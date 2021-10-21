Сильный слабый пол. Как Александра Горячкина билась с мужчинами на чемпионате России

Может ли женщина играть на равных с мужчиной?

В последнее время на волне эффекта от популярного сериала «Ход королевы», да и вообще всемирного движения за права женщин несколько изменились некоторые аспекты восприятия шахмат в глазах миллионов любителей чёрно-белой игры.

Шахматы уже были и игрой бородатых, усатых и седых мудрецов. И полигоном сражения СССР с Западом времён Холодной войны. И полем битвы между человеком и компьютерным разумом.

А сейчас в дверь стучит глобальная феминизация, и видео с канадской стримершей мастером ФИДЕ Александрой Ботез, играющей в нью-йоркском парке на деньги с темнокожим соперником, собирает столько же просмотров в Youtube, сколько ныряющий в бассейн счастливый чемпион мира Магнус Карлсен после победы над своим предшественником Вишванатаном Анандом. Не зря в комментариях к одной из предыдущих статей писали – а почему же за российскую сборную не выступает наша набирающая популярность и подписчиков стримерша Майя Порожняк?

Мне даже доводилось участвовать в исследовании-конференции «Может ли женщина играть на равных с мужчиной?», в котором наряду со спортивными журналистами участвовали светила науки, медицины, истории спорта. Каждый высказал своё мнение, но к общему знаменателю не пришли. Но всем интересно, а появится ли на нашем веку новый аналог Бет Хармон?

По стопам Юдит Полгар

Осенью 2021 года в исследуемой теме появился новый и очень мощный инфоповод – вице-чемпионка мира среди женщин, лидер сборной России Александра Горячкина вышла в Суперфинал чемпионата России среди мужчин, оставив позади несколько десятков гроссмейстеров в отборочном турнире. В истории отечественных шахмат такое не удавалось никому – легендарные чемпионки мира из Грузии Нона Гаприндашвили (которая, кстати, сейчас будет судиться с сервисом Netflix по поводу фразы о том, что она не играла с мужчинами) и Майя Чибурданидзе доходили до Первой лиги чемпионата СССР, но, чтобы побеждать в святая святых национального чемпионата – такого не случалось!

Конечно, в мировой истории есть уникальные примеры. Лучшая шахматистка всех времен венгерка Юдит Полгар не только мужской чемпионат своей страны выигрывала, но и входила по рейтингу в мировую десятку, причём Магнуса Карлсена, Гарри Каспарова, Анатолия Карпова и Виши Ананда побеждала (а вот Владимира Крамника из последних чемпионов мира – ни разу).

Нынешняя лидер женского рейтинг-листа, многократная чемпионка мира Хоу Ифань (второй коэффициент Эло в истории после младшей Полгар) целых шесть раз выходила на старт главного турнира чемпионата Китая. Обычно она занимала место в хвосте турнирной таблицы, но один раз финишировала даже пятой! Правда, закрепить успех Хоу не удалось, и вскоре она завязала с попытками стать чемпионкой Поднебесной среди мужчин.

Настоящий терминатор. Но только за доской

Стоит отметить, что Суперфинал чемпионата России – турнир покрепче чемпионата Венгрии и даже чемпионата Китая. Тот же Андрей Есипенко, выигравший в этом году дважды у Магнуса Карлсена, попал в него далеко не с первой и не со второй попытки. При этом в 2021 году в чемпионате не принимали участия многие фавориты: Ян Непомнящий, которому скоро играть матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном, финалист последнего Кубка мира, претендент-2016 Сергей Карякин, многократный чемпион мира по блицу Александр Грищук, рекордсмен по числу выигранных чемпионатов России Пётр Свидлер и чемпион мира по рапиду 2018 года Даниил Дубов.

Но и без них состав подобрался крепкий: участник турнира претендентов в Екатеринбурге Кирилл Алексеенко, гроза Магнуса Карлсена Андрей Есипенко, полуфиналист Кубка мира Владимир Федосеев, двукратный чемпион мира Дмитрий Андрейкин, побеждавший в составе сборной России на командных чемпионах мира Никита Витюгов и другие молодые звёзды с некоторым вкраплением более опытных участников. Всего в Суперфинале традиционно играют 12 человек – это своего рода полумарафонский круговой турнир в 11 туров.

Надо сказать, что Горячкина тоже долго шла к этому историческому событию. Неоднократно выступала в Высших лигах, набивала руку на первой доске командного чемпионата России – играла с мужчинами не реже, чем с женщинами, причём достаточно успешно. В жизни Саша такая милая и скромная девушка с приятной улыбкой, но за доской она перевоплощается в настоящего терминатора. И не только делает сильные ходы, но и буквально просверливает глазами соперника во время игры – в шахматной части интернета даже популярны мемы на эту тему. Это можно назвать карповской привычкой – в фильме «Чемпион мира» вы увидите, как Виктор Корчной прятался за огромными зеркальными очками от пристального взгляда советского чемпиона.

Я сам являюсь преданным болельщиком надежды российских шахмат – несколько лет назад в соавторстве с гроссмейстером Романом Овечкиным даже написал книгу «Маленькие шаги в большие шахматы» – как раз про восхождение Александры Горячкиной. Время прошло, и шаги стали огромными – многие мужчины не могут угнаться.

Мужчины словно сговорились

На старте Суперфинала назревала сенсация – Горячкина чётко нокаутировала Александра Мотылёва, известного гроссмейстера, много лет курирующего мужскую сборную России и её ведущих шахматистов. После нескольких партий Александра делила первое место в турнире! Однако на внушительной дистанции ей пришлось очень тяжело, и я объясню почему.

Очень многих суперфиналистов связывает дружба или совместная работа, поэтому их личные встречи ожидаемо заканчиваются короткими ничьими. Такое не всем по душе, и в шахматном мире идёт вечное идеологическое противостояние между ярыми противниками ничьих и теми, кто относится к этому если не положительно, то сдержанно. Организаторы в этом плане достаточно часто бросаются в крайности – то плюют на тех, кто демонстративно делает ничьи, то вводят драконовские «софийские» правила с полным запретом на соглашение.

Понятно, что в таком сложном турнире, как чемпионат России, ничья – это дополнительный выходной. И у многих гроссмейстеров такие выходные были. А вот Александре, с которой каждый мужчина играл практически до голых королей, пришлось вкалывать все 11 дней. В итоге Горячкина, хоть и держала удар (почти любая женщина-гроссмейстер на её месте рассыпалась бы и закончила последней), но начала потихоньку откатываться вглубь таблицы. Проиграла одну, вторую, третью, но сделала семь ничьих! В итоге с 4,5 очками из 11 финишировала 10-й.

Победил же Никита Витюгов, во время драматичного окончания турнира опередивший земляков-петербуржцев Максима Матлакова и Владимира Федосеева. Небывалая шахматная доминация Северной столицы, и, наверное, это главный факт, который будут вспоминать про чемпионат-2021 наряду с тем, что его украсила представительница прекрасного пола!

Наверное, трудно себе представить, что Валерий Карпин поставит на позицию форварда вместо Артёма Дзюбы некую футбольную даму. И вряд ли какая-то баскетболистка в ближайшее время станет разыгрывающей в мужском ЦСКА. Вот и в шахматах женщинам-гроссмейстерам тоже ещё достаточно далеко до равных позиций с мужчинами. Но недооценивать их точно не стоит!