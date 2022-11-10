Новая жертва «Авангарда» и конец кошмарной серии «Сочи». Итоги игрового дня КХЛ

Минское «Динамо» на последних секундах вырвало победу у «Спартака». Но с перформансом Андрея Алтыбармакяна ничего не сравнится.

9 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

«Авангард» продлил свой самый успешный отрезок в текущем регулярном сезоне, одержав пятую подряд победу. Новой жертвой омичей оказался магнитогорский «Металлург». К середине встречи «ястребы» усилиями Рида Буше и Семёна Чистякова повели с преимуществом в две шайбы и, казалось бы, полностью контролировали развитие событий.

Поворотной точкой в матче могла стать концовка второго периода, по ходу которой «Авангард» схватил два удаления подряд. В результате на старт заключительной трети игры «Магнитка» вышла в расстановке 5х3 и с интервалом в 30 секунд забросила две шайбы.

На этом подопечным Михаила Кравеца удалось остановить голевые подвиги соперника. «Авангард» сначала пустил игру по спокойному руслу, а затем внезапно взорвался: Рид Буше оформил дубль и установил окончательный счёт. Гол стал для американского нападающего не только вторым в матче, но и 17-м в сезоне. Таким образом, Буше вновь сравнялся с Бруксом Мэйсеком из «Автомобилиста» в списке снайперов – легионеры делят первое место.

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«Сочи» с первых мгновений дал настоящий бой «Локомотиву», который в последнее время обосновался в топ-2 Западной конференции. Южане открыли счёт уже на четвёртой минуте стартового периода: Тигран Ярулин воспользовался ошибкой Ивана Бочарова – голкипер не сумел зафиксировать шайбу. Впрочем, счастье команды Сергея Светлова было недолгим: 25 секунд спустя Александр Елесин восстановил равенство.

Тем не менее сочинцы не оставили попыток навязать сопернику свою волю и в заключении второго периода были вознаграждены за старания. Андрей Алтыбармакян эффектно обернулся с шайбой вокруг своей оси и переадресовал её Никите Попугаеву. Некогда одиозный форвард броском в одно касание вновь вывел «Сочи» в лидеры.

«Локомотив» ответил после перерыва – Артур Каюмов реализовал большинство. На экваторе отрезка ярославский нападающий перевоплотился из героя в антигероя. Каюмов потерял шайбу на выходе из собственной зоны, а подоспевший Алтыбармакян отправил её прямо в сетку ворот.

Когда же до сирены оставалось чуть больше трёх минут и сочинцы почти наверняка представляли себя в роли победителей, железнодорожники снова нашли контраргумент – Александр Никулин забил с пятака. Но у этого вечера был только один герой: в овертайме бросок Алтыбармакяна в ближний угол поставил жирную точку и прервал для «Сочи» 12-матчевую серию поражений.

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Минское «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в первом периоде, но во втором нашли друг у друга слабые места. В середине отрезка оппоненты обменялись голами, и дальше дело шло к тому, что на перерыв они отправятся в равном положении. Однако за четыре секунды до сирены хлёсткий бросок Джозефа Кина всё же вывел спартаковцев вперёд.

Правда, третий период москвичи начали с ошибки: Илья Шипов отправился в штрафной бокс за толчок клюшкой, но провёл там менее двух минут. Райану Спунеру удался впечатляющий по силе и точности бросок в большинстве. Но даже ничью «Спартак» умудрился потерять: за 52 секунды до финала минчане получили ещё одно большинство и на его исходе провернули отличную распасовку при полном попустительстве защищающихся соперников. 2:3 – «Спартак» терпит шестое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 10 ноября