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Расписание третьего игрового дня плей-офф КХЛ

Расписание третьего игрового дня плей-офф КХЛ
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Сегодня, 3 марта, пройдут вторые матчи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На сегодня запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомится с расписанием третьего игрового дня.

В Уфе в 17:00 мск пройдёт матч между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». В первом матче победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток

В Казани в 19:0 мск пройдёт матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». В первой встрече сильнее были гости 3:2 ОТ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск

В Санкт-Петербурге в 19:30 мск состоится матч между СКА и минским «Динамо». В серии ведут бело-голубые, обыграв армейцев в первой игре 6:4.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск

В Ярославле в 19:30 мск пройдёт матч между «Локомотивом» и «Витязем». Подмосковный клуб лидирует в серии, победив в первой игре в овертайме со счётом 1:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале прошлого сезона московский клуб в семи матчах обыграл магнитогорский «Металлург».

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