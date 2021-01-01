Кто заставлял говорить о себе чаще всего? Главные герои мира спорта в 2020 году

В 2020 году, несмотря на коронавирус, спорт жил бурной жизнью. Да, порой в масках и на удалёнке, но яркие события дарил постоянно. И теперь мы вспоминаем тех, кто за этот год привлекал к себе больше всего внимания. Не только победами. И не только в России.
Евгений Плющенко (фигурное катание)
Весной 2020-го Плющенко стал главным возмутителем спокойствия в отечественном (да что там, и мировом тоже!) фигурном катании. Евгений переманил к себе от Тутберидзе двух из трёх лучших фигуристок мира – Александру Трусову и Алёну Косторную. Привести их к большим победам Евгений пока не сумел, но конкуренцию, интригу и эффектное напряжение уже создал.
Алина Загитова (фигурное катание)
Поразительно, но по уровню популярности и интереса к своей персоне Алина Загитова остаётся самой популярной фигуристкой в России, несмотря на то что не выступает уже целый год. Впрочем, секрета тут нет: Загитова в качестве ведущей «Ледникового периода» получает куда больше эфирного времени, чем все девочки, безустанно крутящие четверные, вместе взятые.
Арман Дюплантис (лёгкая атлетика)
Рекорд великого Сергея Бубки в прыжках с шестом на открытом воздухе никто не мог побить 26 лет. И лишь в 2020 году 20-летний швед перелетел через планку, установленную на сантиметр выше, чем «вечные» 6,14. Причём сделал это с таким запасом, что в 2021 мы ждём новых рекордов.
Александр Большунов (лыжные гонки)
Российский лыжник в начале 2020 года просто «порвал» всех конкурентов из Норвегии, выиграв и «Тур де Ски», и Королевский марафон, и Кубок мира. Последний, между прочим, был у наших лыжников ещё во времена СССР. Такие успехи российских спортсменов забывать нельзя!
Роберт Левандовски (футбол)
Футболист «Баварии» в 2020 году выиграл всё, что только можно и, по оценкам экспертов, легко заткнул за пазуху двух футбольных богов – Месси и Роналду. Вот только заслуженную награду – «Золотой мяч» – он так и не получил, потому что его решили не вручать. Представляете, как обидно?
Артём Дзюба (футбол)
Дзюба, конечно, не Левандовски. Но зато про российского нападающего спросили у президента Путина на его ежегодной пресс-конференции. Необычно, конечно, становиться героем года из-за слитого в Сеть видео. Но таков нынче российский футбол – ничего другого и не запомнилось.
Патрик Махоумс (американский футбол)
Спорим, вы даже и не знаете, кто это такой? А в 2020-м этот 24-летний парень подписал самый прибыльный контракт в истории мирового спорта. За 10 лет игры за «Канзас» он получит полмиллиарда долларов. По миллиону за час чистого времени на поле! Как вам такое?
Льюис Хэмилтон (Формула-1)
Статистика не бережёт ностальгию. Британец Льюис Хэмилтон в 2020 году официально стал лучшим гонщиком за всю историю серии, опередив великого Михаэля Шумахера. По титулам Льюис догнал Михаэля (по семь чемпионств), а по выигранным Гран-при уже вырвался вперёд – 95 против 91.
Ромен Грожан (Формула-1)
И всё-таки автогонки по-прежнему остаются опаснейшим видом спорта. В конце ноября это показала страшная авария Ромена Грожана. Машина на скорости врезалась в отбойник и мгновенно загорелась. Пилот чудом выбрался из открытого огня – отделался ожогами.
Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства)
В России не так уж много спортсменов мирового масштаба. Тех, кого в лицо узнают по всему миру. Хабиб – один из них. В октябре он устроил шикарное шоу, вырубив Гэтжи, а затем сделав трогательное объявление о завершении карьеры. Его в спорте будет не хватать!
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