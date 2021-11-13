Дело в том, что сам Билял отбывает дисквалификацию и награду ему вручат только через 12 лет после завершения соревнований. Вот ведь казус!

Россиянину дают золото ОИ-2012 из-за допинга у соперников. Но Махов не может его получить

Российским спортсменам уже не привыкать к лишению медалей Олимпийских игр спустя годы после турниров из-за различных допинг-скандалов. Но надо признать, что в редких случаях нашим атлетам, наоборот, достаются медали после наказаний в отношении соперников.

В середине ноября Международный олимпийский комитет пересмотрел результаты соревнований на Олимпийских играх – 2012. Сборная России лишилась двух золотых наград в лёгкой атлетике, но обрела серебро в гребле на байдарках и каноэ, а также золото в борьбе. Но с этим золотом получается курьёз: новый чемпион не может получить свою медаль до 2024 года, потому что сам отбывает долгосрочную дисквалификацию. И смешно, и грустно…

Новость по теме МОК официально перераспределил олимпийские медали Игр-2012 Ухова и Школиной

Золотая драма

История с медалями по вольной борьбе в Лондоне в категории до 120 кг заслуживает отдельного сериала, ведь результаты состязаний на Олимпиаде пересматривались трижды.

В 2012 году пьедестал выглядел так: золото – Артур Таймазов (Узбекистан), серебро – Давит Модзманашвили (Грузия), бронза – Билял Махов (Россия) и Комеил Гасеми (Иран).

В январе 2019 года МОК сообщил, что Модзманашвили дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил и лишён медалей Олимпиады в Лондоне. В организме грузинского спортсмена был обнаружен орал-туринабол, который является анаболическим стероидом. В итоге серебро получил Махов, проигравший в полуфинале Модзманашвили, а Гасеми остался с бронзой, ведь уступил лишь победителю Таймазову.

Фото: РИА Новости

Спустя полгода результаты соревнований пришлось пересматривать вновь. Теперь допинг-проба чемпиона Артура Таймазова показала положительный результат. Причём в его организме нашли всё тот же орал-туринабол. Интересно, что на употреблении этого запрещённого препарата представитель Узбекистана уже попадался в 2017 году, но он принимал ещё и станозолол. За то нарушение Таймазова ранее лишили золота Олимпиады в Пекине.

Сперва МОК отдал оставшееся бесхозным золото Гасеми, ведь именно он в полуфинале проиграл Таймазову, Махов остался с серебром. А бронзу получили два следующих лучших борца турнирной сетки – Тервел Длагнев (США) и Даулет Шабанбай (Казахстан).

Однако в июле 2020 года результаты вновь были пересмотрены и в комитете решили признать олимпийским чемпионом не только Гасеми, но и Махова. При этом серебряная медаль вручаться не будет. Этот случай стал первым, когда в олимпийских соревнованиях по вольной борьбе оказалось два чемпиона. Но понятно, что ситуация слишком уж неординарная.

Официально своё решение МОК подтвердил лишь 12 ноября 2021 года.

«Даже когда у нас забирают медали, есть какая-то радость»

Когда Билялу присудили золото, борец отреагировал сдержанно, но радостно:

«Не буду лукавить, я, конечно же, рад золотой олимпийской медали, но в первую очередь я это воспринимаю так, что медаль пришла в страну, – признался Махов. – Эмоции у меня были в 2012 году и они остались теми же – в Лондоне я стоял на третьем месте. Ценно, что в такое непростое время, когда медали у нас только забирают, есть какая-то радость».

Всё бы ничего, вот только к моменту третьего пересмотра результатов Игр в Лондоне Махов уже подозревался в нарушении антидопинговых правил. В феврале 2020 года допинг-проба Биляла, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат на гормон роста.

В сентябре 2021 года уже номинально олимпийского чемпиона Игр-2012 отстранили от соревнований за нарушение допинг-правил на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 27 января 2020 года и на результаты, показанные в 2012-м, конечно, не распространяется.

«Спортсмен первоначально сообщил, что запрещённая субстанция попала в его организм путём приема медицинских препаратов по назначению врача, когда он проходил лечение за границей. Никаких медицинских документов, подтверждающих такие назначения и даже названия препаратов, спортсмен не представил. Поэтому ДАК (дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА) сделал вывод о том, что спортсмен не смог объяснить, как запрещённая субстанция попала в его организм», – отмечалось в заявлении РУСАДА.

Вручить золото дисквалифицированному спортсмену нельзя, поэтому праздник получится отложенным. Олимпийское золото Лондона Махов получит спустя 12 лет после турнира.