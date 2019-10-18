Япония предложила России поделить Олимпиаду. Дело опять в Курилах

Надо соглашаться! Если Россия поможет Японии с островами, то разом решит все свои проблемы в спорте.

Россия получила уникальный шанс разом решить все проблемы с допуском на Олимпийские игры 2020 года. Всё просто – нужно просто провести эти Игры самим. Или хотя бы часть Игр. Мэр Токио не против отдать нашей стране марафонский бег, например. А можно намекнуть японцам, что Россия может провести и другие соревнования.

Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах

Хотите прохладнее? Бегите на северных территориях

Курильские острова не дают покоя организаторам Олимпиады-2020. То они на маршруте эстафеты Олимпийского огня их японскими обозначат, то предложат провести часть соревнований Игр на «северных территориях». Именно так в Японии говорят о Курилах, считая их своими.



Что случилось на этот раз? Да ничего особенного. Просто Международный олимпийский комитет решил перенести из Токио марафон и соревнования по спортивной ходьбе. Причина – сильная жара, которая возможная в японской столице во время этих соревнований на выносливость. Хотя тем, кто бежал и ходил в Дохе на чемпионате мира, бояться Токио нечего.



В общем, новым местом проведения части олимпийской легкоатлетической программы назван Саппоро, где проходила зимняя Олимпиада 1972 года. Это настолько возмутило мэра Токио Юрико Коикэ, что она даже сделала смелое предложение.



«Если нужно прохладное место, почему бы не провести соревнования на северных территориях?», — задала резонный вопрос Коикэ.

Это прекрасная идея. Нужно договариваться с мэром

Российскому МИД такого бы «сммщика», как у футбольного «Енисея» в прошлом сезоне, и эту идею уже мгновенно обсуждал бы весь мир. А если немного постараться, мир делал бы это на полном серьёзе.



Госпожа мэр, как же вы правы! На самом деле, давайте проведём марафон и спортивную ходьбу на Курилах? Или на Сахалине, который ещё севернее? Это будет нереально круто. Одни окружающие виды чего стоят – ни марафон, ни ходьба на Олимпиадах в подобных условиях не проходили никогда. Пункты питания можно будет организовать на российских подводных лодках, которые ради такого случая всплывут из Охотского моря.

Курилы уже не наши? Япония назвала острова своими, прикрывшись Олимпиадой В России назвали это агрессией и готовы к жёсткой реакции.

А чтобы Япония даже не сомневалась над собственным же предложением, назначить главным тренером японской команды по спортивной ходьбе Виктора Чёгина. Медали гарантированы. И вряд ли кто-то посмеет их у хозяев Олимпиады отобрать.

И это превосходная (возможно, единственная) возможность для России разом решить все вопросы по участию спортсменов национальной команды в Олимпиаде под собственным флагом и гимном. Сейчас в этом есть большие сомнения, а тут ещё и президент МОК заявил, что вопрос о допуске россиян к Играм-2020 целиком и полностью в компетенции ВАДА.



Но у хозяев или со-хозяев Олимпиады – особые привилегии в плане участия в соревнованиях.



Пока не поздно, нужно срочно договариваться с мэром Токио. Она кажется очень адекватным человеком.



Нужно ли ставить эмодзи «сарказм»?