«Вашингтон» ещё борется за плей-офф, но уже начал перестройку? Что творит клуб Овечкина

В пятницу вечером по московскому времени, 3 марта в 23:00, в Национальной хоккейной лиге наступит дедлайн, знаменующий закрытие окна переходов. Начиная с этого момента команды будут иметь возможность корректировать составы, опираясь исключительно на свои клубные системы либо подписывая своих проспектов, выступающих в европейских лигах. Все же обмены внутри НХЛ будут закрыты до межсезонья.

В этом сезоне непосредственно последний день работы трансферного рынка может получиться одним из самых скучных за долгие годы. Всему виной небывалая селекционная активность команд на протяжении всего последнего месяца. Уже за сутки до наступления дедлайна практически все потенциально доступные для обменов игроки сменили обстановку, и одним из самых активных клубов в плане проведения трейдов стал «Вашингтон Кэпиталз».

За пять недель до завершения регулярного чемпионата НХЛ столичная команда располагается за чертой кубковой восьмёрки в Восточной конференции, идя на 11-м месте в конференции и отставая на три очка от зоны уайлд-кард. Последняя победа над «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ) позволила «капиталистам» остаться в кубковой гонке и продолжать вести активное преследование целой группы команд, куда входят «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз».

В настоящем моменте положение «Вашингтона» в таблице выглядит не самым завидным образом, и шансы перечисленных выше команд на выход в плей-офф котируются явно выше, но в завершающейся части регулярки «капиталистам» предстоят встречи едва ли не со всеми прямыми конкурентами, и в очных матчах в случае достижения нужных результатов всё можно было бы исправить. Но, кажется, в самом руководстве «Вашингтона» уже готовы работать на отдалённую перспективу, а не отчаянным образом спасать нынешний сезон.

Традиционная классификация команд по активности работы в дедлайн предусматривает деление на три категории – покупатели, продавцы и сторонние наблюдатели, практически не совершающих никаких изменений. «Кэпиталз» в этот раз относятся ко второй категории команд. За последние 10 дней «Вашингтон» провёл целую серию обменов, в результате которых столичный клуб расстался с защитником Эриком Густафссоном, а также с форвардами Маркусом Юханссоном, Гарнетом Хэтэуэем и Ларсом Эллером. Ключевой же потерей «Вашингтона» стал уход в «Бостон» российского защитника Дмитрия Орлова.

Пришли/Получили Ушли н. Крэйг Смит («Бостон») пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м (все «Бостон») з. Дмитрий Орлов, н. Гарнет Хэтэуэй (оба – «Бостон») пик пятого раунда «Миннесоте» в 2025 году за удержание зарплаты Орлова з. Расмус Сандин («Торонто») з. Эрик Густафссон («Торонто») пик первого раунда в 2023 году, ранее полученный от «Бостона» пик третьего раунда в 2024 году н. Маркус Юханссон («Миннесота») пик второго раунда в 2025 году н. Ларс Эллер («Колорадо»)

Все ушедшие из «Вашингтона» игроки должны были стать неограниченно свободными агентами по окончании нынешнего сезона. И в случае с покинувшим команду Орловым уже точно известно, что переговоры по новому контракту банально зашли в тупик. Причём ключевым камнем преткновения стали не финансовые требования российского защитника, а серьёзные разночтения по сроку соглашения.

Дмитрий Орлов Фото: Jeff McIntosh/AP Photo/ТАСС

31-летний россиянин рассчитывал подписать длительный контракт на шесть сезонов, тогда как в «Кэпиталз» не готовы были предложить ничего длительнее трёхлетнего соглашения. Теперь Орлов с места в карьер зажигает в составе «мишек», а «столичные» получили за игрока сразу три выбора на драфтах различных лет (полная информация в таблице), один из которых вошёл в следующую сделку с «Торонто».

«Овечкин был недоволен ситуацией, но, учитывая недавние проблемы команды, её положение в турнирной таблице и травму лучшего защитника Джона Карлсона, он также понимает, почему Маклеллан делает то, что делает», — заметил инсайдер Тарик Эль-Башир, комментируя реакцию капитана столичной команды Александра Овечкина на уход из клуба одного из его лучших друзей.

Примечательно, что за девять лет пребывания Брайана Маклеллана на посту генерального менеджера «Вашингтон» клуб впервые выступает в роли продавца в дедлайн. За последнюю неделю функционер значительно перестроил оборонительную линию, отказавшись от услуг двух опытных защитников, заменив их молодым и перспективным Расмусом Сандином.

Также столичный клуб покинули два уже довольно возрастных форварда – 32-летний Юханссон и 33-летний Эллер – за которых были получены ещё несколько драфт-пиков. Фактически подобную работу на трансферном рынке можно расценивать как начало активной перестройки.

«Последняя неделя получилась тяжёлой для нашей команды. Мы теряли парней, братьев в раздевалке. Трудно быть довольным тем, что происходит, но в то же время я рад находиться здесь. Рад остаться в клубе и взволнован тем, какое будущее нас ждёт», – заявил защитник Ник Дженсен, продливший контракт со столичным клубом ещё на три сезона.

Самым показательным обменом для «Вашингтона» стало расставание с Орловым. Показательный момент заключается в том, что столичный клуб был готов сохранить россиянина ещё на три сезона – до 2026 года. Именно в этот времени истекут контракты у символа клуба XXI века 37-летнего Александра Овечкина и ведущего защитника 33-летнего Джона Карлсона.

Джон Карлсон Фото: Jess Rapfogel/AP Photo/ТАСС

Годом ранее закончатся контракты ещё у трёх лидеров команды – 35-летнего Никласа Бекстрёма, 36-летнего Ти Джея Оши и 30-летнего Евгения Кузнецова. Ещё годом ранее истечёт соглашение у 28-летнего нападающего Тома Уилсона. И если самый молодой из перечисленных хоккеистов Уилсон в 2024 году ещё спокойно сможет претендовать на длительный контракт, то другие игроки с большой вероятностью клуб покинут, а в случае с Оши и Бекстрёмом речь и вовсе будет идти уже о завершении карьеры.

Это означает, что через два-три года от «Вашингтона» действующего образца не останется и следа – и руководство столичного клуба уже сейчас стало готовиться к моменту обновления, начав активно собирать драфт-пики, посредством которых и будет собираться абсолютно новая команда. При этом текущий состав «Кэпиталз» всё равно позволяет в течение этого времени хотя бы претендовать на выход в плей-офф, но о решении более серьёзных задачах, по всей видимости, в столичном клубе готовы на некоторое время забыть.