайне запутанной и непонятной. На последнем Совете директоров Алексей Морозов подтвердил, что квота по иностранцам пока остаётся на прежнем уровне (пять легионеров в заявке на матч у российских клубов), однако сейчас абсолютное большинство команд не дотягивают даже до той планки, которую при поддержке Минспорта активно продвигает ФХР.

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Раньше в мае-июне клубы КХЛ активно затаривались на европейском рынке, но сейчас он оказался фактически недоступен. Сильнейшие русофобские настроения в Финляндии и Чехии не позволяют игрокам из этих стран подписывать контракты в России, и в результате из КХЛ уезжают даже те финны и чехи, у кого был действующий контракт. Грубец, Вилл, Кнот, Лехтонен, Гика, Седлак — все они доиграли прошлый плей-офф, но последующие обязательства по своим соглашениям выполнять отказались, разорвав договоры по своей инициативе. Причём, например, голкипера чемпионского «Авангарда» не остановила даже выплата солидной компенсации клубу — «ястребы» поступили по закону, а не по понятиям, и вряд ли их можно за это винить.

Всё идёт к тому, что финнов и чехов в КХЛ в следующем сезоне не будет вовсе. А вот со шведами всё не так однозначно. Агент Алеш Пилко, придя в гости в один из подкастов, выразил уверенность, что без скандинавов российская лига не останется. А ещё есть слова президента московских армейцев Игоря Есмантовича о договорённости с неким шведским защитником из НХЛ, который «сыграет за ЦСКА в следующем сезоне». При этом с соотечественниками неназванного дефа — Дальбеком, Рейдеборном, Нордстрёмом, Валльмарком — чемпионы расстались либо по ходу плей-офф, либо после конца сезона, и некоторые из них уже успели поплакаться, как им было тяжело заканчивать чемпионат в России.

Наиболее лояльными к КХЛ в Европе вроде как остаются словаки. Защитник «Сибири» Михал Чайковски, например, даже отказался выступать за национальную команду на ЧМ-2022 из-за риска не продлить контракт с клубом в случае получения травмы на мировом форуме. У Михала действующее соглашение с Новосибирском до конца следующего сезона, его ждут в клубе.

Но Чайковски — пока единственный словак в КХЛ на контракте. В «Северстали» Андрей Разин ждёт Адама Лишку, чтобы пролонгировать с ним трудовые отношения, но пока, судя по всему, ответа нет. Петер Цегларик уже отказался от квалификационного предложения «Авангарда» и перешёл в швейцарский «Цуг». Правда, есть информация что словацкая ниша в Омске долго пустовать не будет — якобы «ястребы» уже договорились о контракте с защитником Кристианом Ярошем.

В любом случае одними словаками трансферные аппетиты команд КХЛ не удовлетворить. Как ни крути, а массовый отъезд финнов, чехов, шведов — это потеря, которая не сделает КХЛ лучше. Кто же тогда будет играть в нашей лиге из-за границы? Все говорят о том, что практически без каких-либо проблем будут доступны североамериканцы, на которых не так уж сильно давят на родине. Однако убедиться в верности этого тезиса можно будет только где-то в середине июля, когда клубы КХЛ смогут официально подписывать соглашения с выходцами из АХЛ — игроки уровнем выше из Америки не поехали бы в Россию и в спокойные времена.

Впрочем, уже сейчас есть небольшие позитивные движения в отношении «одомашненных» канадцев. Голкипер Паскуале остался в КХЛ, сменив «Локомотив» на «Магнитку». Форвард Одетт подписал новый контракт с «Витязем». А ещё агент Пилко под громким лозунгом «Мы не боимся!» сохранил для «Металлурга» Лайпсика (у него и так был контракт, но всё же) и Филиппа Майе.

А вот другой клиент Пилко Корбан Найт — возможно, лучший центрфорвард КХЛ — остаётся в подвешенном состоянии. При этом пока не совсем ясно, раздумывает канадец о том, возвращаться в Россию или нет, либо же выбирает между «Авангардом» и СКА. По слухам, оба клуба предложили ему улучшенные по сравнению с прошлым сезоном финансовые условия.

Корбан Найт Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как бы то ни было — всё это капля в море. Легионеров в КХЛ в следующем сезоне всё равно будет непривычно мало. С этим, в принципе, уже многие смирились. Например, в «Локомотиве» открыто заявили, что не планируют приглашать иностранцев. Главный тренер СКА Роман Ротенберг тоже намекнул, что для петербуржцев не станет большой проблемой остаться совсем без легионеров.

Так сколько же иностранцев, по идее, должны начать предсезонку в КХЛ? Представляем расклад по состоянию на 8 июня.

Мы не брали в расчёт натурализованных иностранцев на контрактах (Бэйлен, Сведберг, Валк), а также экзотического японца, приглашённого на просмотр в «Торпедо», и получилось 16 легионеров в 9 командах. При этом никакой ясности по-прежнему нет в отношении всех финнов, шведов и чехов из этого списка.

Забавно, что ровно половина легионеров КХЛ сейчас числится в двух клубах — «Металлурге» и «Автомобилисте». При этом у екатеринбуржцев, между прочим, проведены через ЦИБ ещё и контракты трёх финнов — Метсолы, Йокипакки и Аалтонена. Но мы уже писали, что это больше похоже на какую-то нелепую браваду уральцев, и уж точно никто из этой троицы сейчас в «Автомобилист» приезжать не собирается.

Так что «Металлург» со своими «подтверждёнными» канадцами — впереди всей лиги в вопросе легионеров. По крайней мере, на данный момент. Вероятно, в июле-августе число иностранцев в КХЛ увеличится, но не думаю, что значительно. Если, конечно, не снизится острота на геополитической арене.

При текущем же раскладе нас ждёт возвращение во времена Суперлиги конца 90-х — начала нулевых годов, когда иностранцев по всей лиге можно было пересчитать по пальцам максимум двух рук. В этой тенденции, наверное, есть какие-то плюсы, но в целом ситуация печальная. Можно сколько угодно кричать о новых возможностях для развития нашей молодёжи, но КХЛ точно не станет лучше без сильных иностранцев. Наглядно мы увидим это уже в следующем сезоне.