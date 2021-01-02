И даже Хабиб вернётся. Сколько там он в шутку попросил? Сто миллионов?

Дерзкие прогнозы на 2021 год: и в футболе Россия удивит, и на Олимпиаде наш гимн будет

2020 год в спорте получился, мягко говоря, скомканным. Было перенесено огромное количество турниров, включая Евро и Олимпиаду. К счастью, мир научился сосуществовать с коронавирусом и проводить масштабные спортивные мероприятия. Поэтому 2021 год получится невероятно насыщенным для всех фанатов спорта, а Россия будет радовать болельщиков сенсационными результатами. Мы дерзко загадываем, что у нашего спорта в Новом году всё будет здорово.

Россия сыграет в финале Евро

Одним из главных событий 2021 года, безусловно, станет чемпионат Европы, часть матчей которого пройдёт в Санкт-Петербурге. И Россия будет там одним из основных действующих лиц. Парни Станислава Черчесова сумеют пробиться в финал Евро. Сейчас это кажется чем-то сенсационным и нереальным, но разве не то же самое мы говорили перед чемпионатом мира в России в 2018 году? Тогда перед турниром российские футболисты проваливали один товарищеский матч за другим и было совершенно непонятно, за счёт его они могут прибавить.

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Но Черчесов планомерно готовил команду именно к основному раунду чемпионата мира и оказался прав. Последние неудачи сборной России нужно рассматривать в таком же ключе. Тем более, что оптимальный состав сборной в 2020-м так ни разу и не собрался в 2020 году.

Выйти из группы, где ещё играют Бельгия, Дания и Финляндия, России вполне по силам. А в матчах на вылет Черчесов сможет должным образом настроить подопечных, которые 12 июля 2021 году выйдут на газон стадиона «Уэмбли» в Лондоне, чтобы сыграть в главном матче чемпионата Европы. Да-да! Ну неужели даже помечтать нельзя?

Биатлонисты выиграют два золота чемпионата мира

Сборная России по биатлону побила все возможные антирекорды в 2020 году. Безмедальная серия достигла уже 39 гонок и с большой долей вероятности достигнет отметки 50. И тогда комментатору Дмитрию Губерниеву придётся съесть собственный ботинок в прямом эфире. Обещания надо выполнять. А вот на чемпионате мира в Поклюке в феврале всё изменится, и Россия уедет из Словении с двумя золотыми медалями.

Фото: РИА Новости

В личной гонке победу одержит Александр Логинов и станет двукратным чемпионом мира. А второй успех придёт к нам в женской эстафете, где российские девушки наконец-то совладают со стрельбой и воспользуются ошибками соперниц на рубеже. На последнем круге Ульяна Кайшева ценой невероятных усилий удержит преимущество над норвежкой Тириль Экхофф и принесёт всей стране счастье. А почему бы и нет? В спорте бывают самые неожиданные повороты!

Отмучились. Сборная России по биатлону в новом сезоне не завоевала ни одной медали Гонки с общего старта в Хохфильцене продлили антирекордную серию сборной России до 39 стартов без медалей. Будут ли сделаны выводы?

Россия войдёт в тройку на Олимпиаде

Ещё одно крупное событие, которое было перенесено на год из-за коронавируса. Россия удивит весь мир и ворвётся в тройку сильнейших. Точнее будет сказать, не Россия, а сборная олимпийских атлетов из России, потому что нашей команде придётся снова выступать под нейтральным флагом. Но все ведь всё равно будут знать, откуда эти парни и девушки.

У нас есть прекрасные перспективы на золотые медали в лёгкой атлетике, плавании, художественной и спортивной гимнастике, синхронном плавании, борьбе, мужском волейболе, женском гандболе и ряде других дисциплин. И не сомневайтесь, что после каждой победы российские спортсмены споют гимн страны. Тихонько, про себя, чтобы не наказали. Но споют.

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Мазепин приедет на подиум

Российский гонщик Никита Мазепин успел стать едва ли не самой обсуждаемой фигурой в Формуле-1 ещё до того, как дебютировал за рулём. Мазепин провёл отличный сезон в Формуле-2 и подписал контракт с командой «Хаас». Однако через короткое время после этого попал в крупный скандал. В его социальных сетях появилось видео, на котором видно, как Никита в шутку заигрывает заигрывает с девушкой на заднем сиденье машины. Девушка оголила грудь, показала средний палец на камеру и потом маняще положила палец себе в рот.

На этом видео закончилось, но скандал только начался. Западная общественность накинулась на Мазепина и потребовала уволить пилота. В «Хаас» приняли к сведению такую реакцию, но разрывать контракт не стали. И правильно сделали, потому что Никита принесёт команде долгожданный подиум. Россиянин отличается агрессивным стилем пилотажа, и в одной гонок с переменчивыми погодными условиями сможет воспользоваться своим талантом и сенсационно приедет на подиум. Что тогда случится в прессе и среди болельщиков, представить страшно.

«Увольте!» Российский новичок Ф-1 не провёл ни гонки, а уже попал в громкий скандал Петиция с требованием убрать Никиту Мазепина из Ф-1 набирает обороты. Ну и зачем было нужно это провокационное видео в «Инстаграме»?

Хабиб вернётся ради боя с Мейвезером

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сразу после боя с Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. И даже пообещал маме не возвращаться в спорт. Но давайте признаемся честно, что шанс на возвращение Хабиба всегда был. А если найдётся достойный повод и солидный гонорар, то шанс этот только вырастет. «Если Дана Уайт предложит мне 100 миллионов за бой, это будет уже проблема», – то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Нурмагомедов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С Макгрегором и Порье Хабибу уже неинтересно соперничать, а вот с легендой бокса Флойдом Мейвезером – вполне. И это будет легендарное событие, которое, возможно, перебьёт по зрительскому интересу и чемпионат Европы по футболу, и Олимпиаду в Токио.

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Хоккеисты с треском вылетят с ЧМ

К сожалению, будут и не самые приятные сюрпризы. Проблемы в российском хоккее настолько глубокие и серьёзные, что в какой-то момент они должны отразиться и на главной команде страны. Сборная России по хоккею с треском провалит чемпионат мира-2021 и не выйдет из группы. Без помощи игроков НХЛ, которые с огромной доли вероятности не приедут на турнир, наши парни будут страдать на льду и проиграют тем, кому на бумаге не должны проигрывать.

Те же немцы и датчане, с которыми Россия сыграет в одной группе, уже давно не являются слабыми соперниками. Вспомните хотя бы финал Олимпиады-2018, где Россия каким-то чудом вытащила матч с Германией. А ведь тогда состав у нас был гораздо сильнее. Впрочем, неудача 2021 года станет отправной точкой для реформации всей системы хоккея в стране.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира. Но настоящий герой – Белорукова! Юлия завоевала первую медаль после возвращения в спорт. Интересно, что напишут шведы и норвежцы?

Россия уничтожит Норвегию в лыжах

Закончим всё же приятным. В лыжных гонках Россию ждёт настоящий триумф. Причём и на чемпионате мира, и на «Тур де Ски», и в личном зачёте Кубка мира, и в зачёте Кубка наций. Собственно, уже в начале сезона 2020/21 Россия опережает Норвегию почти на 1000 баллов по сумме среди мужчин и женщин! Конечно, большую роль сыграло то, что норвежцы решили пропустить целый ряд стартов. Но разве это должно волновать российских болельщиков?

На чемпионате мира норвежцы выступить соизволят, но всё равно окажутся в тени россиян. У мужчин будут блистать Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин. Да там претендентов с десяток. У женщин основная нагрузка ляжет на Наталью Непряеву, Юлии Ступак и Татьяну Сорину. И девчонки точно не подведут. А если ещё смогут подготовить четвёртую участницу эстафеты, то держитесь, конкуренты. Русские идут.