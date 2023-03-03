Расписание третьего игрового дня плей-офф КХЛ

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Сегодня, 3 марта, пройдут вторые матчи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На сегодня запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомится с расписанием третьего игрового дня.

В Уфе в 17:00 мск пройдёт матч между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». В первом матче победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

В Казани в 19:0 мск пройдёт матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». В первой встрече сильнее были гости 3:2 ОТ.

В Санкт-Петербурге в 19:30 мск состоится матч между СКА и минским «Динамо». В серии ведут бело-голубые, обыграв армейцев в первой игре 6:4.

В Ярославле в 19:30 мск пройдёт матч между «Локомотивом» и «Витязем». Подмосковный клуб лидирует в серии, победив в первой игре в овертайме со счётом 1:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале прошлого сезона московский клуб в семи матчах обыграл магнитогорский «Металлург».