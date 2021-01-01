Мировой рекорд, спасение от смерти, контракт на сотни миллионов долларов, неудачное домашнее видео – привлечь внимание можно по-разному.

Кто заставлял говорить о себе чаще всего? Главные герои мира спорта в 2020 году

В 2020 году, несмотря на коронавирус, спорт жил бурной жизнью. Да, порой в масках и на удалёнке, но яркие события дарил постоянно. И теперь мы вспоминаем тех, кто за этот год привлекал к себе больше всего внимания. Не только победами. И не только в России.

Весной 2020-го Плющенко стал главным возмутителем спокойствия в отечественном (да что там, и мировом тоже!) фигурном катании. Евгений переманил к себе от Тутберидзе двух из трёх лучших фигуристок мира – Александру Трусову и Алёну Косторную. Привести их к большим победам Евгений пока не сумел, но конкуренцию, интригу и эффектное напряжение уже создал.

«Суммы известны». Плющенко «перекупил» Трусову, чтобы отомстить Тутберидзе? Неужели 15-летняя фигуристка ушла от тренера ради денег?

Поразительно, но по уровню популярности и интереса к своей персоне Алина Загитова остаётся самой популярной фигуристкой в России, несмотря на то что не выступает уже целый год. Впрочем, секрета тут нет: Загитова в качестве ведущей «Ледникового периода» получает куда больше эфирного времени, чем все девочки, безустанно крутящие четверные, вместе взятые.

Арман Дюплантис (лёгкая атлетика)

Рекорд великого Сергея Бубки в прыжках с шестом на открытом воздухе никто не мог побить 26 лет. И лишь в 2020 году 20-летний швед перелетел через планку, установленную на сантиметр выше, чем «вечные» 6,14. Причём сделал это с таким запасом, что в 2021 мы ждём новых рекордов.

«Вечный» рекорд Сергея Бубки пал! Легендарного советского прыгуна превзошёл 20-летний юнец Мировой рекорд держался 26 лет. Но, кажется, 6,15 – это не предел для шведского прыгуна Армана Дюплантиса.

Российский лыжник в начале 2020 года просто «порвал» всех конкурентов из Норвегии, выиграв и «Тур де Ски», и Королевский марафон, и Кубок мира. Последний, между прочим, был у наших лыжников ещё во времена СССР. Такие успехи российских спортсменов забывать нельзя!

Футболист «Баварии» в 2020 году выиграл всё, что только можно и, по оценкам экспертов, легко заткнул за пазуху двух футбольных богов – Месси и Роналду. Вот только заслуженную награду – «Золотой мяч» – он так и не получил, потому что его решили не вручать. Представляете, как обидно?

Левандовски – игрок года по версии ФИФА. Он действительно был лучше Роналду и Месси Самый красивый гол года забил Сон Хын Мин. Вы видели его фантастический проход?

Дзюба, конечно, не Левандовски. Но зато про российского нападающего спросили у президента Путина на его ежегодной пресс-конференции. Необычно, конечно, становиться героем года из-за слитого в Сеть видео. Но таков нынче российский футбол – ничего другого и не запомнилось.

Патрик Махоумс (американский футбол)

Спорим, вы даже и не знаете, кто это такой? А в 2020-м этот 24-летний парень подписал самый прибыльный контракт в истории мирового спорта. За 10 лет игры за «Канзас» он получит полмиллиарда долларов. По миллиону за час чистого времени на поле! Как вам такое?

Миллион долларов в час! Как американский чемпион заслужил рекордную зарплату в мире спорта Сколько нужно «пахать» Роналду, Дзюбе и обычному россиянину, чтобы заработать полмиллиарда, положенные Патрику Махоумсу?

Статистика не бережёт ностальгию. Британец Льюис Хэмилтон в 2020 году официально стал лучшим гонщиком за всю историю серии, опередив великого Михаэля Шумахера. По титулам Льюис догнал Михаэля (по семь чемпионств), а по выигранным Гран-при уже вырвался вперёд – 95 против 91.

И всё-таки автогонки по-прежнему остаются опаснейшим видом спорта. В конце ноября это показала страшная авария Ромена Грожана. Машина на скорости врезалась в отбойник и мгновенно загорелась. Пилот чудом выбрался из открытого огня – отделался ожогами.

«Тело начало расслабляться. Я в мире с собой, собираюсь умереть». Как Грожан выжил в огне Вы наверняка видели пугающую аварию Ф-1 в Бахрейне. А теперь Ромен Грожан подробно рассказал, как выбрался из пожара. Рассказ пробирает!

В России не так уж много спортсменов мирового масштаба. Тех, кого в лицо узнают по всему миру. Хабиб – один из них. В октябре он устроил шикарное шоу, вырубив Гэтжи, а затем сделав трогательное объявление о завершении карьеры. Его в спорте будет не хватать!