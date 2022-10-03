«Спартак» разгромили дома, в «Тракторе» назревает отставка. Итоги игрового дня КХЛ

2 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось пять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Игровой день начался с результативного матча в Астане, где местный «Барыс» принимал ХК «Сочи». Стартовый период сложился в пользу команды Андрея Назарова, дважды поразившей ворота Юлиуса Гудачека. Тренерский штаб «Барыса» радикально отреагировал не неудачную игру словака и в перерыве произвёл замену голкипера – на последнем рубеже «Барыса» появился Никита Бояркин.

Нельзя сказать, что 23-летний вратарь идеальным образом провёл свой отрезок, но с ним в воротах хозяевам всё-таки удалось перевернуть ход матча. Солировали в составе «Барыса» североамериканцы – Линден Вей оформил дубль, Джереми Бракко и Энтони Луис забросили по шайбе, а Джесси Грэм записал на свой счёт две результативные передачи. Совокупность этих действий помогла «Барысу» добыть волевую победу, а сочинцы довольствовались одним набранным очком.

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Воскресный день для «Автомобилиста» не задался с самого его начала. Ещё утром екатеринбургский клуб внёс в список травмированных своего лидера нападающего Стефана Да Косту. В нынешнем сезоне 33-летний игрок провёл 12 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков. Француз делит первое место в списке бомбардиров лиги вместе со своими одноклубниками Сергеем Широковым (9+8) и Бруксом Мэйсеком (8+9), а по числу результативных передач на данный момент является единоличным лидером лиги.

Без травмированного Стефана у «Автомобилиста» моментально развалилось его главное оружие – первая бригада большинства, которая буквально затерроризировала соперников на старте чемпионата. В равных же составах у хозяев ровным счётом не получилось ничего противопоставить «Салавату Юлаеву». Как итог – убедительная победа гостей со счётом 4:0. Это пятая победа команды Виктора Козлова в шести последних играх. При этом голкипер Андрей Кареев оформил второй шат-аут подряд.

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У челябинского «Трактора» дела в последнее время идут откровенно плохо. Дело даже не только в текущем девятом месте в Восточной конференции. Тот же «Авангард» ещё несколько дней назад располагался даже ниже челябинцев. Дело в абсолютно ужасной и безвольной игре команды Анвара Гатиятулина. Несколько дней назад на домашнем льду чёрно-белые без шансов и без надежд сгорели «Салавату», а теперь капитулировали во встрече с «Нефтехимиком».

Показательный момент произошёл во втором периоде, за 20 минут которого игроки «Трактора» сподобились только на два броска в створ ворот Эмиля Гарипова, от услуг которого челябинцы и отказались на старте сезона. Теперь же экс-вратарь «Трактора» принёс победу «Нефтехимику», не приложив к этому событию особых сверхусилий. Уж слишком жуткое впечатление произвёл «Трактор» своей игрой. Так играть на родной арене – просто преступление перед болельщиками, заполняющими стадион на 70% от максимальной вместимости даже в такое непростое время, как сейчас. Такими темпами может лопнуть терпение и у руководства «Трактора» в отношении кредита доверия главному тренеру.

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Московское «Динамо» и «Северсталь» выдали качельную игру, как её охарактеризовал на пресс-конференции главный тренер столичной команды Алексей Кудашов. В ходе встречи бело-голубые постоянно вели в счёте, а гости из Череповца их дважды догоняли, сначала сумев отыграться с 0:1, а затем и с 1:3. Но оформивший дубль Дмитрий Рашевский всё-таки принёс бело-голубым пятую победу подряд.

В составе хозяев дебютной заброшенной шайбой за новый клуб сумел отметиться американский защитник Бреннан Менелл. Примечательно, что новичок «Динамо» реализовал удаление главного тренера «Северстали» Андрея Разина, который слишком активно апеллировал к судейской бригаде матча.

После завершения матча наставника череповчан попросили прокомментировать этот эпизод, но Разин красиво ушёл от ответа на вопрос, предложив журналисту оплатить возможный штраф за критику судейства.

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Буквально несколько дней назад «Спартак» уже начинал домашний матч со счёта 0:3, но во встрече с «Торпедо» сумел совершить яркий камбэк и добыть сверхволевую победу – 4:3. На сей раз повторить подобный подвиг у красно-белых не получилось – и домашняя игра с «Витязем» обернулась итоговым фиаско для команды Бориса Миронова. Москвичи потерпели поражение со счётом 1:5 и упустили возможность остаться всего в одном очке отставания от «Динамо» в турнирной таблице.

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Расписание на 3 октября: