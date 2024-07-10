Семейные связи или личные достижения? «Вашингтон» неожиданно сменил босса!

В «Вашингтоне» назрели изменения. «Столичные» уже показали свою серьёзность действиями на трансферном рынке, став одними из главных ньюсмейкеров последних недель. Теперь в клубе поняли, что пора менять не только состав.

Давний генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан, приведший команду к Кубку Стэнли, подписавший и продливший звёзд и капитана, покинул свой пост. Теперь 65-летний специалист будет президентом клуба по хоккейным операциям — последний год он уже провёл на этом посту, совмещая с основной работой. А генеральным менеджером назначили 48-летнего Криса Патрика.

Кто этот новый управленец «Вашингтона»? О чём говорят перемены в руководстве клубе? И что за загадочная семья у нового генменеджера «столичных»? Давайте разбираться.

Молодой специалист или опытный управленец?

Крис Патрик — не новое лицо для «Вашингтона». Последний год 48-летний специалист провёл на должности заместителя генерального менеджера клуба. Но при этом в системе «столичных» Патрик находится уже 16 лет! Крис присоединился к команде в сезоне-2008/2009. Изначально он занимал должность специалиста по развитию игроков и скаутингу. С тех пор Патрик успел поработать, кажется, вообще на всех должностях: профессиональным скаутом, директором по развитию игроков и помощником генерального менеджера. При этом он неизменно продвигался вверх по карьерной лестнице.

Кроме того, Крис близко работал с фарм-клубом «столичных» — «Херши Бэрс». Он стал важной причиной, почему команда последние два сезона брала Кубок Колдера. Именно Патрик назначил Спенсера Карбери и Тодда Нельсона, который выиграл награду лучшему тренеру АХЛ. Первый теперь трудится в основной команде — в «Вашингтоне».

Примечательно, что история Патрика с «Вашингтоном» длится ещё дольше. В юные годы Крис играл в столице. Но не в одноимённом клубе, а в местных хоккейных лигах. Он выступал на юниорском уровне, а в 1994 году был задрафтован в восьмом раунде под 197-м номером… «Вашингтоном»!

После драфта Крис четыре года отыграл за Принстонский университет. Вернее, отыграл только технически — на самом деле на лёд он выходил лишь в двух сезонах. И хоть в итоге Патрик так ни разу и не сыграл на профессиональном уровне, опыт ему пригодился. Специалист впоследствии начал скаутить игроков на университетском и юношеском уровнях.

Крис Патрик Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В последние годы Патрик курировал аналитический отдел клуба, переговоры по контрактам игроков, хоккейные операции, персонал, а также вопросы бюджета и расписания команды.

Так что Крис — лицо совершенно не новое для «Вашингтона» и системы команды. И, очевидно, его постепенно подводили к новой должности.

Вы знаете, кто его родственники?!

Патрик — это в целом совсем не новая фамилия для «столичных». Крис является сыном совладельца и президента «Кэпиталз» Дика Патрика, который занимает свою должность уже 42 года.

Его прадед — великий хоккеист, тренер и функционер, член Зала хоккейной славы Лестер Патрик. Да, тот самый, в честь которого назвали «Лестер Патрик Трофи» — приз, вручаемый за выдающиеся заслуги и вклад в хоккей в США. Лестер Патрик ни много ни мало стал одним из родоначальников НХЛ!

Но и это не всё.

Крэйг Патрик — двоюродный брат совладельца «Вашингтона» Дика и дядя Криса — был ассистентом генерального менеджера и вторым тренером легендарной сборной США, которая совершила то самое «Чудо на льду» в 1980 году. Он же, будучи генменеджером «Питтсбурга», создал не менее легендарную команду с Марио Лемье и Яромиром Ягром — тех самых «Пингвинз», которые взяли два подряд Кубка Стэнли в начале 1990-х, а также помог задрафтовать и подписать часть хоккеистов, которые приведут «пингвинов» к чемпионству в 2009-м. Крэйг также вошёл в Зал хоккейной славы в категории «основатель».

Линн Патрик — отец Крэйга и двоюродный дедушка Криса — был легендой «Рейнджерс», а также первым генменеджером и главным тренером в истории «Сент-Луиса». Его также ввели в Зал славы — уже посмертно. Дядя Крэйга Мюррей «Мазз» Патрик тоже играл за «Рейнджерс», а также успел поработать генеральным менеджером клуба.

Важный статистический факт: сразу семь членов этой семьи — обладатели Кубка Стэнли!

Так что Крис лишь продолжил семейное дело и по традиции также должен привести свою команду к успеху. Вот что бывает, когда клубом руководит хоть и семья, но семья профессионалов! Семья людей, которые многого добились своими усилиями.

Однако, конечно, самый забавный комментарий о назначении Криса на пост генерального менеджера «Вашингтона» дал его двоюродный брат Стив — очень далёкий от хоккея, он барабанщик группы Young Rising Sons. На своей странице в соцсетях Стив написал: «Мой двоюродный брат только что стал генеральным менеджером клуба НХЛ, а я только что проснулся в 11 утра с похмелья. Быть музыкантом — это мой выбор».

Что ждёт «Вашингтон»?

О чём может говорить перестановка в руководстве «Кэпиталз»? Не похоже, что Патрики просто продвигают очередного члена своей семьи. Всё-таки ответственность слишком велика — для «Вашингтона» настают самые важные сезоны в истории клуба. Рисковать, назначая человека, недостаточно компетентного для такой должности, было бы слишком опасно.

Лестер Патрик Фото: AP/ТАСС

Пока кажется, что в клубе решили обновить и омолодиться, так сказать, капитально. Состав потихоньку обновляют, а молодёжь постепенно развивается, уже завоёвывая кубки с фарм-клубом.

«Кэпиталз» чётко дали понять, какого курса хотят придерживаться, уже в тот момент, когда назначили молодого, 41-летнего Спенсера Карбери на пост главного тренера команды. Ранее он не занимал такую ответственную должность в НХЛ, зато был хорошо знаком с системой клуба, основными хоккеистами и молодёжью.

Теперь настала пора менять что-то и в руководстве, обновлять его, добавлять свежую кровь.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис так прокомментировал изменения: «Мы рады объявить о повышении Криса до генерального менеджера. Крис — целеустремлённый и трудолюбивый руководитель, который полностью готов к следующему шагу в своей карьере. Его видение, богатый опыт, хоккейная хватка и умение оценивать игроков делают его идеальным лидером, который будет двигать нашу команду вперёд.

Мы уверены, что у нас есть динамичная группа лидеров, которая продолжит вести наш отдел хоккейных операций вперёд», — сказал Леонсис.

Примечательно, что Крис стал лишь седьмым генеральным менеджером «Вашингтона» за всю историю и четвёртым за последние 40 лет.

Его наставник Брайан Маклеллан отметил, что между ними сложились очень тёплые, даже семейные взаимоотношения. Кажется, опытный специалист был готов покинуть пост, на котором провёл 10 лет, и заняться другим типом работы, оставив свою должность более молодому коллеге.

«У нас действительно хорошие рабочие отношения, отличные личные отношения. Я наблюдал, как он развивался на протяжении многих лет, как отлично справлялся с работой в профессиональном скаутинге, как успешно работал в любительском скаутинге, что он сделал с «Херши» за последние 10 лет.

У нас семейные отношения. Он был частью того, что мы сделали. Мы создали здесь процесс, который получился во многом благодаря ему. Я рад за него. Это естественный прогресс, и он готов к нему», — приводит слова Маклеллана Monumental Sports Network.

Что ж, по-видимому, «Вашингтон» готовится к грандиозному и сложному будущему, постепенно обновляясь и освежаясь во всех областях. Пока неизвестно, что сможет сделать Крис Патрик на новой должности. Но ясно одно: «Вашингтон» выбрал правильный курс, пойдя в сторону обновлений. Всему рано или поздно нужно обновление, особенно когда дело касается важных управленческих позиций. Слишком долгое нахождение на должности неизменно ведёт к личному, профессиональному и общему регрессу.

Может быть, в первое время будет немного страшно, но в итоге эта перестановка точно станет важным шагом, благодаря которому «столичные» смогут вернуться на высокий уровень. И такие молодые специалисты им в этом только помогут.