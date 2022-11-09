Новый рекорд Панарина, удаление Пике в последнем матче за «Барселону». Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый рекорд, испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике удалился в своём последнем матче за клуб, «Милан» потерял очки в матче с аутсайдером Серии А. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Панарин установил рекорд «Рейнджерс», с большим отрывом превзойдя достижение Мессье и Ягра.
2. Завершившего карьеру Пике удалили в перерыве матча «Барселоны» с «Осасуной».
3. «Милан» в гостевом матче не смог обыграть аутсайдера Серии А.
4. Кирилл Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Кингз» Даути.
5. Усик ответил на вопрос о возможном проведении поединка с представителем России.
6. Овечкин — в тройке худших игроков НХЛ по показателю полезности.
7. Пике жёстко выругался в разговоре с судьёй в матче с «Осасуной», оскорбив его мать.
8. Никита Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ.
9. Клаудиньо: «Зенит» уже чемпион? Разумеется, нет.
10. Le Parisien стала известна заявка сборной Франции на ЧМ-2022.
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