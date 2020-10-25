В США настойчиво просят разрешить протесты на Играх. Олимпийскому движению конец?

Поводом для отмены важнейшего правила о запрете любой политической пропаганды на Олимпиадах могут сделать события в Беларуси.

Сумасшедший 2020 год добрался и до незыблемого вроде бы олимпийского движения.

Одним из его принципов была аполитичность – ему следовали всегда или почти всегда. Недаром в Олимпийской хартии под номером 50 даже есть важнейшая статья, согласно которой на Олимпиадах строго запрещена «любая демонстрация или пропаганда политического, религиозного и расового характера».

Но теперь есть большая вероятность, что это важное правило будет отменено. Активисты движения Black Lives Matter и другие борцы за права человека намерены продавить изменения в Олимпийской хартии. И тогда на Играх в Токио зрители увидят и преклонение колен, и поднятые вверх кулаки, и политические нашивки на форме и баннеры на трибунах.

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Америка – главный активист

50-я статья правил Олимпийской хартии давно сидит комом в горле у борцов за всё хорошее и против всего плохого. Особенно активничают американцы. К отмене этого пункта правил в августе 2020 года призвал глава оргкомитета Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман. Он направил главе МОК Томасу Баху письмо, в котором призывал того срочно отменить статью.

В МОК же всегда держались за свою аполитичность. По крайней мере на бумаге. А в январе 2020 года даже ужесточили правила, запретив спортсменам использовать повязки или нашивки с любыми политическими лозунгами. За такие действия предусматриваются крупные денежные штрафы и даже дисквалификация с соревнований.

Но многое изменило убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США этим летом. Флойд оказывал полицейскому сопротивление при задержании и был задушен стражем порядка. Убийство положило начало массовым протестам и погромам по всей Америке и в некоторых странах Европы, а также стало поводом образования движения Black Lives Matter.

Сторонники движения проводят всевозможные акции протеста. Самая простая и безобидная – преклонение колена. В американских спортивных лигах это действие стало обыденностью. Последовали примеру американцев и в некоторых видах спорта в Западной Европе.

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В футболе можно. А на Олимпиаде – нет?

Таким вопросом открыто задаются сторонники отмены 50-й статьи Олимпийской хартии.

Действительно, большое количество футбольных матчей в Европе летом 2020 года начиналось с массового преклонения колен. Более того, когда футболисты английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс» отказались вставать на колено перед одной из игр Чемпионшипа, на них обрушилась серьёзная волна критики как в самой Великобритании, так и из-за рубежа.

Колени преклоняли даже в хоккее, где проблемы расизма вообще никогда не было.

Кейси Вассерман уверен, что человек в XXI веке имеет право выражать свои политические взгляды. А Олимпиада – лучшая площадка для таких демонстраций, ведь её смотрит весь мир.

Глава Международной ассоциации лёгкой атлетики Себастьян Коу также выступил за то, к спортсменам не должны применяться никакие санкции за проявление их убеждений.

«Я прямо говорю, что поддержу спортсмена, если он решит стать на одно колено на пьедестале. Атлеты – часть нашего мира, и они хотят демонстрировать своё отношение к происходящему. По мне, такая демонстрация абсолютно уместна и допустима, если она осуществляется с уважением к другим участникам соревнований», – отметил Коу.

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За отмену 50-ю статьи настойчиво выступает, в частности, Олимпийский комитет США, а также в ряд других имеющих отношение к спорту организаций, таких как движение Global Athlete.

МОК пока держится. Или делает вид

Президент МОК Томас Бах пока не готов пойти на уступки. Но есть подозрение, что давление на него усилится. Тем более что МОК уже пошёл на небольшой компромисс: предложил обсудить возможность выделения на Играх специальных мест в Олимпийской деревне, где спортсмены могли бы выразить свою позицию по тому или иному политическому вопросу.



Впрочем, сам Бах уверяет, что это лишь одна из возможных перспектив, а на данный момент в Международном олимпийском комитете настроены сохранить 50-ю статью без изменений.



«Олимпийские игры в первую очередь касаются спорта. Атлеты являются символом формы, солидарности и мира. Они выражают уважение друг к другу, демонстрируя политический нейтралитет. Сила единства Игр может действовать лишь в том случае, если все уважают друг друга и проявляют солидарность. Иначе Олимпиада превратится в площадь для демонстрации. Объединить мир этим не удастся», – написал Бах в своей колонке в Guardian.

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Беларусь как повод

Забавно, что поводом для отмены 50-й статьи могут стать события в Беларуси.

Массовые протесты в 2020 году затронули ведь не только США и западную Европу. В Беларуси большое количество людей выходит на улицы, выражая своё несогласие с результатами выборов президента страны, которые выиграл действующий глава Беларуси Александр Лукашенко. Многие белорусские спортсмены также поддержали оппозиционные силы, за что были раскритикованы Национальным олимпийским комитетом. Которым, к слову, руководит сам Лукашенко.

В МОК уже выразили озабоченность положением спортсменов в Беларуси и заявили о желании провести расследование по поводу их возможной дискриминации. Одним из вариантов развития событий будут санкции к НОК Беларуси и лично к Лукашенко. Впрочем, есть и другой вариант, более изощрённый. Зачем дисквалифицировать целую страну, если можно просто разрешить ущемлённым в правах белорусам выражать свою политическую позицию на Олимпиадах?

Следующий шаг простой. Если разрешено одной стране, то почему нельзя и всем остальным?

Если 50-ю статью Олимпийской хартии всё же отменят, это станет концом олимпийского движения, каким его знали последние 100 лет. В древности ради проведения Олимпиад прекращали войны. В современности спортсмены из конфликтующих друг с другом стран могут соревноваться и стоять на одном пьедестале. В будущем, видимо, от олимпийского мира останутся только лозунги.

В МОК ситуацию прекрасно понимают и вносить изменения не торопятся, но как долго организация сможет сопротивляться продавливанию модных тенденций – большой вопрос.