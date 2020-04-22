Смертельный трюк или обман? Ныряльщик прыгнул с вышки в бассейн глубиной 30 сантиметров

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В марте 2011 года американец Даррен Тейлор в Тронхейме совершил смертельно опасный трюк. Он забрался на высоту 11,2 метра, где была установлена крошечная платформа, и сиганул оттуда в детский надувной бассейн, в котором было всего 30 см воды. Дайвер прыгнул плашмя и, казалось, мог переломать себе все кости. Но через пару секунд он встал, и толпа заревела от восторга.



Чудо? Уникальный трюк? Хитроумный фокус? Что же это было?

Необычный профессор

В первую очередь это было достижение, официально зафиксированное Книгой рекордов Гиннесса. Тейлор мог расплющиться в лепёшку, но вместо этого в очередной раз удивил мир своим феноменальным прыжком. Впоследствии он довёл рекорд до 11,50 м.



Американец за свои трюки получил прозвище Профессор Всплеск (Professor Splash). Он не носит смокинг с бабочкой, не имеет учёной степени и не проводит занятия в аудитории. Но никто другой в мире не способен с такой точностью попасть в крошечный бассейн с огромной высоты. И главное – остаться при этом живым и невредимым. Выглядит это просто невероятно:

Для таких прыжков требуется абсолютно точный расчёт, который учитывает все факторы. Вплоть до тщательного выбора момента исполнения попытки. Этим Профессор Всплеск напоминает прыгунов на лыжах с трамплина, которые стартуют, только увидев поднятый флаг.



У Тейлора никакого сигнального флага нет – все расчёты он делает сам. Именно точностью расчётов и уникальной техникой американец и объясняет то, что ему раз за разом удаётся выйти из воды живым.

«Главное, выпятить живот и руки раскинуть»

«Главное, что нужно сделать – во время приземления постараться выплеснуть как можно больше воды из бассейна. Это нужно, чтобы получить своеобразный эффект подушки, – рассказал Тейлор о своей технике. – Поэтому я стараюсь выпятить живот и раскинуть руки и ноги, чтобы получить как можно большую поверхность соприкосновения с водой».

То есть он делает прямо противоположное тому, что стараются сделать все профессиональные прыгуны в воду. Если речь идёт о классических прыжках – спортсмены прыгают вниз головой, если о хайдайвинге – вниз ногами. Но всегда вертикально, чтобы поверхность соприкосновения тела с водой была минимальной.



Тейлор прыгает плашмя. В момент соприкосновения с водой его тело летит со скоростью 53 км/ч. И эту скорость нужно мгновенно погасить. Профессор Всплеск это делает. Ещё ни разу в карьере он не получил травм во время прыжков!

Даррен Тейлор Фото: Matt Cardy/Getty Images

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Великий шоумен. Или великий обманщик?

Но многие сомневаются, считать ли рекорды Тейлора честными.



Дело в том, что детский надувной бассейн всегда установлен на толстой поролоновой подушке. И пользователи подметили, что американский дайвер мог бы прыгать в бассейн, в котором вообще нет воды, так как именно эта подушка мгновенно поглощает энергию.



«Он просто обманщик, а люди ведутся на эти фокусы. Вода ему нужна только для того, чтобы прыжок выглядел эффектно», – отмечают те, кто сомневается в рекордах Тейлора.



На записи этого прыжка подушку и её деформацию видно особенно хорошо:

Кстати, американец всегда перед соприкосновением с водой чуть опускает вниз руки, чтобы снять поверхностное натяжение. И использует холодную воду, чтобы обеспечить максимальную плотность. Конечно, он рассчитывает степень риска и возможную выгоду. Не исключено, что удача когда-то отвернётся от него. Но пока Тейлор продолжает прыгать и прыгать.

Так кто он – великий шоумен или великий обманщик? Наверное, истина где-то посередине.



В прошлом веке статус главного трюк-дайвера мира носил Рой Франсен. Первоклассный каскадёр, он прыгал даже в горящий бассейн. Правда, глубина была не 30 см, а 2,5 метра. Опасность была не в огне, а в том, что дым не позволял видеть, как близко ли вода. Но Франсен умудрялся выплывать. Удача отвернулась от него в 1985-м – он погиб во время трюка.



Хочется верить, что Тейлору удастся остаться живым и здоровым.



Посмотреть все странные рекорды и выбрать самый впечатляющий можно тут:

Самые странные и забавные рекорды в спорте. Выбери самое удивительное видео Повторять увиденное не стоит — у вас не получится. Просто смотрите и голосуйте!

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