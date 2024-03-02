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Результаты матчей плей-офф КХЛ 2 марта, обзоры, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 3 марта

Жуткий провал «Ак Барса» дома и выстраданная победа «Локомотива». Итоги дня в плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей плей-офф КХЛ 2 марта
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«Автомобилист» увозит две победы из Казани, «Спартак» и ЦСКА терпят первые поражения, в динамовском дерби всё только начинается.

2 марта в плей-офф КХЛ состоялось сразу пять матчей – три на Западе и два – на Востоке. Коротко подводим итоги всех встреч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Ливо) – 11:15 (4x4)     1:1 Кравцов (Шабанов) – 15:56 (5x5)     2:1 Ливо (Шаров, Хмелевски) – 27:34 (5x4)     3:1 Ливо (Дроздов, Науменков) – 36:22 (5x5)     4:1 Башкиров (Хмелевски) – 59:47 (en)    

В Уфе «Салават Юлаев» вышел на лёд с целью взять реванш у «Трактора». Юлаевцы провели неплохой первый период, но при этом дважды пропустили от Виталия Кравцова. Правда, первый гол челябинца был отменён, а у хозяев сумел отличиться Александр Хмелевски. Решающим для результата матча стал второй период, в котором у «Салавата» дубль оформил Джош Ливо, а третий отрезок ознаменовался грандиозной кулачной разборкой, в которой гости сумели подсластить себе пилюлю поражения.

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В результате же победа «Салавата» 4:1, счёт в серии 1-1, и она переезжает в Челябинск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер (Валк, Широков) – 20:30 (5x3)     0:2 Широков (Мэйсек, Валк) – 22:30 (5x4)     0:3 Мэйсек (Валк, Широков) – 43:24 (5x5)     0:4 Голышев (Макеев, Романцев) – 44:54 (5x5)    

В Казани состоялась вторая игра серии «Ак Барс» — «Автомобилист». После поражения в первом матче Зинэтула Билялетдинов ввёл в состав не игравшего с конца октября Дмитрия Яшкина, и уже в первом периоде у казанцев было много шансов, чтобы пустить игру по совсем другому сценарию, нежели позавчера. Но три подряд большинства «Ак Барсом» остались нереализованными, а на 19-й минуте нечто странное сотворил Александр Радулов, вырубивший ударом локтем в голову Кирилла Воробьёва.

Судьи выписали капитану казанцев 5+20, а через 40 секунд в штрафной бокс отправился ещё и Дмитрий Юдин. Колоссальное численное преимущество «Автомобилист» реализовал уже в начале второго периода: Блэкер отличился в формате «5 на 3», затем Широков забил в стандартном большинстве. Поведя 2:0, гости очень грамотно принялись играть по счёту, плюс великолепно играл голкипер Евгений Аликин. А в третьем периоде уральцы быстро успокоили «Ак Барс» двумя голами в контратаках и установили окончательный счёт матча.

Во многом сенсационно «Автомобилист» забрал оба матча в Казани, повёл в серии 2-0 и теперь может триумфально закончить её на домашнем льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Аймурзин) – 00:13 (5x5)     1:1 Голдобин (Морозов, Вишневский) – 23:17 (5x5)     1:2 Ярош (Думбадзе, Грудинин) – 39:13 (5x5)    

В московском «Мегаспорте» «Северсталь» сделала заявку на победу, когда уже на 13-й секунде открыла счёт. Блестящим броском отметился Кирилл Пилипенко, который в плей-офф продолжает снайперские подвиги. «Спартак» отыгрался во втором периоде благодаря сумасшедшему кистевому броску Николая Голдобина, но на последней минуте периода красно-белые пропустили в расстановке «4 на 4» от Кристиана Яроша.

Вопреки ожиданиям, этот матч не получился результативным, и в третьем периоде «Северсталь» грамотно отоборонялась, доведя дело до победы. 1-1 в серии, она переезжает в Череповец.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Диц (Светлаков, Слепышев) – 12:16 (5x5)     1:1 Елесин (Красковский, Тесанов) – 36:43 (5x5)     2:1 Алексеев (Никулин, Сергеев) – 39:37 (5x5)    

«Локомотив» после оплеухи в первом матче с ЦСКА неважно начал и вторую встречу. Ярославцы выглядели более старательными и активными, чем позавчера, но снова пропустили первыми (на этот раз от Дица), а потом долго не могли вскрыть оборону армейцев и забить Ивану Федотову. Но и в свои ворота «Локомотив» не пропускал, и в результате дождался переломного момента. На 37-й минуте Елесин сравнял счёт, а за 23 секунды до сирены на второй перерыв Алексеев классно подставил клюшку под бросок Никулина.

Теперь уже армейцы не смогли оправиться от этой революции, в третьем периоде не смогли пробить Исаева и потерпели первое поражение в этом плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 О'Делл (Рашевский, Кудрявцев) – 01:28 (5x5)     1:1 Мороз – 16:08 (5x5)     2:1 Рашевский (Пыленков, О'Делл) – 51:49 (5x5)     3:1 Ильенко (Менелл, Готовец) – 53:05 (5x5)     4:1 Рашевский (Менелл, О'Делл) – 59:16 (en)    

Наконец-то началась и динамовская серия, стартовавшая позже остальных по не зависящим от клуба причинам. Обладатели Кубка Континента открыли счёт уже на второй минуте, и показалось, что для москвичей всё пойдёт как по маслу, но вскоре Вадим Мороз забил Моторыгину, а затем пошла нервная, достаточно равная игра вплоть до старта третьего периода. Только там московское «Динамо» взяло своё благодаря двум голам Рашевского и Ильенко, а окончательный счёт в матче установил всё тот же Рашевский, оформивший дубль броском в пустые ворота на последней минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 3 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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