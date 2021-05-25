Без белых медведей, но с Манижей. Кёрлинг мирового уровня вернулся на Крайний Север

Самый северный международный турнир по кёрлингу возвращается!
С 27 по 30 мая в Дудинке пройдёт WCT Arctic Cup в дисциплине дабл-микст. В турнире сыграют команды из Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии, Венгрии и России.
В церемонии открытия Кубка Арктики, которая состоится 28 мая, примут участие помощник Президента России Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. А главной звездой красочной церемонии открытия станет певица Манижа — это будет одно из первых её выступлений после Евровидения-2021. Генеральным партнёром уникального турнира, проходящего за Северным полярным кругом, является компания «Норникель».
Фото: arcticcurling.com
В Кубке Арктики сыграют лидеры сборной России. В Дудинке состоится дебют команды, сформированной из скипов мужской и женской сборных России — серебряного призёра чемпионата мира 2021 года Алины Ковалёвой и участника плей-офф чемпионата мира 2021 года Сергея Глухова.
Двукратный чемпион Европы, пятикратный призёр чемпионатов мира Анна Сидорова, которая на протяжении многих лет была скипом женской сборной России, также проверит себя в миксте с Алексеем Тимофеевым. Действующие чемпионы России в дабл-миксте Кира Езех и Олег Красиков сыграют в Дудинке с другими напарниками — Алексеем Стукальским и Дарьей Морозовой.
Фото: arcticcurling.com
Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова отметила, что Дудинка стала одной из значимых точек на карте мирового кёрлинга:
«Мы системно поддерживаем как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. Отрадно, что в Arctic Curling Cup эти две составляющие дополняют друг друга. Лучшие игроки со всего мира будут сражаться за престижный трофей и передавать опыт начинающим спортсменам. За последние годы Дудинка стала одной из значимых точек на карте мирового кёрлинга, где спортсмены чувствуют себя как дома. Этому предшествовала серьёзная работа по созданию спортивной и дополнительной инфраструктуры, привлечению в регион сильнейших специалистов, по популяризации зимних видов спорта в России. Самая северная в мире ледовая арена «Таймыр» снова приглашает лучших из лучших».
Фото: arcticcurling.com
«Для Дудинки это уже юбилейный, пятый турнир. Когда мы впервые решили организовать его здесь, то не думали, что он станет настолько значимым и престижным в мире кёрлинга. Хочу отдельно отметить, как динамично развивается кёрлинг в Красноярском крае: за последние годы спортивные школы региона подготовили и выпустили множество кёрлингистов, которые не только участвуют на чемпионатах и кубках России, но и добиваются самых высоких результатов. А воспитанники школы кёрлинга Таймыра уже составляют серьёзную конкуренцию молодому поколению спортсменов. Огромный вклад в эту работу внесла компания «Норникель», — отметил Дмитрий Свищёв, Федерация кёрлинга России.
Финалы турнира пройдут 30 мая. Под эгидой турнира также пройдут детские соревнования Junior Arctic Cup с участием команд из Дудинки, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.
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