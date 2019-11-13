Россиянку Ласицкене отказываются признать лучшей в мире. И правильно делают!

Российские болельщики возмущены. Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не попала в число пяти финалисток премии «Лучшая легкоатлетка года». Неужели Международная ассоциация легкоатлетических федераций игнорирует выдающуюся спортсменку только потому, что она из России?



Или мы настолько привыкли к козням Себастьяна Коу сотоварищи, что видим ущемления прав российских спортсменов там, где их нет?

Да неужели?! Запад стыдливо признал россиянку лучшей спортсменкой Европы В Европе всё-таки заметили, что Мария Ласицкене проводит один гениальный сезон за другим, и вручили ей давно заслуженную награду.

Блестящий сезон Ласицкене

Бурная реакция общественности на решение IAAF легко объяснима. Ласицкене уже несколько лет доминирует в секторе для прыжков в высоту, а её поражения за последние два сезона можно пересчитать по пальцам. Маша не просто чемпионка, она (наряду с Сергеем Шубенковым) символ величия российской лёгкой атлетики в самый тяжёлый для неё период. А любое посягательство на символ воспринимается куда болезненнее, чем на конкретного спортсмена.

Потрясающие результаты Ласицкене в этом сезоне никто под сомнение не ставит. Мария в 2019 году выиграла 22 из 23 соревнований, в которых принимала участие. Она стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, в четвёртый раз в карьере победила в общем зачёте «Бриллиантовой лиги» и во второй раз завоевала золото зимнего чемпионата Европы. На турнире в Чехии россиянка повторила свой личный рекорд, преодолев планку на высоте 2,06 метра.

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Кто определяет лучших?

Спортсменка с такими достижениями просто не может оказаться вне списка лучших. Так этого и не произошло! Мария вошла в лонг-лист претендентов на звание лучшей легкоатлетки мира, формируемый международной панелью экспертов. Поэтому говорить, что IAAF полностью игнорирует нашу чемпионку, неправильно.



Конечно, Ласицкене достойна и места в топ-5, но тут надо вспомнить, что лёгкая атлетика – это не только прыжки в высоту. На чемпионате мира в Дохе только в индивидуальных дисциплинах золото завоевала 21 спортсменка, то есть 11 чемпионок планеты даже не попали в расширенный список. Конкуренция в этом сезоне действительно сумасшедшая, к тому же сравнивать между собой представительниц разных видов очень тяжело.



Не в пользу версии о заговоре против российских спортсменов говорит и механизм определения пятёрки лучших. 50% оценки формируют члены совета IAAF, по 25% — представители национальных федераций и болельщики в соцсетях. Если результаты голосования первых двух категорий засекречены, то выбор поклонников лёгкой атлетики известен. По зрительскому голосованию в «Фейсбуке» Ласицкене стала последней среди 10 номинанток, и это никак не списать на нежелание чиновников видеть российскую чемпионку в топ-5.

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Кто занял место Ласицкене?

Если исходить из того, что Ласицкене всё-таки зажимают по национальному признаку, то надо понять, кто занимает её место. Да, по совокупности достижений Мария превосходит большинство конкуренток, но сравнивать спортсменок нужно исключительно на основе результатов минувшего сезона. Начнём с тех, чьё место в пятёрке не вызывает сомнений. Кенийка Бриджит Косгеи в 2019 году установила мировой рекорд на марафоне в Чикаго, а также выиграла марафон в Лондоне. Американка Далила Мухаммад дважды обновила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами и выиграла две золотые медали на чемпионате планеты в Дохе. С большой долей вероятности кто-то из них и получит награду.



Остальные три претендентки на звание лучшей легкоатлетки мира в 2019 году мировые рекорды в классических дисциплинах не устанавливали (как и Ласицкене), но тоже добивались серьёзных успехов. Бегунья с Ямайки Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс победила в Дохе в беге на 100 метров и в эстафете 4х100 метров. Всего она первенствовала в 7 из 10 забегов на 100 метров. Голландка эфиопского происхождения Сифан Хассан также дважды поднималась на вершину пьедестала на чемпионате мира, а помимо этого победила в «Бриллиантовой лиге» на двух дистанциях и обновила мировое достижение в беге на милю.

Пожалуй, наименее очевидным выглядит присутствие в топ-5 чемпионки мира в тройном прыжке Юлимар Рохас из Венесуэлы. Однако она не только стала лидером сезона, но и показала второй результат в истории. Ближе подобраться к достижению украинки Инессы Кравец никому не удавалось 24 года.

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Никакой дискриминации

Сама Ласицкене призналась, что и не ожидала оказаться в шорт-листе, да и вообще, по её мнению, никому из россиян не удастся получить награду, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики не будет восстановлена. С Марией трудно не согласиться – шансов на международное признание под российским флагом, конечно, станет больше. С другой стороны, есть и ещё один верный способ стать лучшей легкоатлеткой года. Вряд ли даже самые ярые противники России посмеют не дать награду Ласицкене, если она превзойдёт мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держится уже 32 года. Для этого Марии надо прыгнуть на 3 сантиметра выше, чем она когда-либо прыгала.



А пока приходится смириться с тем, что при прочих равных выбор в пользу спортсменки из России маловероятен. Осознание этого и привело к возмущению, хотя в данном случае в решении по поводу Ласицкине никакой дискриминации нет. В прошлом году она по праву попала в пятёрку претендентов, за бортом которой остались многие достойные легкоатлетки. В этом году ситуация поменялась. Остаётся дождаться следующего, олимпийского сезона.



Главное, чтобы Мария Ласицкене, как и другие российские легкоатлеты, вообще были допущены до Игр в Токио.