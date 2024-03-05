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Результаты матчей плей-офф КХЛ 5 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 6 марта

«Торпедо» забило в свои ворота и теперь уступает СКА! Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня плей-офф КХЛ
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«Авангард» оказался в шаге от второго раунда, автогол лидера не остановил «Магнитку» на пути к победе.

5 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось три матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Балдаев (Гиздатуллин) – 07:23 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Карпов) – 12:12 (5x5)     1:2 Пресс (Силантьев, Вовченко) – 26:09 (5x5)     2:2 Барулин (Коршков, Бочаров) – 30:35 (5x5)     2:3 Канцеров (Гребёнкин) – 46:53 (5x5)    

На восьмой минуте Виктор Балдаев с передачи Артура Гиздатуллина открыл счёт во встрече. Шайба получилась довольно курьёзной, так как влетела в ворота гостей после рикошета от защитника уральцев Робина Пресса. Первоначально голкипер «Металлурга» Илья Набоков ловушкой среагировал, но шайба попала в ногу Прессу и отскочила в ворота «Магнитки».

Буквально в следующей смене в ворота хозяев был назначен штрафной бросок, однако Никита Михайлис не смог переиграть Игоря Бобкова при выполнении буллита. Впрочем, уже на 13-й минуте периода Денис Зернов с передач Артёма Минулина и Максима Карпова всё-таки восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Пресс с передач Дмитрия Силантьева и Даниила Вовченко вывел гостей вперёд. На 11-й минуте периода Владислав Барулин с передач Егора Коршкова и Станислава Бочарова сделал счёт 2:2. На седьмой минуте третьего игрового отрезка Роман Канцеров с передачи Никиты Гребёнкина во второй раз в матче вывел «Магнитку» вперёд. Шайба Канцерова принесла «Магнитке» гостевую победу, уральцы повели в серии – 2-1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше – 00:22 (5x5)     0:2 Пьянов (Буше, Шарипзянов) – 20:39 (5x4)     1:2 Стальнов (Сёмин, Алтыбармакян) – 30:37 (5x5)     1:3 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 45:24 (5x4)    

Главным героем матча стал нападающий «Авангарда» Рид Буше, открывший счёт в игре уже на 22-й секунде. Американский форвард отметился дублем и результативной передачей.

Примечательно, что изначально вторая шайба «Авангарда» была записана на Буше, но после повтора судьи разглядели касание ноги Валентина Пьянова. Единственную шайбу в составе «Лады» забросил Донат Стальнов. Отметим три удаления «Лады» за нарушение численного состава.

Благодаря этой победе «Авангард» вплотную приблизился к выходу во второй раунд плей-офф. Счёт в серии стал 3-0 в пользу омичей. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Тольятти 7 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин – 12:56 (5x5)     0:2 Фальковский (Федотов) – 26:47 (5x5)     0:3 Глотов (Хайруллин, Федотов) – 32:54 (5x5)     1:3 Атанасов (Коваленко, Гончарук) – 40:38 (5x5)     1:4 Кадейкин (Грицюк, Воробьёв) – 45:42 (5x4)     2:4 Фирстов (Силаев, Ян) – 55:17 (6x5)     2:5 Галимов – 58:27 (en)    

На 13-й минуте матча счёт открыл защитник СКА Александр Никишин броском от синей линии. В середине второго периода Степан Фальковский с передачи Максима Федотова увеличил отрыв в счёте. Через несколько минут третью шайбу СКА забросил Василий Глотов, которому ассистировали Марат Хайруллин и Максим Федотов. На старте третьего периода отквитал одну шайбу Василий Атанасов.

Но уже спустя пять минут Александр Кадейкин с передач Арсения Грицюка и Михаила Воробьёва восстановил разрыв в три шайбы. Владислав Фирстов голом в концовке возродил интригу в матче, но сравнять счёт нижегородцам не удалось. В концовке матча Сергей Гончарук забил гол в собственные пустые ворота.

Благодаря этой победе СКА вышел вперёд в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в Нижнем Новгороде 7 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Матчи 6 марта:

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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