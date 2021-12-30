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Фильм «Чемпион мира» рассказал об админресурсе Советского Союза в матчах за шахматную корону – правда ли это?

Не имеете права выиграть. Как СССР бился за шахматную корону, ломая человеческие судьбы
Александр Федяков
Как СССР бился за шахматную корону
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Жёсткое давление на Виктора Корчного в матче с Анатолием Карповым, описанное в фильме «Чемпион мира», – это лишь один из эпизодов.

30 декабря на большие экраны вышел фильм «Чемпион мира» с Константином Хабенским в главной роли. Кинодрама рассказывает историю сражения Анатолия Карпова и Виктора Корчного за шахматную корону. В фильме показано мощнейшее давление советской команды на претендента, бежавшего из СССР в Европу, и события на экране очень близки к истине.

Давно уже не секрет, что в Советском Союзе любой ценой стремились вырвать шахматную корону у иностранных конкурентов. Включали админресурс, порой ломая человеческие судьбы. Особенно если дело касалось идеологических противостояний, как в 1978-м в Багио.

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Пограничники – за советских шахматистов

Советский Союз включился в борьбу за мировую корону после окончания Второй мировой войны. В 1946 году умер действующий чемпион мира Александр Алехин, и нового обладателя короны должен был определить матч-турнир (1948), в котором предстояло сразиться экс-чемпиону мира Максу Эйве (Голландия), представителям советской супертройки Михаилу Ботвиннику, Василию Смыслову и Паулю Кересу, а также американцам Самуэлю Решевскому и Ройбену Файну. Однако последний отказался от участия и вообще ушел из шахмат – начал заниматься психоанализом. При этом позднее он не раз утверждал, что просто не хотел видеть, как на этом турнире Москва задавит всех административным ресурсом – заставит всех своих сыграть «как надо».

Михаил Ботвинник

Михаил Ботвинник

Фото: РИА Новости

Как раз в тот момент советская шахматная федерация начала играть важнейшую роль в международной организации ФИДЕ и взяла на себя бóльшую часть финансирования матч-турнира. И робкие попытки включить вместо Файна аргентинца Мигеля Найдорфа натолкнулись на противодействие Советов – на первом послевоенном супертурнире Найдорф нокаутировал главного фаворита из СССР Ботвинника. В итоге играли за титул впятером.

Ботвинник уверенно и с большим отрывом выиграл матч-турнир, но споры о нём до сих пор не утихают. Есть мнение, что органы заставляли Кереса, находившегося в разработке КГБ из-за пребывания во время войны на оккупированной территории и игры в нацистских турнирах, специально проигрывать Ботвиннику. Также известно о другом инциденте. Первая часть матч-турнира проходила в Голландии, а вторая – в СССР, и при пересечении границы советские пограничники изъяли у Эйве записи дебютов и передали их советским гроссмейстерам.

Не имеете права выиграть

Позиция Кремля «Удерживать шахматную корону любой ценой!» и дальше не давала иностранцам спокойно играть в отборочных турнирах. После 1948 года советские гроссмейстеры получили задание не пустить на матч на первенство мира из претендентского турнира американца Самуэля Решевского. Это выглядело чрезвычайно опасно, ведь в товарищеских матчах СССР – США Решевский бился с Ботвинником почти на равных и даже обращался к генсеку Никите Хрущеву с просьбой сыграть полноценный матч с советским чемпионом мира.

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Жертвой закулисных интриг, призванных остановить Решевского, стал Пауль Керес. Во время претендентского турнира 1956 года его вывезли на беседу с руководителем советских шахмат Дмитрием Постниковым, который вместе с помощником из КГБ объяснил прибалтийскому гроссмейстеру, что тот не имеет права играть на победу против лидера Василия Смыслова, чтобы того ненароком не догнал американец. На свой страх и риск Керес отказался, примчался на партию взбудораженным и разгневанным и в итоге потерпел разгромное поражение.

«Русский сговор»

Решевский был уже немолод, и на некоторое время западная угроза отступила. За мировое первенство боролись только советские мастера: Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, гений комбинаций из Риги Михаил Таль. Но вскоре на шахматном небосклоне взошла новая звезда – блистательный юноша из Бруклина Роберт Фишер. Бобби, как называли его друзья, триумфально прорвался в супертурниры и стал опаснейшим соперником игроков из СССР.

В 1962 году перед началом претендентского турнира конкуренты Фишера Тигран Петросян, Ефим Геллер и Пауль Керес заключили соглашение – все их партии между собой заканчиваются быстрыми ничьими, а силы ударной тройки бросаются на нещадную борьбу с американцем. Роберт начал турнир хорошо, но на марафонской дистанции не выдержал и в итоге закончил со скромным результатом. После окончания соревнования разразился скандал – Фишер назвал происходившее «русским сговором» и потребовал изменить систему проведения отбора на матч с чемпионом мира. Под натиском американской шахматной федерации Советы пошли на попятную, и вскоре турнир претендентов заменили матчи на вылет.

Тигран Петросян и Роберт Фишер

Тигран Петросян и Роберт Фишер

Фото: РИА Новости

Армия против американца

Испытавший ментальные проблемы Фишер на некоторое время выбыл из борьбы за мировую корону, и без него за чемпионство бились советские шахматисты Тигран Петросян и Борис Спасский. Спасский отпраздновал победу, но отдыхать ему пришлось недолго – Фишер собрался на штурм Олимпа и на сей раз настроился на битву с советской системой очень серьёзно.

Советская шахматная федерация и Спорткомитет при поддержке кремлёвских властителей делали всё, чтобы подготовить к битве соперников американца. Однако Фишер разгромил Марка Тайманова со счётом 6:0, потом после такого же избиения Бента Ларсена крупно обыграл Тиграна Петросяна и в довершение всего выиграл чемпионский поединок у Бориса Спасского!

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Спасский отнесся к возможности использовать административный ресурс против Фишера на полную катушку прохладно и поплатился за это. А вот его преемник, новый выдающийся советский гроссмейстер Анатолий Карпов эту возможность не упустил. Когда Анатолий Евгеньевич шаг за шагом взбирался в гору, где его ожидал непобедимый американец, в его поддержку были мобилизованы все возможные ресурсы. Ведущих гроссмейстеров обязали делиться новинками и разбирать по косточкам творчество Бобби. А целая рота армейских мастеров (Карпов числился в спортобществе ЦСКА) собирала для подробного анализа картотеку из сыгранных партий, ведь электронных баз данных, понятное дело, на тот момент ещё не существовало.

Карпов показывал блестящую игру и с напором шёл верх, сокрушив Бориса Спасского с не меньшим счетом, чем Фишер. И американец отказался сыграть матч за титул – нашёл формальные отговорки, но, похоже, просто не хотел встречаться с молодым и опасным конкурентом.

Виктор Корчной

Виктор Корчной

Фото: Getty Images

Под колпаком КГБ

Вместо ушедшего в шахматные затворники Фишера на бой с Карповым вышел выдающийся гроссмейстер старшего поколения Виктор Корчной. Корчной оказался в опале, раскритиковав Анатолия после финального матча претендентов, в котором проиграл ему одно очко. И решил для продолжения борьбы эмигрировать в Голландию, чтобы избавиться от пресса советских властей.

Что тут началось! Советская федерация лишила Корчного всех званий и регалий, потребовала его дисквалифицировать, собрала подписи гроссмейстеров под письмом, клеймящим предателя. Машина, готовившая Карпова к битве с Фишером, вновь заработала на полную катушку. На матч на первенство мира, который принимал филиппинский город Багио, с Анатолием отправились агенты КГБ, психологи, доктора, парапсихологи и даже личный повар. Разумеется, не считая многочисленной тренерской бригады, которую возглавлял экс-чемпион мира Михаил Таль.

Корчной бился изо всех сил и едва не совершил чудо – уступая 2:5, невероятным усилием сравнял счёт, но всё-таки Карпов выиграл 6:5. Советская машина вновь торжествовала!

Гарри Каспаров и Анатолий Карпов

Гарри Каспаров и Анатолий Карпов

Фото: РИА Новости

Кстати, под колпаком КГБ проходили и знаменитые матчи Анатолия Карпова с Гарри Каспаровым. Но тут чемпиона и претендента поддерживали разные кремлевские вожди, поэтому при паритете сил соблюдались все приличия. В 90-е годы вместе с распадом Союза всё это ушло в историю. Хотя страшно подумать, что случилось бы в советское время с Яном Непомнящим, если бы он проиграл 0:4 в матче за мировую корону! Разбор полётов на собрании шахфедерации СССР, урезание стипендии, запрет на выезд на зарубежные турниры и другие санкции.

Может, хорошо, что та эпоха осталась в прошлом?

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