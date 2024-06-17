ИИХФ назвала лучшего хоккеиста года, «Спартак» сохранил лидера. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 17 июня 2024 года.

ИИХФ назвала победителя в номинации «Лучший хоккеист года»

Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала имя победителя в номинации на приз «Лучшему хоккеисту года». Им стал чешский хоккеист Роман Червенка.

Эта награда присуждается игрокам (мужчинам и женщинам), которые лучше всего демонстрируют мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами.

Червенка получил 31,3% голосов и немного опередил швейцарского защитника Романа Йози, который набрал 30,3%. Вратарь сборной Чехии Лукаш Достал занял третье место (20,4%).

Другими финалистами премии в 2024 году стали Кевин Фиала (Швейцария), Эрик Карлссон (Швеция) и Джон Таварес (Канада). Напомним, в прошлом году победителем стал канадский нападающий Коннор Бедард.

Критерием отбора номинантов является то, что игроки должны принять участие хотя бы в одном турнире ИИХФ любого уровня в течение года (чемпионат мира, МЧМ или ЮЧМ), а также во внутренней лиге самого высокого уровня в стране.

«Спартак» подписал новый контракт с Иваном Морозовым

«Спартак» заключил новый двухлетний контракт с Иваном Морозовым – соглашение с ведущим центральным нападающим подписано сроком до 2026 года.

В своём первом сезоне за «Спартак» 24-летний Морозов стал частью тройки с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Иван впервые был выбран для участия в Матче звёзд КХЛ, набрал 46 (14+32) очков в 48 матчах при показателе полезности «+16» и 55% выигранных вбрасываний.

Всего в КХЛ на счету Морозова 174 матча, в которых нападающий набрал 105 очков — забросил 39 шайб и отдал 66 результативных передач при показателе полезности «+48». Помимо «Спартака», нападающий выступал в КХЛ за «Югру», СКА и ХК «Сочи».

«Ак Барс» вернул Альберта Яруллина в Казань

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Альбертом Яруллиным. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Игрок обороны является воспитанником «Ак Барса».

Напомним, Яруллин покинул казанский клуб после сезона-2020/2021. За свою карьеру в «Ак Барсе» Альберт сыграл 342 встречи, в которых забросил 23 шайбы и отдал 77 результативных передач, набрав в общей сложности 100 очков. В составе казанского клуба Яруллин стал обладателем Кубка Гагарина — 2018.

В прошедшем сезоне 30-летний игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.

«Адмирал» заполучил Джека Родевальда

«Адмирал» подписал контракт с нападающим Джеком Родевальдом. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, соглашение с 30-летним канадским форвардом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Новый сезон для Джека станет третьим в КХЛ. До этого канадец, умеющий играть как в центре, так и с краю, представлял «Куньлунь Ред Стар». В дебютный год в КХЛ набрал 27 (12+15) очков в 52 матчах. По ходу прошлого сезона перешёл в «Трактор», с которым дошёл до полуфинала Кубка Гагарина. Всего за прошлый сезон канадец провёл 59 матчей, набрал 21 (8+13) очко и ещё пять – в плей-офф.

Всего в КХЛ на счету канадского нападающего 125 матчей, в которых Родевальд набрал 53 очка — забросил 22 шайбы и отдал 31 результативную передачу.

Главный тренер «Ванкувера» берёт пример с России

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал, что использует опыт лучших российских команд в своей работе.

«Я даю нашим тренерам задание посмотреть на три лучшие российские команды и понять, что они делают, чему мы можем научиться, не жертвуя при этом своей игрой в обороне. Это то, что я имею в виду, говоря о самосовершенствовании. Хорошие тренеры глубоко погружаются, чтобы понять, что можно улучшить», — приводит слова Токкета сайт Canucks Army.