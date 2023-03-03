Расписание третьего игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 3 марта, пройдут вторые матчи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На сегодня запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомится с расписанием третьего игрового дня.
В Уфе в 17:00 мск пройдёт матч между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». В первом матче победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.
В Казани в 19:0 мск пройдёт матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». В первой встрече сильнее были гости 3:2 ОТ.
В Санкт-Петербурге в 19:30 мск состоится матч между СКА и минским «Динамо». В серии ведут бело-голубые, обыграв армейцев в первой игре 6:4.
В Ярославле в 19:30 мск пройдёт матч между «Локомотивом» и «Витязем». Подмосковный клуб лидирует в серии, победив в первой игре в овертайме со счётом 1:0.
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале прошлого сезона московский клуб в семи матчах обыграл магнитогорский «Металлург».
- 3 марта 2023
-
11:19
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
10:23
-
10:11
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:28
-
09:12
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:14
-
07:05
-
05:54
-
05:53
-
05:51
-
05:42
-
04:56
-
04:39
-
04:34
-
00:00
- 2 марта 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:34
-
23:29
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:09
-
23:07
-
22:49
-
22:38