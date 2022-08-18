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Интервью с чемпионом Европы по лёгкой атлетике Ильёй Шкуренёвым – скандал на Олимпиаде, отстранение России, призовые

«Выигрывать надо. Тогда будет, что кушать». Интервью с чемпионом Европы по лёгкой атлетике
Ангелина Николаева
Интервью с чемпионом Европы Ильёй Шкуренёвым
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Илья Шкуренёв вспомнил скандал на Олимпиаде-2022, высказался о министре спорта и рассказал, как спортсменам жить в новых условиях.

Илья Шкуренёв – один из сильнейших легкоатлетов России, победитель чемпионата Европы в многоборье. Ему удалось попасть в десятку российских легкоатлетов, которые смогли выступить на Олимпиаде в Токио. Однако после Игр двери на международные турниры перед Ильёй закрылись.

В интервью «Чемпионату» лучший многоборец России рассказал о своём отношении к отстранению россиян, вспомнил свой скандальный прыжок на Играх в Токио, а также оценил размер призовых на чемпионате страны.

«Хотел связать свою жизнь с баскетболом»

– Илья, ваш следующий старт – это Спартакиада, которая пройдет в Челябинске?
– Да, планирую там выступить.

– А после Спартакиады у вас ещё будут соревнования?
– Уже конец сезона, стартов особо нет. В сентябре пройдёт командный чемпионат России по многоборьям, но времени между стартами мало, поэтому не уверен, что туда попаду. Может быть, Спартакиада будет моим заключительным стартом в сезоне.

Илья Шкуренёв

Илья Шкуренёв

Фото: РИА Новости

– Сколько стартов в год обычно бывает у многоборцев?
– Максимум три старта за сезон. Бывало, конечно, делали и меньше, и больше, но это уже тяжело. Если мы говорим о полноценном многоборье, три старта – это предел, который организм позволит тебе сделать на максимум, и между ними должно пройти достаточно времени.

– В этом сезоне у нас расписание не очень, все старты идут подряд. Был старт в конце мая — и всё. А потом, уже только в июле, прошёл сначала молодёжный чемпионат по многоборью, через три недели чемпионат в Чебоксарах, ещё через три недели будет Спартакиада, и уже через две недели командный чемпионат. Для восстановления многоборца этого маловато.

Если делать отдельные виды, то, пожалуйста, хоть через день, а так – тяжело.

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– А сколько времени необходимо для полноценного восстановления?
– Считается, что месяц – это минимальный срок. Если надо показать максимум, нужно хотя бы 40-45 дней, чтобы ты мог отдохнуть, сделать хотя бы одну загрузочную неделю тяжёлой работы, успеть восстановиться и разгрузиться к следующему старту.

– У вас есть какие-то увлечения, который помогают отвлечься от лёгкой атлетики?
— Играю в баскетбол в нашей местной любительской лиге. Где-то за три недели до чемпионата России мы вышли в финал четырёх и заняли третье место.

– Вы пришли в многоборье уже после школы, расскажите, почему выбрали именно эту дисциплину? Почему вообще не тот же баскетбол?
– В школе я занимался лёгкой атлетикой, но совсем чуть-чуть. Я бы даже сказал, что больше соревновался, чем тренировался (улыбается). Меня отправляли на соревнования от школы. Больше играл в баскетбол и хотел связать свою жизнь именно с баскетболом, но что-то не пошло, и меня направили в лёгкую атлетику. Мне понравилось, и я переключился.

Я не особо специализировался в чём-то. Например, в школе мне говорили: «Надо пробежать, пробежишь?». Я отвечал, что пробегу. Надо прыгнуть? Прыгну. Я делал всё, и всё более-менее получалось. Тренеры решили, что в многоборье у меня больше шансов, поэтому там и оставили.

«На Олимпиаде у меня нет дополнительных эмоций»

– После Олимпиады в Токио прошёл ровно год, какие впечатления остались?
– Эта Олимпиада для меня уже не первая, я ездил в 2012 году и в 2016-м отобрался, но нас не пустили. Это старт как старт, ничего нового. Я как-то не особо разделяю соревнования. Чемпионат Европы ещё чем-то может отличаться, но чемпионат мира, на мой взгляд, ничем не отличается от Олимпиады.

Наверное, все воспринимают по-разному, но у меня почему-то от Олимпиады нет каких-то дополнительных эмоций. Я практически одинаково волнуюсь и на чемпионате области, и на чемпионате России, и на Олимпийских играх. Когда мы стартуем, всегда есть внутреннее ощущение, что пришёл тот момент, когда надо себя показать. Мне кажется, я везде соревнуюсь одинаково. Может быть, где-то уровень соревнований не позволяет выступить на 100%, но даже на области я выкладываюсь на 99%, потому что для чего-то же ты тренируешься и должен показать, на что готов. Поэтому и переживаешь всегда.

Илья Шкуренёв

Илья Шкуренёв

– Вспоминается скандальный эпизод на Олимпиаде, когда судьи не засчитали вашу попытку в прыжках, хотя подняли белый флажок. Вы сами впоследствии пересматривали повтор этого момента?
– Пока мы пытались там что-то с этим решить, то смотрели. А потом было уже неинтересно. Если попытки откровенно плохие, для чего это смотреть? Если бы тогда я хорошо прыгал, такого бы не было. Да, не повезло, но я прыгал плохо, и результат был закономерным.

Я пересматриваю моменты, где что-то получается, и с Олимпиады я больше смотрю виды, которые удались. С помощью замедленных повторов смотрю, за счёт чего это получилось, чтобы и в дальнейшем делать акцент на этом.

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– Та попытка на Олимпиаде не была засчитана из-за нововведений в правилах?
– Как я понял, правила изменились в прошлом году. Раньше, если судья поднял флажок – это окончательное решение. На это я и пытался надавить и настаивал, что судья поднял флаг, то есть принял решение и уже не может переобуться. К тому же раньше правила были такие, что, если ты успел сбежать с матов, а планка ещё не упала, попытка также засчитывается. В моём случае и судья поднял флаг, и я успел с матов слезть, но оказалось, что это всё не работает, если старший судья сказал нет. Не особо, конечно, это понимаю, но правила одинаковые для всех.

– Чьё выступление на Олимпиаде-2020 для вас – самое запоминающееся?
– Выступления Маши Ласицкене и Анжелики Сидоровой. Это было очень круто и эмоционально. Оба выступления, я даже не могу выбрать что-то одно.

Мурашки бежали, эмоции невероятные. Не знаю, как это описать. Я так не переживал, наверное, даже когда сам выступал. Во время своего выступления ты знаешь, что себя контролируешь, а там я ничего не контролировал (улыбается), там они всё контролировали, а я просто хотел, чтоб они выиграли. Битвы у них были жёсткие.

Илья Шкуренёв

Илья Шкуренёв

Фото: РИА Новости

«Министр спорта знает, что делает»

– В 2015-м Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство ВФЛА, а сейчас положение кажется ещё более плачевным. Как ваше отношение к отстранению россиян от международных стартов изменилось за эти семь лет?
– Когда что-то происходит, ты сначала, как ни крути, думаешь об этом, обсуждаешь, а позже понимаешь, что от тебя это просто не зависит. Так что я об этом не думаю, если никто не спрашивает, у меня даже своего мнения на этот счёт нет. Моя задача – тренироваться и показывать результат, чем я и занимаюсь. Если не пускают, что я могу с этим сделать? Это факторы, которые от меня не зависят. И хотя в какие-то моменты и обидно, но слезами горю не поможешь.

– То есть вы морально настроены на то, что в ближайшее время придётся выступать на уровне России?
– Я надеюсь на лучшее. Не могу сказать, что настроен только дома сидеть, мне бы этого, конечно, не хотелось. Я настроен выступать дальше и показывать хорошие результаты. Всё, больше я ни о чём стараюсь не думать.

– Во время чемпионата России в Чебоксарах прошла встреча спортсменов с министром спорта Олегом Матыциным. Вы туда ходили?
– Нет. Я даже не знал, когда она была.

– В первый день чемпионата.
– Тогда понятно – я выступал, поэтому и не мог туда пойти, был занят своим важным делом (улыбается).

– У спортсменов была возможность задать Олегу Васильевичу вопросы. Вы бы о чём его спросили?
– Он приезжал к нам перед Олимпиадой, нас собралось человек семь, и там каждый спросил или попросил то, что хотел. Просто пообщались в неформальной обстановке. Он знающий человек, и, когда шёл какой-то диалог, было видно, что он разбирается в том, о чём говорит. Он знает всё по видам, кто, где и как выступил, в общем, думаю, человек знает, что делает.

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– Сейчас у вас есть какие-то вопросы к ВФЛА и министру спорта?
– Да я не знаю, что спрашивать (улыбается). Тут главное, чтобы все делали всё от них зависящее. Если они всё делают, никакого хейта или упрёков не будет. Нужно, чтобы у людей были места для сборов, тренировок, инвентарь – это основное.

Нет смысла постоянно кричать, что вот вы ничего не делаете, это у вас всё плохо, а при этом самому ничего не показывать. В таком случае, если тебя и выпустят, ты просто никуда не отберёшься. Нужно работать, показывать свой уровень и делать всё, что конкретно от тебя зависит.

Илья Шкуренёв

Илья Шкуренёв

Фото: РИА Новости

«Никогда не сравняюсь с футболистом по зарплате»

– На чемпионате России в Чебоксарах за первое место давали 50 000 рублей. В текущей ситуации такие призовые – это достаточная сумма?
– Это тяжёлый вопрос. 50 000 рублей – это средняя месячная зарплата, а стартов сколько можно выиграть? Допустим, три за весь год. То есть, если считать по этим призовым, мне их хватит на три месяца. А если ты спортсмен, у тебя подготовка к соревнованиям получается намного дороже. Хотя 50 тысяч – это в любом случае больше, чем ноль.

Все прекрасно понимают, какие призовые на международных стартах, и, если на российских будут такие же, тогда, думаю, и стимулов, и людей, и экшена на самих соревнованиях будет побольше.

– Ходят слухи, что на Спартакиаде около 300 тысяч рублей будут платить за первое место.
– Посмотрим. Но это не должно быть разовой акцией, один раз ничего не работает. Если человек один раз выйдет побегать на дорожке, он не станет профессиональным спортсменом. Это должно быть постоянно.

– Вам уже говорили, какие будут выплаты?
— Для любых выплат нужно что-то выигрывать. Всё зависит от твоего результата, и, если у тебя есть хороший результат, в любом виде спорта и в любых условиях, выпускают на международные старты или нет, ты в финансовом плане не будешь страдать. Конечно, ты точно никогда не сравняешься с футболистом по зарплате, но у тебя всегда будет, что покушать.

– А что вы думаете о зарплатах футболистов? Не обидно, что там суммы совсем другие?
– Вообще не думаю об этом. Просто все об этом кричат, и ты волей-неволей знаешь об этом.

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