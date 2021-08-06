«Обычный человек не выжил бы». Как олимпийский чемпион уронил на себя штангу весом 200 кг

На фото немецкий тяжелоатлет Маттиас Штайнер.
Пару мгновений назад он совершил грубую ошибку и уронил 200-килограммовую штангу себе на голову. Жизнь олимпийского чемпиона оказалась под угрозой на глазах у всего мира. Не будь Маттиас профессиональным спортсменом, он бы мог погибнуть прямо на помосте.
Как же Штайнер ушёл от трагедии и почему его называют атлетом с тяжёлой судьбой?
Карьера под угрозой
В 18-летнем возрасте карьера молодого силача оказалась под угрозой. Врачи диагностировали у Маттиаса диабет и настаивали на его уходе из атлетики. Но Штайнер так просто сдаваться не собирался. Проконсультировавшись со специалистами, парень понял, что может продолжать тренироваться, если будет держать уровень сахара в норме. Расставаться со штангой будущий чемпион совсем не планировал. Тем более тогда он уже познал вкус престижных соревнований. Штайнер регулярно ездил на юниорские чемпионаты Европы и мира от родной Австрии.
Маттиас был лучшим в своей стране в категории более 105 килограммов. В 2004 году Штайнер дебютировал среди взрослых, причём сразу на Олимпиаде. Тогда Маттиас стал седьмым.
Спустя год австрийская федерация уволила тренера сборной, с которым у Штайнера наладились очень хорошие отношения. У атлета начались конфликты с функционерами, и вскоре он переехал в Германию. Из-за смены гражданства он три года не участвовал в международных турнирах. Начать соревноваться Маттиас смог лишь за полгода до Олимпиады в Пекине.
Победа в честь покойной жены
Прямо перед Играми в жизни тяжелоатлета случилась трагедия. Жена Сьюзанн, с которой он прожил в браке чуть больше года, погибла в автокатастрофе. Утрату Штайнер переживал, забываясь на тренировках, — работал он как проклятый. Но фаворитом Игр-2008 немец не считался.
Однако человек, не имевший ни одного серьёзного титула, сотворил сенсацию: поднял штангу в 258 килограммов и стал олимпийским чемпионом. О драме тяжелоатлета узнал весь мир. На награждении Штайнер вместе с медалью держал и фотографию покойной жены. Победу он посвятил ей.
«Я хотел, чтобы она вместе со мной всё видела. И у меня было чувство, что она действительно видит: как я выиграл, как стою на самом верху пьедестала. Вот только смотреть на её фотографию мне было тяжело и горько», — признавался немец.
Ошибка, едва не стоившая жизни
С тех пор больше ни на одном престижном турнире Маттиас не выигрывал. Он был намерен защитить титул олимпийского чемпиона в Лондоне-2012. Но там с ним едва не произошла трагедия. Штайнер допустил ошибку, которая могла стоить ему жизни.
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Спортсмен взял штангу весом 196 килограммов, отвёл плечи слишком далеко назад и не удержал равновесие. Штанга упала Маттиасу прямо на голову и придавила его к помосту. Сначала немец даже хотел встать и продолжить выступление. Но боль была слишком невыносимой. Все присутствующие были в ужасе от произошедшего. «В первые мгновения я подумал, что случилось непоправимое», — признавался тренер Франк Мантек.
«Врачи мне сказали, что обычный человек в такой ситуации не выжил бы. Но обычный человек не может поднять 196 килограммов. Ночью мне было очень больно, хотя я и принял обезболивающие», — рассказывал Штайнер.
Тяжелоатлету удалось отделаться даже без переломов. Ему диагностировали травму шейного отдела позвоночника и ушиб грудины. Но со спортом вскоре пришлось завязать. Поначалу Штайнер был намерен вернуться, но в марте 2013 года окончательно завершил карьеру.
Маттиас женат на телеведущей Инге Посмык, с которой воспитывает двух сыновей. После ухода из спорта тяжелоатлет много участвовал в телевизионных шоу и открыл свой бизнес. Штайнер похудел на 45 килограммов, написал об этом две книги и разработал онлайн-программу по фитнесу и питанию «Принцип Штайнера». Олимпийский чемпион больше своей жизнью на помосте не рискует.
- 6 августа 2021
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