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Новый провал ЦСКА и мощное обострение борьбы за первое место! Итоги дня в КХЛ

6 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей. Кратко рассказываем о каждом из них.

«Авангард» и СКА забросили на двоих 14 шайб. Этот матч стал самым результативным для обеих команд в истории КХЛ. СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.

Предыдущий рекорд СКА был зафиксирован в матче с «Югрой» 23 сентября 2016 года. Тогда команды на двоих забросили 13 шайб, а петербургский клуб праздновал победу со счётом 9:4.

Предыдущий рекорд «Авангарда» был зафиксирован в матче с «Витязем» 8 сентября 2014 года. Тогда команды на двоих забросили 13 шайб, а омский клуб одержал победу со счётом 8:5.

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Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит лишь на 55-й минуте — с передачи Егора Коршкова в большинстве отличился Владислав Барулин. Второй гол за минуту до конца игры в пустые ворота забил Дмитрий Шевченко с передач Яна Дрозга и Александра Хохлачёва.

Благодаря этой победе «Амур» вплотную приблизился к зоне плей-офф. Хабаровчане сейчас занимают девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от «Нефтехимика» лишь на одно очко при равном количестве матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит лишь на 55-й минуте, когда отличился нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передач Александра Шарова и Данила Башкирова. Вторую шайбу уфимцы забросили в пустые ворота при игре в меньшинстве — голом с передачи вратаря Александра Самонова отметился Никита Зоркин. Армейцы так и не смогли распечатать ворота Самонова, который оформил «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Голы за «Металлург» забивали Никита Михайлис, Никита Гребёнкин, Роман Канцеров, Павел Акользин и Максим Карпов. Единственный гол в составе дальневосточников забил Антон Берлёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Сочи» Матвей Мичков. Канадский защитник сочинцев Джесси Грэм забил гол и отдал результативную передачу. Отметим два ассиста вратаря «Сочи» Михаила Бердина. Дублем в составе «Витязя» отметился нападающий Александр Дарьин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Первый гол на шестой минуте матча забил защитник «Северстали» Кристиан Ярош. Череповчане удвоили преимущество на 15-й минуте благодаря голу Михаила Ильина. За несколько секунд до конца первого периода минчане сократили отставание в счёте благодаря голу Сергея Кузнецова.

«Северсталь» забила два безответных гола во втором периоде — сначала отличился Никита Рожков, затем забил Никита Седов. На старте третьего периода минчане забросили вторую шайбу — отличился Александр Волков, но на большее хозяев не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хет-триком в составе «Динамо» отметился нападающий Джордан Уил. Форвард бело-голубых Никита Гусев отметился двумя результативными передачами и превзошёл достижение Вадима Шипачёва (77 очков в сезоне-2021/2022) по очкам в одном сезоне КХЛ.

В составе «Автомобилиста» дубль оформил нападающий Брукс Мэйсек. Забил гол и результативный пас отдал форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Отчаянный штурм ворот Максима Моторыгина в концовке матча результата не принёс, приведя лишь к голу капитана «Динамо» Андрея Миронова в пустые ворота.

Благодаря этой победе московское «Динамо» сократило до одного очка отставание от СКА в борьбе за первое место в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Первый гол на 24-й минуте матча забил Егор Виноградов, которому ассистировали Владислав Фирстов и Игорь Ларионов. Удвоил преимущество хозяев на 32-й минуте Андрей Белевич, которому ассистировал Никита Шавин.

«Трактор» сократил отставание в счёте благодаря голу Джека Родевальда в середине третьего периода с передачи Михаила Котляревского. Финальный штурм ворот в исполнении челябинцев привёл лишь к пропущенному голу в пустые ворота, автором которого стал Кирилл Воронин. «Торпедо» прервало пятиматчевую серию неудач.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матч 7 февраля: