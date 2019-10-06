На кого ты нас бросила, Даша? Почему первая красавица сборной покинула ЧМ

«Конечно, я расстроена»
Горячей новостью последних дней стала информация о том, что российская легкоатлетка Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе. Одна из главных красавиц мировой лёгкой атлетики была вынуждена сняться с турнира из-за травмы. К сожалению, турнир лишился яркой звезды, но спортсменка на своей странице в социальной сети объяснила, почему не могла поступить иначе.
«Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Прилетела сюда и продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт».
Дарья мыслит стратегически
С точки зрения дальнейших перспектив, вероятно, это правильное решение. Лучше поберечь себя сейчас ради больших свершений, а именно завоевания олимпийской медали. Напомню, что медали Игр у россиянки пока нет коллекции, поэтому понятно желание спортсменки положить все силы на достижение этой цели.
На прошлом чемпионате мира, который проходил в Лондоне в 2017 году, Клишина стала серебряным призёром. Сейчас она призналась, что снова смогла бы побороться за серебро или бронзу, если бы не травма. Очень обидно, ведь она только-только залечила ахилл и набрала хорошую форму, а тут случилась травма бедра.
Клишина точно выступит на Олимпиаде
Дарья была единственной россиянкой, которую Международная федерация легкоатлетических ассоциации (IAAF) допустила к участию в Олимпийских играх в Рио в 2016 году. Далось это нелегко, пришлось подавать апелляцию, но в Бразилии россиянка выступила. Из-за всех переживаний и волнений высокий результат показать не удалось. Она заняла лишь девятое место в финале соревнований, хотя, конечно, способна была на большее.
Почему есть уверенность, что Клишина точно поедет в Токио? С 2013 года россиянка живёт и тренируется в США, проходит все тестирования тоже там. Дарья признаётся, что с допуском к Рио-2016 ей помогла её профессиональная команда из США. Американский тренер посоветовал юриста, который оперативно собрал пакет документов, добился слушания в Международном арбитражном суде, и россиянка поехала на Олимпиаду. В то время как большое количество российских спортсменов, тренирующихся на родине, такой допуск не получили. Даже если у сборной России в преддверии Игр-2020 снова возникнут серьёзные проблемы, у Дарьи есть все шансы вновь стать ярким исключением.
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