Без белых медведей, но с Манижей. Кёрлинг мирового уровня вернулся на Крайний Север

Самый северный международный турнир по кёрлингу возвращается!

С 27 по 30 мая в Дудинке пройдёт WCT Arctic Cup в дисциплине дабл-микст. В турнире сыграют команды из Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии, Венгрии и России.

В церемонии открытия Кубка Арктики, которая состоится 28 мая, примут участие помощник Президента России Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. А главной звездой красочной церемонии открытия станет певица Манижа — это будет одно из первых её выступлений после Евровидения-2021. Генеральным партнёром уникального турнира, проходящего за Северным полярным кругом, является компания «Норникель».

Фото: arcticcurling.com

В Кубке Арктики сыграют лидеры сборной России. В Дудинке состоится дебют команды, сформированной из скипов мужской и женской сборных России — серебряного призёра чемпионата мира 2021 года Алины Ковалёвой и участника плей-офф чемпионата мира 2021 года Сергея Глухова.

Двукратный чемпион Европы, пятикратный призёр чемпионатов мира Анна Сидорова, которая на протяжении многих лет была скипом женской сборной России, также проверит себя в миксте с Алексеем Тимофеевым. Действующие чемпионы России в дабл-миксте Кира Езех и Олег Красиков сыграют в Дудинке с другими напарниками — Алексеем Стукальским и Дарьей Морозовой.

Фото: arcticcurling.com

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова отметила, что Дудинка стала одной из значимых точек на карте мирового кёрлинга:



«Мы системно поддерживаем как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. Отрадно, что в Arctic Curling Cup эти две составляющие дополняют друг друга. Лучшие игроки со всего мира будут сражаться за престижный трофей и передавать опыт начинающим спортсменам. За последние годы Дудинка стала одной из значимых точек на карте мирового кёрлинга, где спортсмены чувствуют себя как дома. Этому предшествовала серьёзная работа по созданию спортивной и дополнительной инфраструктуры, привлечению в регион сильнейших специалистов, по популяризации зимних видов спорта в России. Самая северная в мире ледовая арена «Таймыр» снова приглашает лучших из лучших».

Фото: arcticcurling.com

«Для Дудинки это уже юбилейный, пятый турнир. Когда мы впервые решили организовать его здесь, то не думали, что он станет настолько значимым и престижным в мире кёрлинга. Хочу отдельно отметить, как динамично развивается кёрлинг в Красноярском крае: за последние годы спортивные школы региона подготовили и выпустили множество кёрлингистов, которые не только участвуют на чемпионатах и кубках России, но и добиваются самых высоких результатов. А воспитанники школы кёрлинга Таймыра уже составляют серьёзную конкуренцию молодому поколению спортсменов. Огромный вклад в эту работу внесла компания «Норникель», — отметил Дмитрий Свищёв, Федерация кёрлинга России.

Финалы турнира пройдут 30 мая. Под эгидой турнира также пройдут детские соревнования Junior Arctic Cup с участием команд из Дудинки, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.