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Как Александр Алехин проиграл титул чемпиона мира Максу Эйве, а затем вернул его — всё дело в алкоголе?

«Он мог пить сколько угодно». Правда, что Алехин лишился титула чемпиона из-за пьянства?
Михаил Чесалин
Правда, что Алехин лишился титула из-за пьянства?
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Великий шахматист был подвержен человеческим порокам. Но ради победы он даже удовольствия оставлял в стороне.

О жизни великого шахматиста Александра Алехина можно снимать большой и яркий сериал. Интересных историй из его биографии на один полноценный сезон точно хватит.

Алехин был не просто великим шахматистом, но и настоящим любимцем публики, которому были свойственны человеческие страсти, пороки и ошибки. Пожалуй, наиболее ярко всё это проявилось в последние годы его жизни. Шахматные историки так и не пришли к единому мнению по вопросу – а действительно ли Алехин пропил титул чемпиона в 1935 году?

То, что выдающийся гроссмейстер злоупотреблял алкоголем – это факт. Как и то, что через два года после поражения он отказался от вредных привычек и в блестящем стиле выиграл матч-реванш. И этот титул у Алехина никто не отобрал вплоть до самой его смерти.

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Алехин очень переживал

После битвы Алехина с Капабланкой в 1927 году весь шахматный мир, конечно, ждал реванша. Кубинский гроссмейстер просил его, однако не получил. Алехин, памятуя о том, какими жестокими были условия экс-чемпиона, не собирался давать ему поблажек. Личный конфликт и финансовый кризис никак проведению второй чемпионской встречи не способствовали.

В 1929 и 1934 годах Алехин обыгрывал в матчах за титул Ефима Боголюбова, представлявшего Германию. Однако считалось, что претендент не ровня гениальному чемпиону. Просто так сложились обстоятельства, что он смог уговорить Александра и найти деньги.

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Про математика Макса Эйве перед очередной защитой, которая проходила в 1935 году в Нидерландах, говорили примерно то же самое – в его победу никто не верил. Однако претендент провёл поистине титаническую работу. Он не просто штудировал теорию, в основном дебютную, в которой видел свою главную слабость, но и был первым, кто серьёзно готовился к матчу физически. Тогда встреча состояла из 30 партий, и Макс, предполагая, что она может затянуться, упражнялся, плавал, боксировал и даже закалялся.

Алехин же подошёл к противостоянию не в лучшем эмоциональном и физическом состоянии. Он очень переживал из-за гибели своей возлюбленной Надежды Васильевой, а также из-за разрыва отношений с родиной: в Советском Союзе его считали врагом. Отчасти из-за этого Алехин злоупотреблял алкоголем. Меру этого злоупотребления установить сложно. Одни шахматные историки пишут, что чемпион появлялся на турнирах пьяный вдрызг, другие – что лишь изредка видели его в состоянии лёгкого опьянения, да и то – будучи навеселе играл он даже лучше и сильнее, чем обычно. Но истина, пожалуй, как всегда, где-то посередине.

«Он мог пить сколько угодно»

Сам Макс Эйве много лет спустя вспоминал об Алехине на матче 1935 года так:

«Не думаю, что он пил больше, чем обычно. Конечно, он мог пить сколько угодно, потому что в его отеле напитки были бесплатными. Но, думаю, это могло лишь немного спровоцировать его, а не так, чтобы он ушёл в запой. Что до его неровной походки, то это всё из-за плохого зрения. Алехин не любил носить очки, а многие думали, что это из-за выпивки».

Впрочем, Эйве, конечно, даже много лет спустя было невыгодно говорить о пагубной привычке Алехина. Ведь если тот действительно пропил чемпионский титул в 1935 году, то старания голландского мастера обесцениваются. Но нельзя не признать, что с шахматной точки зрения матч получился весьма качественным: Алехин не допускал каких-то страшных зевков, не упускал выигранные партии. Да и Эйве играл довольно сильно.

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Пожалуй, всё сошлось воедино. И эмоциональные трудности Алехина, и недооценка соперника, и алкоголь, и проблемы со здоровьем. В конкретный момент именно претендент был сильнее. Не помогли Александру даже его любимые коты, особенно любимец Чесс сиамской породы, который всегда ездил с чемпионом на партии, обнюхивал перед началом шахматные фигуры и успокаивал Алехина в минуты напряжения.

Всё решалось в последней, 30-й партии. Эйве вёл со счётом 15:14. Поражение в партии его не устраивало, но Алехин почему-то не стал бороться. В ничейной, но сложной ситуации он предложил сопернику закончить борьбу. Встал и со слезами на глазах сказал: «Да здравствует новый чемпион мира – Макс Эйве!» Растрогались не только участники матча, но и зрители: популярность Алехина выросла, даже несмотря на поражение.

Привёз с собой корову?

Алехин, безусловно очень переживал после поражения. Усугубляли его депрессию и слухи о том, что этот матч показал его настоящий уровень. Мол, с Капабланкой ему просто повезло, а Боголюбов был очень слабым соперником. Александр, безусловно, хотел доказать всем, что это не так, и возлагал особые надежды на матч-реванш, обеспеченный ему контрактом.

В 1937 году мир увидел другого Алехина. Ради шахмат экс-чемпион отказался от всех пагубных привычек: бросил пить и курить. В голландских газетах то ли в шутку, то ли всерьёз писали байку о том, что Александр привёз с собой не только помощников, но и корову, чтобы каждый день пить свежее молоко. Это было преувеличением, но смысл был понятен: Алехин пытался нивелировать 9-летнюю разницу в возрасте и физическом состоянии.

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По ходу встречи Алехин будто бы раскрылся. Если после поражения в 1935-м он стал играть более осторожно, то прямо во время матча в 1937-м вернулся к яркой, острой манере. Эйве, как ни старался, сдержать соперника не смог. Алехин стал первым в истории чемпионов, вернувшим себе титул по итогам матча-реванша. Причём он сделал это досрочно: после 25 из 30 партий. Остаток матча был доигран, но проходил уже как бы вне конкурса.

Как оказалось, это был последний чемпионский матч великого мастера. В 1939-м он собирался сыграть в Москве с Ботвинником, но помешала Вторая мировая война. В 1942-м он запрашивал возможность сыграть реванш с Капабланкой, чтобы уехать из оккупированной Франции на Кубу, но не получил согласия. В 1946-м он, уже изрядно постаревший и уставший от жизни, принял вызов от Ботвинника, но до матча не дожил. Есть даже версия, что Алехина устранили советские спецслужбы. Но, скорее всего, подвело подорванное здоровье.

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Теги Другие Шахматы Всё могут короли •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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