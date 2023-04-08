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Овечкин не вошёл в топ-100 игроков НХЛ, Касаткина в полуфинале Чарльстона. Главное к утру

Российский хоккеист Александр Овечкин не вошёл в топ-100 игроков НХЛ этого сезона по ценности согласно продвинутой статистике GSVA, российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Мэдисон Кис и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне (США), экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что Месси лучше Роналду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. The Athletic: Овечкин не попал в топ-100 лучших игроков НХЛ по ценности, Кучеров — 16-й.

2. Дарья Касаткина обыграла Мэдисон Кис и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне.

3. «О чём здесь вообще говорить»? Агуэро сравнил Роналду и Месси.

4. Александрова уступила Бенчич в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.

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7. Анна Калинская снялась с четвертьфинального матча с Онс Жабер на турнире в Чарльстоне.

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