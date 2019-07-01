На Европейских играх России вернули флаг и гимн. На Олимпиаде отберут?

Первая строчка в медальном зачёте – не главная победа России на Европейских играх в Минске.

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт

В воскресенье, 30 июня, в Минске отгремела церемония закрытия II Европейских игр. Для российских болельщиков главным глобальным событием масштабного праздника спорта стал тот факт, что Россия выиграла медальный зачёт. И дело даже не в количестве медалей, а в том, что его выиграла именно сборная России, а не олимпийские атлеты под нейтральным флагом.

Российский триколор поднимался под своды арен 109 раз. И 44 раза звучал российский гимн.

Но значит ли это, что наша страна полноправно вернулась в олимпийское движение?

На радость президенту. Россия не оставила Европе ни шанса Российские спортсмены завершили Европейские игры триумфом в гимнастике, велоспорте и боксе. Равных им в Минске просто не нашлось!

Россия вернулась

Представление на церемонии закрытия было красочным и ярким. Однако для российского спорта ключевым её элементом стала речь президента Европейских олимпийских комитетов Яниза Кочиянчича, который приветствовал восстановление в правах Олимпийского комитета России.

«В последние несколько лет спортивный мир столкнулся со многими проблемами. Можно даже назвать это кризисом, главной составляющей которого является допинг. Мы продолжим бороться за чистый спорт, в котором нет места допингу, придерживаясь той же политики, что и на этих Европейских играх. Но, несмотря на то что каждый спортсмен, нарушающий допинговые правила, должен быть наказан или отстранён от спорта, мы не можем допустить, чтобы наказание понесла вся страна, которую этот спортсмен представляет. Коллективная ответственность недопустима и неэтична», – начал речь глава ЕОК.

«Поэтому я очень доволен и горжусь тем, что на Европейских играх в Минске Олимпийский комитет России был восстановлен в правах и подтвердил свою спортивную силу, завоевал наибольшее количество медалей. Я признателен МОК, ОКР, ВАДА и их руководству за мудрость и терпение, проявленные в этой сложной ситуации», – заключил Кочиянчич.

Глава ЕОК в ходе закрытия Европейских игр поприветствовал восстановление ОКР

И не только Кочиянчич радовался тому, как проявляла себя сборная России. Этому радовались и тысячи болельщиков не только у нас в стране, но и в Беларуси – там на протяжении всех игр очень тепло встречали наших атлетов. Особенно приятно было, когда наши спортсмены вышли на церемонию закрытия в костюмах от официального экипировщика Олимпийского комитета России ZASPORT именно в парадных цветах триколора, а не в серых, нейтральных тонах.

Проблемы ещё будут. Не сомневайтесь!

Россия снова в деле, снова в олимпийском движении, в первых его рядах. Это с большим удовольствием доказывали борцы и дзюдоисты, стрелки и велосипедисты, гимнасты и самбисты. Все они вновь бились не только за себя, но и за большую команду, за флаг, с которым они могли совершить круг почёта перед трибунами, или гимн, который пели, стоя на пьедестале.

Российский борец потерял два зуба, но добыл золото. Вот он – спортивный подвиг! Александр Чехиркин за ковром просто упал без сил и зубов. Такова цена золотой медали!

Значит ли всё это, что перед Олимпийскими играми в Токио у сборной России не будет проблем?

Разумеется нет! Наверняка в удобное время появятся новые свидетельские показания вновь сменившего лицо беглого профессора Родченкова или ещё какого-то осведомителя.

Наверняка будет продолжать тлеть скандал в российской лёгкой атлетике. Возможно, появятся новые поводы осуждать российский спорт и поставить под вопрос участие сборной России в Олимпиаде.

Однако тот факт, что на Европейских играх россияне, включая легкоатлетов, выступили под своим флагом, позволяет надеяться на лучшее. В ЕОК труды Олимпийского комитета России по очистке национального спорта заметили. Хочется верить, что и в МОК закрывать глаза не будут.

В Минске Россия добилась более важного успеха, чем первое место в медальном зачёте.