Карлсен сыграл на незаконном в Норвегии турнире. Чемпион мира по шахматам уходит в покер?

Лучший шахматист планеты норвежец Магнус Карлсен принял участие в Norwegian Poker Championship – запрещённом в Норвегии мероприятии. Играя с профессионалами, гроссмейстер показал невероятно высокий уровень и добрался до финального дня соревнований. Карлсен готовит себе запасной вариант на случай ухода из шахмат? Магнус намекал на это после победы над Яном Непомнящим.
Незаконный турнир
Турнир среди профессионалов проводился в Ирландии, так как игра в покер на деньги в Норвегии является незаконной.
В первый день чемпионата в Дублине неожиданно среди участников турнира был замечен Магнус Карлсен, который уже более десяти лет увлекается покером. И уровень, который показал Карлсен, оказался далеко не любительским — играя с профессионалами, ему удалось дойти до финального дня турнира.
Норвежец и раньше принимал участие в турнирах по покеру, однако в последний раз ему удалось сыграть вживую около 14 лет назад.
«Это мой первый живой турнир по покеру после чемпионата Восточной Норвегии в 2008 или 2009 году», — рассказал Карлсен TV2.
25-е место среди тысячи участников
«Игра Карлсена на этом турнире доказывает две вещи: во-первых, голова, натренированная для интеллектуального спорта, является большим преимуществом и в покере, во-вторых, Магнус Карлсен играл в покер значительно больше, чем он сам признаётся», — прокомментировал впечатляющую игру норвежца эксперт по покеру TV2 Крог Сундбё.
Фото: Из личного архива Магнуса Карлсена
Всего в чемпионате приняли участие 1050 участников, среди которых Карлсен занял итоговое 25-е место и заработал чуть более 50 000 норвежских крон или около 470 000 рублей. Законно. В Ирландии. В Норвегии ему грозил бы штраф.
«Это было очень увлекательно. У меня не было особых ожиданий перед началом турнира, но я рад, что мне удалось сыграть дисциплинированно. В первый день я сильно переживал, и в первом раунде мне было не по себе. Однако потом становилось всё лучше и лучше», — подвёл итоги турнира Карлсен.
Несмотря на успехи в профессиональном покере, говорить об уходе Карлсена из шахмат пока очень рано. Покер для норвежца — скорее, приятное времяпровождение в перерыве между серьёзными шахматными турнирами. Также многие связывают его появление на чемпионате по покеру с контрактными обязательствами перед спонсором.
Фото: ean Mouhtaropoulos/Getty Images
Кажется, Карлсену всё сложнее находить мотивацию в шахматах. И в «пулю» играет регулярно, и порог в 2900 очков в рейтинге пытается пробить. И это очень круто.
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