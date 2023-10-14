14 топ-событий воскресенья: финал Рублёва, бой Цзю, отбор Евро и НХЛ

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Посмотреть все события 15 октября в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: повторит ли Малкин результативный перформанс?

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин остался без очков в игре с «Чикаго», зато знатно покуражился во встрече с «Вашингтоном», поучаствовав во всех четырёх голах своей команды. Малкин стал автором победной шайбы, а затем сделал три результативные передачи партнёрам, обеспечив крупную победу «Питтсбурга» в гостях. Сможет ли Евгений так же результативно сыграть с «Калгари»?

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Капризов первый гол в сезоне?

Кирилл Капризов набрал одно очко в первом матче «Миннесоты» в сезоне, сделав результативную передачу на гол Йоэля Эрикссона Эка. Теперь от россиянина ждут первую шайбу. Соперником «дикарей» станет «Торонто», который устроил концерт в матче открытия с «Монреалем». «Листьев» буквально вытащил Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик. Он же и будет главной угрозой для «Уайлд» в предстоящей игре.

Кирилл Капризов Фото: AP/TASS

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Эдмонтон» реванш за унизительный разгром?

Один из главных фаворитов Запада стартовал просто отвратительно, получив восемь шайб в свои ворота во время выезда в Ванкувер. Теперь «косатки» пожаловали в Альберту — «нефтяники» наверняка хотят отомстить за форменное унижение. Смогут ли Макдэвид, Драйзайтль и Ко доказать, что то сокрушительное поражение было просто случайностью?

Игроки «Эдмонтон Ойлерз» Фото: AP/TASS

🥊 9:00*: Тимофей Цзю (Австралия) — Брайан Мендоса (США), титульный бой

*Время боя ориентировочное

Интрига: Цзю не допустит грандиозного апсета?

Тимофей Цзю получил полноценный чемпионский пояс WBО, даже не выходя в ринг: сын Кости забрал свободный титул после того, как тот был отобран у Джермелла Чарло, вышедшего на бой с Канело Альваресом без санкции боксёрской организации. И теперь Тиму предстоит первая защита. Соперник — крепкий и яркий, но далеко не такой высококлассный боксёр Брайан Мендоса. Однако Мендоса уверяет, что совершит апсет. Главная задача Цзю — не допустить сенсации и спокойно одолеть американца.

🏆 🎾 11:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Хуберт Хуркач (Польша, 16), Шанхай, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кому достанется главный трофей на возрождённом «Мастерсе» в Шанхае?

«Мастерс» в Шанхае последний раз выигрывал россиянин Даниил Медведев в 2019 году. С тех пор главный приз не разыгрывался три сезона из-за последствий коронавируса. И вот теперь китайский супертурнир близок к тому, чтобы на нём определился новый чемпион. И снова в финале российский теннисист, только теперь Андрей Рублёв. Противостоять ему будет непростой поляк Хуберт Хуркач. Ранее теннисисты встречались четырежды и поделили победы поровну. В Риме-2020 и Майами-2021 сильнее был Хуркач, а в Дубае и Индиан-Уэллсе-2022 — Рублёв. В активе каждого есть по титулу на «тысячнике». Андрей отличился в Монте-Карло-2023, а Хуберт — в Майами-2021. Кто же вырвется вперёд после воскресного поединка?

Андрей Рублёв Фото: Lintao Zhang/Getty Images

⛸ 12:30: Фигурное катание: Гран-при России в Уфе, произвольная программа

Интрига: будет ли сенсация в мужском одиночном катании?

Фигуристы завершат выступления на первом этапе Гран-при России произвольной программой. У женщин четверные расчехлит ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая исполнила тройной аксель и захватила промежуточное лидерство.

У мужчин за победу поборются Евгений Семененко, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и сенсация субботних выступлений — Роман Савосин, пропустивший год. Фигурист выиграл короткую программу, единственным из участников набрав больше 100 баллов.

Роман Савосин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 12:30: «Авангард» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2023, воскресенье. 12:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» сокрушить ещё одного лидера?

В последних двух матчах омский клуб одержал уверенные победы. При этом жертвы у «ястребов» крупные — «Металлург» и московское «Динамо». На очереди «Локомотив», занимающий первую строчку Запада. Железнодорожники проиграли всего один раз за последние девять матчей, уступив в Минске по итогам серии послематчевых бросков. Сможет ли «Авангард» снять ещё один крупный скальп?

Хоккеисты «Авангарда» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Салават» и дальше набирать ход?

У критиков Виктора Козлова в последнее время настроение должно быть так себе — уфимцы одержали четыре победы в последних пяти матчах и поправили положение в турнирной таблице. «Динамо» приедет в Уфу после одного из лучших матчей в сезоне, в котором тем не менее «зубры» проиграли СКА. Минчанам очки тоже очень нужны — их позиции в зоне плей-офф пока очень шатки.

Игроки ХК «Салават Юлаев» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 16:00: Грузия — Кипр, ЧЕ-2024 — квалификация, группа A, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Грузия забила восемь голов Таиланду. А сколько забьёт Кипру?

Сборная Грузии делает красиво – победа над Таиландом (8:0) стала самой крупной в истории национальной команды. Такой результат подарил кучу позитивных эмоций перед встречей отбора Евро-2024 с Кипром. Пробиваться на турнир через квалификацию больше не имеет никакого смысла (вся надежда на плей-офф Лиги наций) – зато порадовать болельщиков в Тбилиси – почему нет? К тому же киприоты с нулём очков прибиты ко дну таблицы, а в первом круге грузины забили им два гола.

Футболисты сборной Грузии Фото: Oliver Hardt/Getty Images

🏉 18:00: Англия — Фиджи, регби — КМ-2023, 1/4 финала

Интрига: кто сможет реабилитироваться перед своими болельщиками?

И у Англии, и у Фиджи окончание группового этапа получилось смазанным. Островитяне и вовсе потерпели неожиданное поражение от Португалии, хотя и набрали спасительное бонусное очко. В четвертьфинале обе команды будут стремиться реабилитироваться за поражения перед своими болельщиками. У англичан шансов на выход в следующий раунд, пожалуй, побольше, но если фиджийцы смогут нащупать своё регби, то родоначальникам игры придётся несладко.

Кортни Лоуз Фото: David Rogers/Getty Images

⚽️ 19:00: Швейцария — Беларусь, ЧЕ-2024 — квалификация, группа I, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: в прошлый раз белорусы пропустили пять. Сколько пропустят в этот?

Сборная Беларуси уже ни за что не борется – разве что за престиж. Испортить настроение фавориту группы – вполне себе задача на остаток квалификации. Правда, с голами у команды Карлоса Алоса проблемы: в последних трёх встречах не забили ни одного. При этом история встреч со швейцарцами в нынешнем отборе максимально неприятная: одни из хозяев Евро-2008 победили 5:0. Случится ли разгром снова или белорусская сборная сохранит низовой тренд (с матча со Швейцарией не пропускали больше двух мячей)?

Денис Поляков Фото: Martin Silva Cosentino ATPImages/Getty Images

⚽️ 21:45: Турция — Латвия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа D, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Турция всё ближе к Евро-2024. Снова устроят триллер с Латвией?

Матч турок и латвийцев в первом круге – просто жара! Мало того, что встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Штефана Кунца, так ещё и на последних минутах произошло что-то невероятное. Латвия в меньшинстве уступала 1:2, а на 90+4-й Кристерс Тоберс сравнял! Казалось, это конец – но Турция тут же отыгралась и с мясом вырвала три очка силами Ирфана Кахведжи. С тех пор произошло много интересного: уже под руководством Винченцо Монтеллы Турция победила Хорватию (1:0) и возглавила группу D. Но эйфорию от этого результата может перекрыть Латвия, способная снова подпортить нервы.

Игроки сборной Турции Фото: Igor Kralj/Getty Images

⚽️ 21:45: Норвегия — Испания, ЧЕ-2024 — квалификация, группа A, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Холанда и Эдегора отцепят от Евро? Или будет сенсация?

Норвегия – не топ-сборная, поэтому поездка на крупный турнир для неё – мощное достижение. Чтобы впервые с 2000 года оказаться на Евро, нельзя отпускать испанцев вперёд – тогда отрыв достигнет пяти очков. А ведь ещё есть Шотландия, которая давно лидирует в группе А, а в случае успеха с Грузией убежит ещё дальше. Вот и получается, что для норвежцев матч с испанцами имеет невероятное турнирное значение. Команда Луиса де ла Фуэнте – главный конкурент Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора в борьбе за проход на Евро. Поражение может отцепить звёзд АПЛ от мечты.

Эрлинг Холанд Фото: Danil Shamkin/Getty Images

🏉 22:00: Франция — ЮАР, регби — КМ-2023, 1/4 финала

Интрига: поможет ли Дюпон выйти Франции в полуфинал?

По заявлениям врачей и тренеров, лучший игрок мира Антуан Дюпон должен был появиться на поле после перелома лицевой кости только в полуфиналах, однако ему пришлось восстанавливаться в ускоренном порядке. Ведь в четвертьфинале Франция будет сражаться с действующим победителем Кубка мира, сборной ЮАР, и без своего лидера рискует просто не добраться до решающих матчей. Возможно, матч Франция – ЮАР и не стоит называть досрочным финалом, но, если победители этой пары поднимут трофей над своей головой, никто такому раскладу не удивится.