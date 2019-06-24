«Не поубивайте друг друга, парни!». Россия готова к старту в пляжном футболе

Сборная России по пляжному футболу готова биться за золото Европейских игр. Игроки даже партнёров не жалеют – а что же будет с соперниками?

Во вторник, 25 июня на Европейских играх в Минске стартуют соревнования по главному виду спорта – пляжному футболу. Конечно, в программе соревнований все виды по умолчанию равны, но баталий футболистов на песке и в России, и в Беларуси ждут с особым нетерпением.



Медаль в этом виде спорта всего одна. Но какая ценная!

Россия будет защищать титул

Есть сразу несколько причин, почему пляжный футбол на Европейских играх ни в коем случае нельзя пропустить, при всём уважении к остальным олимпийским и не очень видам.



Первая как раз кроется в том, что пляжный футбол – не олимпийский вид спорта, и Европейские игры для футболистов – по-настоящему главный турнир четырёхлетия. Это не квалификация, не отбор, не чемпионат Европы в рамках более глобального события, а самодостаточный турнир, который по значимости сравним только с чемпионатом мира. Текущее поколение пляжников точно не сыграет на Олимпийских играх, а потому за медали Европейских игр они будут биться с особым желанием. Отсюда – высочайшая конкуренция и сильнейшие составы команд.

Есть трофей! Сборная России по пляжному футболу выиграла невероятный финал Как и в большом футболе, сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Испании и выиграла первый титул в году.

Во-вторых, это всё-таки футбол. Вид спорта номер один, пусть и в необычном формате. Причём у этих парней нет миллионных контрактов, роскошных вилл и дорогих автомобилей. Они играют в футбол на песке просто из любви к спорту, из желания побеждать в каждом матче.



Третья причина – желание сборной России защитить свой титул. На первых Европейских играх, которые проходили в Азербайджане в 2015 году подопечные Михаила Лихачёва, победив в финале Италию, завоевали золотые награды в последний день турнира. За четыре года команда сильно изменилась: многие опытные игроки, добывавшие то золото, из сборной ушли, а на их место пришли молодые футболисты, ещё не знающие сладкого вкуса чемпионства.

Их не остановить! Сборная России по пляжному футболу — в одном шаге от трофея В полуфинале отбора на Всемирные пляжные игры-2019 сборная России добила Швейцарию. Впереди всего один матч — за золото.

Наконец, в Минске на пляжном футболе должен быть аншлаг. Дирекция Европейских игр сообщает, что все билеты на пляжный футбол разлетелись как горячие пирожки. А это значит, что атмосфера на небольшом, но уютном стадионе «Олимпийский» будет превосходной!

«Группа смерти» даст жизнь?

Турнир по пляжному футболу будет продолжаться пять дней. Со вторника по четверг восемь команд, отобравшихся на Европейские игры, будут играть друг с другом в группе. Россия попала в квартет B, где последовательно сыграет с Испанией, Италией и Украиной. Лучшие две команды выйдут в полуфинал. Квартет А составили Беларусь, Румыния, Португалия и Швейцария.



«Соперники очень серьёзные, – отметил главный тренер сборной России Михаил Лихачёв. Сборная Испании – одна из сильнейших европейских сборных. Команда в хорошем игровом тонусе, возрасте. Команды Италии и Украины также весьма высоко котируются в европейском пляжном футболе, так что действительно у нас «группа смерти», но хочется, чтобы она для нас была с какой-то жизнью дальнейшей в виде выхода в полуфинал и победы».

Российская команда основательно подготовилась к старту турнира в Минске, отработав на учебно-тренировочном сборе в Москве. По итогам этого сбора тренерский штаб и сформировал состав команды на Европейские игры. В составе – все сильнейшие. Если весной у игроков и были какие-то проблемы со здоровьем, то сейчас все они остались позади. Из сюрпризов – приглашение в команду Владимира Раскина – высокорослый спартаковец на Играх дебютирует в сборной.

Уже в столице Беларуси сборная успела провести несколько тренировок, две из них – на основном поле. «Претензий к песку никаких. Всё отлично», – отметил Николай Крышанов.



К первому матчу команда готовится в хорошем настроении и с полной самоотдачей. О первом свидетельствуют улыбки и многочисленные шутки на тренировках. Дошло даже до того, что под конец занятия компанию вратарям Островскому и Чужкову составил оператор сборной России Олег Рубцов. Под одобрительные возгласы коллег он смог совершить несколько сейвов.

Впрочем, до полной расслабленности дело, конечно, не доходило. Во время двусторонки команды рубились не жалея партнёров. «Только не поубивайте друг друга», – воскликнул Максим Чужков, когда Фёдор Земсков старался жёстко отобрать мяч у Артура Папоротного. Если уж в борьбе с партнёрами россияне не собираются отдавать ни пяди песка, то что же будет с соперниками?