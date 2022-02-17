Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Новое заявление ВАДА по Валиевой, перенос женского масс-старта в биатлоне. Главное к утру

Новое заявление ВАДА по Валиевой, перенос женского масс-старта в биатлоне. Главное к утру
Комментарии

Всемирное антидопинговое агентство сделало новое заявление по ситуации с Камилой Валиевой, женский биатлонный масс-старт перенесли, Капризов отдал две передачи в матче НХЛ. Эти и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».

  1. Американский судья заявил, что Валиева должна была стать третьей в короткой программе
  2. Президент ИИХФ прокомментировал идею проводить хоккейный турнир на летних Олимпиадах
  3. «Ливерпуль» уверенно обыграл «Интер» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
  4. «Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга» на 90-й минуте в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  5. Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Пекине перенесён
  6. Глава МОК Томас Бах встретился со сборной США из-за отмены награждения призёров командника
  7. Гол Куликова и 2 паса Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Виннипегом»
  8. Украинская лыжница сдала положительную допинг-пробу на Олимпийских играх — 2022
  9. ВАДА: случай с Валиевой плохо влияет на борьбу с допингом в России. Есть вопросы к РУСАДА
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022