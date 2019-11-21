Возвращение Власова. Зачем могучий чемпион вытеснил с ковра гимнасток-художниц

Во дворце гимнастики Ирины Винер 29-30 ноября состоится Гран-при «Москва» – Кубок Алроса по греко-римской и вольной борьбе. «Классики» уже определились с составом, в который попали основные претенденты на место в олимпийской сборной. Привычная к подвигам гениальных гимнасток Дины и Арины Авериных арена оценит и лучших в мире борцов. Уже сейчас можно выделить основные интриги.

Сборные России и мира по борьбе встретятся в Москве

Формат – личный турнир и матчевая встреча

Но сначала немного про формат соревнований. На Гран-при «Москва» будет и личный турнир в олимпийских категориях, и матчевая встреча. В ней сборная России и сборная мира определят лучшую команду. Личный турнир – 29 ноября, матчевая встреча – на следующий день.



Олимпийские категории – 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. Состав сборной России по категориям выглядит следующим образом: Сергей Емелин, Артём Сурков, Роман Власов, Александр Комаров, Никита Мельников и Виталий Щур. Первые четверо участвовали недавно в чемпионате мира в Нур-Султане.

Роман Власов – Арсен Джулфалакян

Одним из самых ожидаемых событий Гран-при должна стать схватка двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Романа Власова с чемпионом мира, серебряным призёром Олимпийских игр армянином Арсеном Джулфалакяном, сыном олимпийского чемпиона 1988 года Левона Джулфалакяна.

Двукратный олимпийский чемпион борец Роман Власов выступит на Гран-при «Москва»

Последний раз эти соперники сходились на ковре в квалификации ЧМ-2015 в Лас-Вегасе, а до этого провели ещё пять схваток. Во всех победу одержал российский борец, но какие это были схватки, какой накал борьбы в них был! Интересно, что после финала Игр-2012 в Лондоне, который Власов выиграл, набрав в каждом из периодов по одному очку, Джулфалакян обвинил россиянина в нечестной игре, а именно в том, что Роман намазался маслом. Но потом армянский борец об этом больше не вспоминал.



В нынешнем сезоне ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы соперники не встретились. Власов после провала в Нур-Султане горит желанием доказать, что вместе с тренером сделал выводы и подобных ошибок больше не допустит. Продолжения соперничества ждут не только болельщики, но и сами борцы.

Роман Власов Фото: Александр Орешников

Александр Комаров – Метехан Башар

Двукратный чемпион мира против одного из самых перспективных борцов мира. Какая афиша ещё нужна? Встреча этих соперников могла состояться в Нур-Султане, но на чемпионате мира оба проиграли узбеку Рустаму Ассакалову. Турок – в первом раунде, россиянин – во втором.



Вообще, после феерических выступлений в 2017-м и 2018-м Башар в нынешнем году ничего выдающегося не показал. На чемпионате мира – поражение в первом круге, на Европейских играх – поражение в первом круге. Но считать двукратного чемпиона мира слабым соперником смешно. Для Комарова возможная схватка с таким борцом станет отличным тестом. 20-летнему россиянину пора доказывать свою состоятельность на взрослом уровне. Удивительно для парня его возраста, но Комарова нет в соцсетях. И его туда не тянет.

Борец Комаров: в социальные сети меня не тянет

Сергей Емелин – Виктор Чобану

В последние два года российский и молдавский борец встречаются исключительно в финалах крупнейших турниров. В 2018-м на чемпионате мира в Будапеште Емелин победил и впервые в своей карьере завоевал золотую награду, а в 2019-м на чемпионате Европы верх взял уже Чобану.



Новая встреча могла состояться на ЧМ-2019, и тоже в финале, но Чобану до этой стадии не добрался, уступив японцу Кеничиро Фумите. Ему же потом в решающей схватке проиграл и Емелин.

«Для сборной России это не результат». Борцы недобрали медалей на ЧМ-2019? Главный тренер команды рассчитывал на большее, президент федерации – тоже. Но проиграл даже Роман Власов.

Артём Сурков – Атакан Юксель

Чемпион мира 2018 года Сурков в нынешнем году проиграл турку Атакану Юкселю в полуфинале чемпионата Европы. И реванш после этого взять не смог. На чемпионате мира в Нур-Султане россиянин дошёл до финала, а вот турецкий борец, как и год назад, выбыл на ранней стадии. Других возможностей для реванша у Суркова не было, но в Москве Юксель, кажется, никуда уже не денется. Оставлять дела незаконченными Артём не привык, тем более нынешний сезон у него сложился не так феерично, как прошлый.