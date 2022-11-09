Новый рекорд Панарина, удаление Пике в последнем матче за «Барселону». Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый рекорд, испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике удалился в своём последнем матче за клуб, «Милан» потерял очки в матче с аутсайдером Серии А. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Панарин установил рекорд «Рейнджерс», с большим отрывом превзойдя достижение Мессье и Ягра.

2. Завершившего карьеру Пике удалили в перерыве матча «Барселоны» с «Осасуной».

3. «Милан» в гостевом матче не смог обыграть аутсайдера Серии А.

4. Кирилл Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Кингз» Даути.

5. Усик ответил на вопрос о возможном проведении поединка с представителем России.

6. Овечкин — в тройке худших игроков НХЛ по показателю полезности.

7. Пике жёстко выругался в разговоре с судьёй в матче с «Осасуной», оскорбив его мать.

8. Никита Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ.

9. Клаудиньо: «Зенит» уже чемпион? Разумеется, нет.

10. Le Parisien стала известна заявка сборной Франции на ЧМ-2022.