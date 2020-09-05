Американских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду. США отправят по пути России?

Американские спортивные функционеры так долго боролись за то, чтобы отстранить Россию от всех международных соревнований, что не заметили проблем у себя под носом. Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька сделал сенсационное заявление: сборная США может быть отстранена от участия в Олимпийских играх и других международных турниров.



Похоже, у американского спорта большие проблемы.

Глава ВАДА пригрозил США отстранением от ОИ в случае отказа финансировать организацию

По стопам Дональда Трампа

Текущая ситуация – отголоски большой политики. Власти США с президентом Дональдом Трампом во главе в последнее время стараются сократить финансирование различных международных организаций. Так, например, денег от Штатов недосчитались во Всемирной организации здравоохранения. Трамп решил, что в ВОЗ допустили много ошибок в борьбе с вирусом. И надо сказать, что Трампа здесь сложно в чём-то упрекнуть. Информирование со стороны ВОЗ было действительно непоследовательным и зачастую неадекватным.



Теперь под санкции США может попасть ещё одна крупная международная организация – ВАДА. Управление по контролю за наркотиками страны выступило с жёсткой критикой деятельности ВАДА и порекомендовало как можно быстрее прекратить любое финансирование организации.



При этом важно понимать, что США являются самым крупным спонсором ВАДА (в 2019 году они выплатили более $2,5 млн из $36 млн, собранных антидопинговым агентством). Похожая история, к слову, было и в случае с Трампом и ВОЗ. Так что для ВАДА это реальная проблема.

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ВАДА в бешенстве

Очевидно, Американское антидопинговое агентство (USADA) кормится из тех же денег, что потом поступают в фонд ВАДА. И никто не хочет эти деньги терять – ни ВАДА, ни USADA. Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька был просто в бешенстве от происходящего и выступил с заявлением, где чётко дал понять американцам, чем им грозят такие действия.



«Прекращение финансирования ВАДА со стороны США может возыметь серьёзные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которых шокировали угрозы коллег из США.



Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в ВАДА может привести к тому, что антидопинговое агентство соответствующей страны будет объявлено не соответствующим кодексу организации. Это приведёт к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях».



Забавно, но факт: если США решит прекратить финансирование, то ВАДА волевым решением может отправить ВАДА по пути России, отобрав у американских спортсменов право выступать на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Причины, конечно, другие, но результат может быть таким же – нейтральный флаг в руки.

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Америку пора наказывать

Кто же окажется сильнее – США или ВАДА? Важно, какую позицию займёт МОК. Претензии американцев к ВАДА сформулированы недостаточно чётко. Им просто не нравится, как работает агентство. В частности, в США недовольны, что в ВАДА применили слишком мягкие санкции к России, и наши спортсмены до сих пор где-то выступают и даже что-то выигрывают. Претензии к ВАДА есть у многих стран, но конкретные угрозы поступают почему-то только от США.



Американцы уже давно пытаются влиять на всё, что можно. Спорт – не исключение, это мощный рычаг даже для большой политики. Вспомним Джона Маккейна, который вёл дело о коррупции в Международном олимпийском комитет в 90-х. Он открыто заявлял, что база МОК должна находиться на территории США, чтобы у американцев был полный контроль за её действиями.

Простить и обнулить. Только так Россия может попасть на Олимпиаду в Токио Увы, Конституционный суд России не в силах помочь нашим спортсменам.

Прошло 20 лет, а методики не поменялись. Тогда МОК в лице Хуана Антонио Самаранча удалось отстоять право на независимость. Сейчас роль МОК будет не менее важной. Настало время проявить принципиальность не только на словах. Если уж вы наказываете Россию и другие страны, то должны быть объективы и по отношению к США. Если надо реформировать ВАДА, то делать это должны все Национальные олимпийские комитеты вместе, а те только американцы.



Удивительный всё-таки выдался 2020-й год! Кто бы до этого мог подумать, что России будет выгодно объединиться с ВАДА в борьбе против американского влияния на мировой спорт.