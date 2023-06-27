ИИХФ игнорирует Мичкова, а «Эдмонтон» разрывает отношения с Костиным? Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 27 июня 2023 года.

КХЛ представила новый календарь

На дворе ещё июнь, а календарь нового сезона КХЛ уже известен! Для сравнения, в прошлом году лига опубликовала его 18 июля, уже после начала тренировочных сборов. Самое интересное в нём, конечно, подробная формула революционного изменения плей-офф.

Первый раунд пройдёт в обычном формате, внутри конференций, а во втором раунде оставшиеся восемь клубов разделятся на две группы.В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.

Ветеранам он не понравился

Экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин считает, что КХЛ следует пересмотреть распределение выездных и домашних матчей в календаре на сезон.

«Календарь на следующий сезон не обрадовал. Оцениваю его с точки зрения игрока и ничего хорошего не вижу. Я только за то, чтобы играть почаще, но при плотном графике очень важно правильно чередовать домашние и выездные серии. Три матча в гостях подряд — это максимум, а КХЛ снова сделала выездные серии по четыре-пять матчей. По себе помню, что выездная серия из четырёх встреч — слишком серьёзное испытание. За неделю ты совершаешь пять перелётов, чаще всего каждый из них — по пять-шесть часов в воздухе, и ещё по паре часов в аэропорту. Такое выматывает гораздо сильнее, чем матчи. Ты толком не тренируешься — либо играешь, либо летаешь. Время остаётся только на раскатки.

Для молодых парней это вреднее всего — ты даже толком не можешь показать себя тренеру. В игре времени мало, а тренировок почти нет. Как себя проявить? Да и по здоровью это всё прилично бьёт — даже не поспать толком. Скажу по себе — выезд из четырёх матчей сильно выбивает из колеи. Потом надо неделю восстанавливаться, а когда восстановился — надо снова лететь на выезд», — сказал Артюхин «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов раскритиковал расписание нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«КХЛ совсем не делает выводов из прошлых ошибок. Помните, как в конце прошлой регулярки масса тренеров жаловались на плотный график и усталость хоккеистов? Уверен, в следующем феврале жалоб будет ещё больше. Лига совсем не реагирует на критику от тех, кто работает на её благополучие.

Увеличили количество матчей — прекрасно, но позаботьтесь о том, чтобы они были нормально распределены по сезону. Я говорю о грамотном чередовании выездных и домашних матчей. Почему не сделать чёткий график «три через три»? Или даже «два через два». Нет — ставят командам по пять-шесть домашних матчей подряд. У какого болельщика хватит денег и времени ходить на три матча в неделю? А потом идёт выезд из четырёх, а иногда даже пяти встреч. Вы хоть понимаете, какие у нас перелёты? Это не Швейцария или Финляндия, где можно на автобусе съездить на матч, сыграть и вечером вернуться домой. У вас хоккеисты будут летать целую неделю, а то и две. Никакого тренировочного процесса в таких условиях не будет. А значит, и никакого прогресса и развития для молодёжи. Да и усталость будет накапливаться именно от перелётов, а не от матчей. Пора бы уже подумать о здоровье хоккеистов! Лига их совсем не бережёт», — сказал Крикунов «Чемпионату».

ИИХФ опять забыла о России. Теперь пострадал Матвей Мичков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своём официальном сайте выпустила материал в преддверии драфта Национальной хоккейной лиги, в котором рассказала о главных фаворитах мероприятия.

В статье ИИХФ полностью проигнорировала российского нападающего СКА Матвея Мичкова, который по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.

В материале упоминается безусловный первый номер рейтинга драфта Коннор Бедард, а также его соотечественник канадец Адам Фантилли, а также швед Лео Карлссон. Эти хоккеисты, по мнению экспертов, могут составить первую тройку драфта.

Напомним, это не первый раз, когда Международная федерация хоккея в своих материалах игнорирует российских игроков. Ранее ИИХФ поздравила «Вегас Голден Найтс» с победой в Кубке Стэнли, не упомянув российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва.

Материалы по теме Фото ИИХФ не добавила Барбашёва в поздравление с чемпионством «Вегаса»

Справедливости ради стоит заметить, что впоследствии президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф извинился за отсутствие упоминания Мичкова в материале о предстоящем драфте НХЛ.

«Эдмонтон» не может договориться с Костиным по новому контракту

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал о сложностях в переговорах о новом контракте с российским нападающим Климом Костиным, соглашение которого подходит к концу. Форвард может стать ограниченно свободным агентом.

«Пока мы далеки друг от друга, так что посмотрим. Когда ты, будучи российским игроком, играешь в КХЛ, на тебя всегда рассчитывают. Так что я не могу точно сказать, куда зайдёт эта ситуация.

У нас было несколько переговоров с агентом Костина, Полом Теофаносом. Знаю, что у него есть варианты за пределами Национальной хоккейной лиги. Очевидно, это будет проблемой. Я никоим образом не смогу сохранить весь состав наших нижних звеньев из-за ограничений, связанных с потолком зарплат. Мы должны принять решение о том, кого из игроков хотим сохранить. Мне нравится Клим — он забил 10–11 голов и может драться. Я думал, что он бьёт очень сильно, силён физически. Так что посмотрим», — сказал Холланд в эфире подкаста Боба Штауффера OilersNow.