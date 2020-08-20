«Не горе, а освобождение». Трагедия олимпийской чемпионки Елены Романовой

Бегунья Елена Романова считалась одной из самых способных легкоатлеток в стране, а её технику бега называли эталонной. На Олимпиаде в 1992 году она красиво выиграла золото, а после завершения спортивной карьеры могла стать успешным тренером. Однако жизнь распорядилась иначе. В какой-то момент Елена просто исчезла, а потом её нашли мёртвой в своей квартире при странных обстоятельствах.

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Триумф всей жизни

Она была воспитанницей знаменитой волгоградской школы лёгкой атлетики, которая позже дала стране многих выдающихся спортсменок. Романова (в девичестве –Малыхина) работала под руководством Геннадия Наумова, который оказал огромное влияние на молодую спортсменку и довёл её до звания олимпийской чемпионки.



Наумов верил, что Романову ждёт большой успех в лёгкой атлетике. У них практически не было конфликтов, что в спорте большая редкость. Перед Олимпиадой в Сеуле в 1988 году Елена была в прекрасной форме, но на главном старте на любимой дистанции 3000 метров не сложилось, и она заняла лишь четвёртое место.



Зато через четыре года в Барселоне не оставила шансов соперникам и завоевала свой главный триумф в жизни. Елена умела общаться с людьми, объяснять им что-то, поэтому тренерские перспективы казались очевидными. Да и в целом впереди маячила красивая жизнь, где можно было насладиться мгновениями вне беговой дорожки.



Но всё пошло совсем по другому сценарию.

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Трагедия за трагедией

Елена ещё на начальных этапах карьеры завела отношения с учеником Геннадия Наумова – Александром Романовым. Любовь, беременность, ребёнок – всё шло хорошо. Но, как это часто бывает, искра погасла, отношения завершились, а вместе с ними и брак. Романов к тому времени уже закончил со спортом и начал сильно пить. Елена по старой дружбе старалась помочь, даже купила ему квартиру в Кисловодске. Там она сама регулярно была на сборах и имела возможность контролировать его.



В семье бывшего мужа произошла трагедия – умерли родители, а спустя короткое время ушёл из жизни и сам Александр. Он скончался на улице от разрыва сердца. Уже тогда Елена начала выпивать сама, а потом поводов у неё становилось всё больше и больше.

Вскоре умер отец чемпионки. Почти сразу после этого у матери выявили онкологическое заболевание. Романова всеми силами старалась помочь ей, но поделать было ничего нельзя. Мама умерла у неё буквально на руках. Рак оказался сильнее, и Елена следом за бывшим мужем похоронила обоих родителей.



Семья была для Романовой главным смыслом жизни. Смерть родителей пережить было невыносимо. Но ужасы не заканчивались. Через месяц после этого не стало и её родного и горячо любимого тренера Наумова. У них были настолько близкие и доверительные отношения, что дочь тренера даже ревновала спортсменку. Уж слишком много внимания тот ей уделял, зачастую в ущерб родной дочери.

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«Лену это убивало»

Романова была в глубочайшей депрессии и не видела смысла жить дальше. Помогал алкоголь, который стал новым спутником прославленной чемпионки. Тренер по лёгкой атлетике Нелли Блинова вспоминала, что тогда происходило с Еленой:



«Лену это всё убивало. Я видела её на кладбище, когда хоронили Наумова. Она была в таком состоянии, что даже не могла из себя слова выдавить, когда пыталась сказать прощальную речь».



Романовой помогли встать на ноги и устроили её на тренерскую работу. Временами у неё даже неплохо получалось, и её ученики занимали высокие места на соревнованиях. Однако это была лишь яркая вспышка перед дальнейшим угасанием. Романова начала всё чаще пропадать. Незадолго до смерти она сняла номер в родном Волгограде в гостинице «Южная» и несколько суток провела там в компании неизвестных лиц.



А потом её нашли лежащей дома. Врачи зафиксировали травму головы и рану в области живота. Могло это быть последствиями падения? Следствие быстро закрыло дело, хотя изначально речь шла о преступлении.

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Сын – главный подозреваемый?

Есть разные версии того, кто нашёл тело Романовой в квартире. В газетах писали, что сестра первой обнаружила тело, однако позже выяснилось, что это был сын чемпионки Александр. Об этих странностях рассказывала подруга Романовой и тренер по лёгкой атлетике Людмила Задорожная:

«На похороны Елены Сашку привезли из следственного изолятора. Под конвоем. Он был первым подозреваемым. И увезли под конвоем. Помню, как Сашка в испуге мне позвонил. Сказал, что его подозревают в убийстве матери. У них в квартире тогда чужих не было, только свои. Мог и сын руку приложить, и сестра.



В газете написали, что Лену без признаков жизни обнаружила в квартире сестра. Но мне Сашка сказал, что первым обнаружил маму он. Ни на девять дней, ни на сорок они с Натальей нас, тренеров спортшколы, не пригласили. Я не видела на их лицах страданий. Такое ощущение, что для них это было не горе, а освобождение».



Много вопросов. Мало ответов. Вряд ли когда-то правда о смерти олимпийской чемпионки станет известна.