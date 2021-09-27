«Обвинения необоснованны». Российская судья, насолившая Авериным, уже попадала в скандал

В 2013 году международная федерация отстранила Наталью Кузьмину от работы в техническом комитете. Тогда она отстаивала интересы России.

Главными героями олимпийского скандала в художественной гимнастике являются не только Дина и Арина Аверины, Линой Ашрам и Ирина Винер-Усманова, но и глава техкома FIG россиянка Наталья Кузьмина. Именно она в ответе за оценки, выставленные судьями на соревнованиях в Токио.

Сейчас в Кузьминой многие видят антигероя, погубившего шансы России на золото. Однако несколько лет назад чиновница из России отстаивала интересы именно нашей команды. И тогда же она угодила в громкий скандал: Международная федерация отстраняла Кузьмину от работы на полтора года из-за обвинений в коррупции и мошенничестве.

«Меня обвиняли в страшных преступлениях»

В 2013 году перед стартом чемпионата мира по художественной гимнастике в Киеве Международная федерация отстранила от работы сразу несколько десятков судей.

Крупный скандал возник после проведения судейских курсов и экзаменов в России, Испании и Румынии, результаты которых руководству FIG показались подозрительными, так как были слишком близкими к идеалу. Также от работы отстранили ряд членов техкома, ответственных за сдачу экзаменов. В их число вошла и россиянка Наталья Кузьмина.

Жёсткие решения, принятые Международной федерацией гимнастики, многие обосновывали тем, что наказанные судьи якобы поддерживали доминирующую много лет сборную России. Руководство федерации, в том числе и её президента Бруно Гранди, не устраивало несоблюдение так называемого «принципа универсальности», мешающего развитию спорта.

Тем не менее после продолжительных разбирательств судей оправдали, однако некоторое время членов техкома не восстанавливали в правах в полной мере.

В интервью Inside the Games в 2013 году Кузьмина прокомментировала историю с отстранением.

«Все потрясены действиями FIG, потому что обвинения ничем не обоснованы. В адрес людей, посвятивших всю свою жизнь спорту, были выдвинуты обвинения в преступлениях, которые они не совершали, также была нарушена работа технического комитета.

Возможно, в силу каких-то личных предпочтений, руководство FIG пытается исключить художественную гимнастику из списка олимпийских видов спорта. Иначе как можно объяснить такую широкую огласку необоснованных обвинений», – цитирует Кузьмину британское издание.

В итоге спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью оправдал Кузьмину, посчитав обвинения в коррупции и мошенничестве недоказанными. А через шесть лет россиянка возглавила техком FIG.

«Полтора года стресса. Меня обвинили в таких страшных преступлениях, это просто не укладывалось в моём сознании», – рассказывала Кузьмина «Советскому спорту» после решения суда.

«Разве это выход — отрубить голову сильным?»

В 2013 году Наталья Кузьмина, кстати, явно отстаивала интересы России. Например, на вопрос журналиста «Советского спорта» о трудности продажи прав на телетрансляции в спорте, где побеждает только одна сборная, чиновница отвечала так.

«Разве это выход – отрубить голову сильным, чтобы дать возможность подняться на пьедестал тем, кто слабее? Давайте объявим бразильцев вне закона за то, что они хорошо играют в футбол. Универсальности стоит добиваться иначе. И Россия, например, делает в этом плане многое. Россия проводит сборы, приглашая иностранных гимнасток, отправляет своих хореографов на постановку программ. Кореянка Сон Ён Джэ постоянно тренируется в Новогорске – и вот пожалуйста: на последнем этапе Кубка мира в Лиссабоне она выигрывает. Огромный прогресс у японских гимнасток. На чемпионате мира в Киеве испанки побеждают в групповых упражнениях».

Наталья Кузьмина тогда пошла на открытый конфликт с главой FIG Бруно Гранди, исповедовавшим «принцип универсальности». И, казалось, сумела отстоять свою точку зрения.

«Необходимо понимать, как мы должны развиваться. Мы не можем просто оставить ситуацию такой, какая она есть, потому что понимаем, что между видами спорта существует сильная конкуренция за право оставаться в программе Олимпийских игр», – говорила россиянка в 2015 году.

Ещё несколько лет назад вариантами для популяризации художественной гимнастики в большем количестве стран Кузьмина называла проведение соревнований по художественной гимнастике среди мужчин и введения соревнований пар с двумя предметами и смешанных пар, но никак не засуживание сильнейших спортсменов для создания искусственной конкуренции.

Не наш человек?

Тем удивительнее всё то, что произошло на Олимпиаде в Токио, когда Кузьмина как глава техкома насолила своим соотечественницам Авериным. Безусловно, победа израильтянки Линой Ашрам в какой-то степени выгодна Международной федерации гимнастики. Этот результат показывает, что побеждать могут не только представительницы России, и для спортсменок из других стран медаль Ашрам служит доказательством того, что всё возможно.

Однако если бы выступление Ашрам однозначно было лучше, вопросов бы не возникло – здоровая конкуренция и «универсальность», действительно, нужны. Но российская сторона до сих пор не согласна с решением судей на Олимпиаде в Токио, и для многих поклонников спорта победа Ашрам и второе место Дины Авериной – это высшая несправедливость и ошибка FIG.

Обидно и потому, что Наталья Кузьмина, «наш человек» в техкоме Международной федерации, не просто не заступилась за Россию, но и заявила, что никаких ошибок в работе судей на Олимпиаде-2020 не обнаружено. Ещё более непонятно то, что дополнительных комментариев Кузьмина не даёт. Если победа израильтянки действительно закономерна и заслужена – это наверняка можно доказать качественным и подробным объяснением независимого эксперта.

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Может быть, глава техкома FIG из России в преддверии ноябрьских выборов решила показать свою приверженность «принципу универсальности». Однако в России этот жест расценили негативно. Кандидатуру Кузьминой отозвали, и в ноябре она гарантированно покинет свой пост.