«Нашли полного тёзку». Причина гибели олимпийского чемпиона Акимова осталась загадкой

Знаменитый ватерполист Владимир Акимов был лидером сборной СССР и своего клуба, обладателем всех наград в мировом водном поло. Но грузинское застолье круто изменило его жизнь. А ровно 33 года назад советский чемпион был найден мёртвым в своей квартире.

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Что же случилось в Грузии?

Акимов вырос в семье, где водное поло – образ жизни. Четыре брата занимались этим видом спорта. Особенно выделялись успехи Анатолия, который стал олимпийским чемпионом в 1972 году.



Владимир пошёл по его стопам и выиграл свою Олимпиаду на родной земле в Москве-80. И в клубной карьере всё было прекрасно, ЦСК ВМФ, за который он выступал почти 10 лет, выигрывал всё подряд не только на внутринациональном, но и на международном уровне.



Но поездка в Тбилиси в составе сборной Москвы на заштатный, хоть и международный турнир, всё круто изменила.

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Московская команда, конечно, выиграла соревнования. Ватерполисты Владимир Акимов и Михаил Иванов, принявшие приглашение гостеприимной грузинской семьи отметить победу, засиделись так, что возвращались в Москву другим рейсом отдельно от команды.



Возможно, их «посиделки» так и остались бы незамеченными, но тем же рейсом летел и второй тренер сборной СССР Вячеслав Скок. О нарушении Акимовым и Ивановым режима быстро стало известно. Михаил отделался штрафом, а Владимира практически тут же выгнали из сборной, несмотря на все заслуги. Вряд ли причиной стало только грузинское застолье. Скорее – давний конфликт или регулярное нарушение режима.

Сорвался с тормозов

Конфликт у Акимова был со старшим тренером ЦСК ВМФ Александром Шидловским, который вынудил его перейти из родного клуба в «Торпедо». Ну, это примерно как из «Зенита» в «Тамбов» отправиться. Для игрока уровня Акимова это был удар, хотя он уверял, что ушёл из армейского клуба добровольно и осознанно. К проблемам в спорте добавился развод с женой.

Фото: vladimirakimov.ru

«Я много лет играл в сборной и знаю, что, когда ты представляешь интересы главной команды страны, нужен ей, в тебе всегда присутствуют ответственность и контроль над собой. Более того, на твои некоторые проступки закрывают глаза. Когда это исчезает, в жизни все меняется.



А у Володи к тому же именно в тот момент случился развод с женой. У него и до этого были конфликтные ситуации со Светланой, поскольку, когда выпивал, срывался с тормозов, а тут уж пропали всякие сдерживающие момент», — приводит слова напарника Акимова по сборной Вячеслава Собченко «Советский спорт».

Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова Валерий ушёл всего в 23 года. Огромному потенциалу молодого парня так и не было суждено реализоваться.

«Продажу машины пытались подделать»

Несмотря на такие неприятности, жизнь Акимова не была невыносимой. Он был лидером «Торпедо», жил и играл в своём родном районе Москвы недалеко от метро «Автозаводская». В округе его все знали и любили, постоянно приглашали в рестораны, на посиделки, на дискотеки. Да куда только возможно. Но всё проходило без конфликтов.



А 5 октября 1987 года олимпийского чемпиона нашли в квартире с черепно-мозговой травмой. Он умер во сне. Основной была версия с дракой с залётными ребятами на почве злоупотребления алкоголем.



Роман Акимов, сын Владимира, в интервью «Чемпионату» признался, что очень много времени потратил на то, чтобы выяснить обстоятельства смерти отца. Он обращался в правоохранительные органы, перекопал архивы. И выдвинул другую версию.



«У папы была «шестёрка», и кто-то рассказывал мне, что продажу этой машины пытались подделать. Тогда машины просто так не продавались, они стоили дорого, на них были огромные очереди. И кто-то говорил, что нашли чуть ли не полного тёзку — Акимова Владимира Ивановича, чтобы мошенническим образом подделать документы на автомобиль. Говорили, что и милицейский след мог там быть», — сказал Акимов-младший.

«Он просто лежал и умирал». Кто убил чемпиона Олимпиады-80 Сын олимпийского чемпиона Владимира Акимова долго искал убийц отца, но безуспешно. Зато их нашёл брат убитого – тоже великий чемпион.

«Кто виноват в его смерти, того уже нет в живых»

К тому, что в деле могла быть замешана милиция, склонялась и бывшая супруга Владимира Светлана.

«Его, пьяного и с большими олимпийскими амбициями, могла убить милиция. Об этом потом говорили многие, поскольку в гробу, несмотря на отличный макияж, было видно, что Володю сильно избили. Не было ни одного человека в Автозаводском районе, кто бы мог это сделать, а тут, судя по ранам, били несколько человек и не руками», — приводит её слова «Советский спорт».



Все они очень хотели выяснить, что на самом деле произошло. Все близкие Владимира Акимова потратили на это не один месяц и даже не один год. По каким-то причинам дело официально очень быстро прикрыли, хотя речь шла об олимпийском чемпионе, знаменитом спортсмене.



Спустя восемь лет после смерти Владимира, когда родственники собрались на кладбище почтить его память, старший брат Анатолий произнёс фразу: «Кто виноват в смерти Володи, того уже не в живых».