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Вредные советы российскому шахматисту Яну Непомнящему — как ему оправиться после поражения от Дин Лижэня?

Разозлиться на Магнуса Карлсена и заготовить детский мат. Вредные советы Яну Непомнящему
Александр Федяков
Вредные советы Яну Непомнящему
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Как российскому шахматисту выиграть титул чемпиона мира?

После поражения Яна Непомнящего в четвёртой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам российские болельщики как-то приуныли. После очень бодрого начала всё перевернулось не в пользу нашего претендента.

Но отчаиваться рано. Впереди ещё целых десять партий. Да и лёгкой прогулки, стоит сказать, никто не ожидал. Китаец – это очень крепкий орешек.

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Давать полезные советы Яну сейчас бесполезно – и ему самому, и его команде прекрасно известно, что нужно делать в непростой ситуации. А поскольку помочь Непомнящему хочется, мы дадим ему советы вредные.

Замечательную детскую книгу Григория Остера же все читали?

Заучить правильный ход!

В четвёртой партии Ян допустил ошибку, так? Значит, надо максимально её исследовать, прокрутить в голове раз 100 и хорошенько запомнить. Для чего всё это? Для того чтобы, когда на доске возникнет та же самая позиция, Ян, ни секунды не сомневаясь, сделал в ней лучший ход, а не ошибку.

Меньше отдыхать — больше работать!

Чтобы оставаться в тонусе, отдыхать между партиями нельзя. Хочется верить, что в свой выходной Ян не гулял по Астане и не разгружал голову, а занимался шахматами и только ими. Нельзя терять ни секунды на отдых!

Побольше спортивной злости!

Правильно говорят: чтобы добиться большего, надо стремиться к невозможному. Непомнящему тоже сейчас такое стремление к невозможному не помешает. Что там Дин Лижэнь! Надо целиться сразу в Магнуса Карлсена, который вероломно отказался играть с Яном! Достать его в шахматах, пока он играет в покер, невозможно, но надо хотя бы поставить фото норвежца на заставку своего телефона, чтобы не забывать о битве с ним. Так и надо разжигать спортивную злость и ярость, которой у Яна не видно!

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Сейчас всё не так уж плохо!

Кстати, сейчас хорошо бы вспомнить самые жёсткие просчёты в матче двухлетней давности с Карлсеном. Вспомнить, пережить те эмоции и сказать самому себе: «Послушай, Ян, а сейчас всё не так уж плохо, как тогда!»

Не переоценивать соперника!

Не так страшен Дин, как его малюют. Китаец – вообще не Магнус Карлсен, а его блестящие манёвры в четвёртой партии – это чистая случайность. Ян же просто перенапрягся и думал слишком много, а надо играть попроще, расслабиться. Китаец уже давал слабину и признавался, что не всегда может справиться с эмоциями, так что надо тихо и спокойно ждать от него ошибок.

Обескуражить соперника!

В пятой партии Яну играть белыми. И Дин прекрасно знает, что россиянин готовит ему какую-то новинку. А надо обескуражить соперника! Взять и попробовать поставить классический детский мат! В такой простоте китайский игрок будет долго искать подвох, и если не сдастся сразу, то уйдёт в цейтнот.

Читать прессу и комментарии!

Самое главное, что нужно сейчас Яну – это послушать разных людей, простых поклонников шахмат или даже тех, кто ничего не смыслит в чёрно-белой игре. Обязательно надо изучить комментарии в соцсетях – там сплошные слова поддержки. Ну и прессу почитать, конечно, – там плохого не посоветуют!

А какой вредный совет Яну можете дать лично вы? Пишите в комментариях!

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