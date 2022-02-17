Новое заявление ВАДА по Валиевой, перенос женского масс-старта в биатлоне. Главное к утру
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Всемирное антидопинговое агентство сделало новое заявление по ситуации с Камилой Валиевой, женский биатлонный масс-старт перенесли, Капризов отдал две передачи в матче НХЛ. Эти и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».
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