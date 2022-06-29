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Турнир претендентов по шахматам – 2022: сможет ли Ян Непомнящий удержаться на первом месте – расклады

«Всё самое сложное впереди». Расклады для Яна Непомнящего на концовку Турнира претендентов
Александр Федяков
Турнир претендентов по шахматам – 2022
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Сможет ли российский шахматист удержаться на первом месте?

Перед началом Турнира претендентов – 2022 на Яна Непомнящего не ставил практически никто. Ни Магнус Карлсен не называл россиянина среди главных фаворитов, ни букмекеры. Предполагалось, что биться за первое место будут Каруана, Лижэнь и Фируджа, с которым так хочет сразиться действующий чемпион мира. Но у китайца и иранца, выступающего под флагом Франции, старт турнира вообще получился скомканным, и только шахматист из США по итогам первого круга сохранил реальные шансы на первое место.

А лидером как раз стал россиянин. Непомнящий явно в отличной форме, показывает то, что готовил ещё к чемпионскому матчу в Дубае, да и подарками судьбы и соперников пользуется охотно. В итоге – за пять туров до конца турнира он идёт на первом месте с отрывом в одно очко от Каруаны.

Много это или мало? Давайте посмотрим расклады на концовку.

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

Фото: fide.com

Первым делом обратимся к турнирной таблице. В непосредственной близости от Непомнящего – только Каруана. Накамура и Лижэнь отстают сразу на два очка, и их камбэк будет сродни чуду. А представить, что кто-то из второй четвёрки вмешается в борьбу за первое место, решительно невозможно.

Турнир претендентов по шахматам – 2022
Турнирная таблица после 9-го тура
1. Ян Непомнящий (Россия) – 6,5;
2. Фабиано Каруана (США) – 5,5;
3. Хикару Накамура (США) – 4,5;
4. Дин Лижэнь (Китай) – 4,5;
5. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 4,0;
6. Алиреза Фируджа (Франция) – 4,0;
7. Рихард Раппорт (Венгрия) – 4,0;
8. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 3,0.

Если не рассматривать чудесные сценарии, то борьба за первое место сводится к заочному противостоянию Непомнящего и Каруаны, поэтому главное понять, каковы шансы американца отыграть один балл в турнирной таблице.

«Результат очень хороший, – рассказал «СЭ» тренер российского шахматиста Владимир Поткин. – Особенно важно, что игра здравая. Когда нужно, Ян играет на победу, когда нужно – грамотно защищается. Задел большой, но надо сохранять концентрацию до окончания турнира. Всё самое сложное впереди. Даже те шахматисты, у которых игра в первом круге не заладилась, сейчас начинают прибавлять. Например, Теймур Раджабов и Алиреза Фируджа выиграли свои партии в девятом туре. У второго круга свои законы. У кого-то кончаются силы, у кого-то открывается второе дыхание. Так что нужно проводить и вторую часть на пределе своих сил».

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Ян Непомнящий в следующих пяти турах сыграет с Раджабовым (белыми), Фируджей (чёрными), Накамурой (белыми), Раппортом (белыми), Дудой (чёрными). Фабиано Каруано сразится с Дудой (чёрными), Лижэнем (белыми), Раппортом (чёрными), Раджабовым (чёрными), Фируджей (белыми).

Сам набор соперников у обоих шахматистов почти идентичный. Обоим предстоит сыграть с четвёркой отстающих, которую, впрочем, списывать сразу в проигравшие точно не стоит. Тот же Раджабов в девятом туре одержал первую победу, Фируджа хочет и может реабилитироваться за провальный старт. Однозначно, в 11-м туре Непомнящего ждёт очень сложная партия с Алирезой. Пожалуй, именно она может стать ключевой в концовке турнира.

Различие по соперникам у главных фаворитов одно: Непомнящий сыграет белыми с Накамурой, а Каруана – белыми с Лижэнем. И китаец, пожалуй, в концовке турнира выглядит более опасно, чем американец.

Фабиано Каруана

Фабиано Каруана

Фото: fide.com

Также важно отметить, что из пяти оставшихся партий Непомнящий проведёт белыми три, а Каруана – лишь две. Россиянин, имея преимущество, будет действовать надёжно, чтобы избежать поражений. Американцу же придётся больше рисковать и уходить в острые позиции даже чёрными. И здесь всё зависит от мастерства и нервов самого Каруаны: справится – получит шанс обойти Яна. Но если хоть раз ошибётся, то практически сразу себя спишет.

Не стоит забывать, что в борьбе за первое место не будут учитываться никакие дополнительные показатели. При равенстве очков 5 июля будет проведён тай-брейк: шахматисты сразятся между собой в рапид и в блиц.

Безусловно, в спорте возможно всё, в том числе и красивый камбэк. Но история турниров претендентов в их современном обличье не на стороне Каруаны. Шахматист, который захватывал лидерство в начале или середине турнира, побеждал всегда, даже несмотря на давление соперников.

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В 2021-м Ян Непомнящий никого к себе не подпустил – был лидером всё время и выиграл досрочно. А вот Каруане в 2018-м пришлось попотеть: Карякин достал его за две партии до конца, но Фабиано поднажал и победил. В 2016-м же всё было наоборот: Карякин лидировал, Каруана догнал и в какой-то момент даже обогнал соперника из России, но отвалился и остался только вторым.

И даже драматичная развязка 2013 года сложилась не в пользу преследователя. Карлсен, проиграв в последнем туре, чуть не плакал от досады, но догонявший его Крамник тоже потерпел поражение и занял второе место.
Пять партий – это ещё большая турнирная дистанция. Однако причин считать, что у Яна она будет более сложной и тернистой, чем у Каруаны, точно нет.

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