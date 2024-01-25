Остон Мэттьюс приблизился к Овечкину, а в КХЛ мог вступить клуб из Швеции.

В КХЛ могут вернуть пять легионеров, «Динамо» вынесло «Куньлунь». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 25 января 2024 года.

Мэттьюс повторил достижение Ковальчука по голам до 27 лет, у Овечкина лишь на один больше

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором единственной шайбы в матче с «Виннипегом» (1:0 ОТ). Американский форвард забил 338-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Мэттьюс повторил достижение Ильи Ковальчука (338) и вышел на девятое место в истории лиги по голам в возрасте до 27 лет. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лишь на один гол больше. Мэттьюсу исполнится 27 лет 17 сентября 2024 года.

Первая десятка по голам в возрасте до 27 лет выглядит следующим образом:

1. Уэйн Гретцки, 573 гола.

2. Марио Лемье, 408.

3. Майк Босси, 403.

4. Стив Айзерман, 387.

5. Дэйл Хаверчак, 379.

6. Мишель Гуле, 366.

7. Яри Курри, 354.

8. Александр Овечкин, 339.

9–10. Остон Мэттьюс, 338.

9–10. Илья Ковальчук, 338.

Всего в карьере НХЛ на счету Мэттьюса 599 (338+261) очков в 526 матчах.

ESPN назвал имена двух российских хоккеистов, превосходящих свой контракт

Журналистка Кристен Шилтон в статье на сайте ESPN заявила, что нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников и защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин своей игрой превосходят их действующие контракты.

«Наместников проводит свой лучший сезон за многие годы, и «Виннипег» наслаждается каждой минутой, выложив за его услуги всего $ 2 млн. 31-летний форвард проводит на льду в среднем более 15 минут, демонстрируя отличную результативность при игре в равных составах и большинстве. Благодаря шести голам и 25 очкам в 42 играх (при показателе полезности «+18») Наместников более чем заслужил место в составе «Джетс».

Любушкин (кэпхит $ 2,75 млн) занял место в топ-паре, охраняя синюю линию «Анахайма», что не влетело «уткам» в копеечку. Ударный защитник вносит в таблицу результативности не такой большой вклад, как некоторые другие хоккеисты клуба, но влияет на игру другими способами. Для команды, полной молодых игроков, универсальность Любушкина — то, что отличает 29-летнего игрока», — написано в статье.

Хоккейный агент сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров

Хоккейный агент Дэррил Вольски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров. Напомним сейчас действует лимит в три иностранных игрока в заявке на матч.

«КХЛ увеличивает лимит на легионеров с трёх до пяти в сезоне-2024/2025. В следующем сезоне КХЛ может пополнить ещё около 50 иностранцев», — написал Вольски.

Отметим, что клиентами Вольски являются защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и игрок обороны минского «Динамо» Роб Хэмилтон.

Напомним, 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Сообщалось, что у игрока сибиряков Фёдорова Гордеева имеется спортивное гражданство США.

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В КХЛ могла вступить шведская команда, которая играла бы в Катаре

Трёхкратный чемпион Швеции Лейф Карлссон планировал заявить в Континентальную хоккейную лигу шведский клуб, который базировался бы в Катаре, сообщает Aftonbladet.

В документальном фильме рассказывается, что планы по вступлению разрабатывались вплоть до февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине. С самого начала предполагалось, что клуб Crowns будет проводить свои домашние матчи в Швеции. Однако клуб не получил одобрения Шведской ассоциации хоккея и был вынужден искать другие варианты. Рассматривались такие страны, как Эстония или Люксембург. В итоге команда могла бы играть в Катаре.

Напомним, в КХЛ играли клубы из Словакии, Чехии, Украины, Хорватии, Финляндии, Латвии. В настоящий момент из зарубежных клубов выступают «Куньлунь» (Китай), «Барыс» (Казахстан) и «Динамо» (Беларусь).

Московское «Динамо» крупно победило «Куньлунь» в гостях, О'Делл набрал три очка

В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На 18-й минуте первого периода Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева открыл счёт в игре.

На старте второго игрового отрезка Егор Мартынов с передач Артёма Ильенко и Даниила Пыленкова удвоил преимущество бело-голубых.

В начале третьей двадцатиминутки Девин Броссо с передачи Тайлера Вона размочил счёт во встрече. Спустя 39 секунд Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Бреннана Менелла сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Джордан Уил с передачи Егора Петухова забросил четвёртую шайбу «Динамо» в игре. На 16-й минуте периода Павел Кудрявцев с передачи Эрика О'Делла довёл счёт до крупного.

Два россиянина вошли в топ-10 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ по версии The Athletic

Журналисты Скотт Уилер и Харман Даял в статье на североамериканском портале The Athletic представили топ-10 претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги.

В список попали два российских игрока: 19-летний защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков (делит седьмое место) и 23-летний форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков (10-е место).

«Минтюков будет опорой на синей линии «Анахайма» ещё очень, очень долго. У него есть почти всё, что нужно будущему защитнику топ-пары. Он обладает отличным катанием, габаритами, силой и навыками владения шайбой.

В последнее время было очень весело наблюдать за игрой Воронкова. Он чрезвычайно умный игрок. Воронков занимает четвёртое место среди новичков по заброшенным шайбам и шестое по очкам, несмотря на то что в среднем проводит на льду всего 13 минут и 18 секунд», — написано в статье.

Полностью топ-10 претендентов выглядит так:

1. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс»;

2. Брок Фэйбер, «Миннесота Уайлд»;

3. Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;

4. Марко Росси, «Миннесота Уайлд»;

4. Адам Фантилли, «Коламбус Блю Джекетс»;

4. Коннор Зари, «Калгари Флэймз»;

7. Павел Минтюков, «Анахайм Дакс»;

7. Самуэль Эрссон, «Филадельфия Флайерз»;

9. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс»;

10. Дмитрий Воронков, «Коламбус Блю Джекетс».