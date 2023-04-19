«Ронни О’Салливану давно пора на пенсию». Молодой выскочка провоцирует легенду на ЧМ-2023

Иранский снукерист Хоссейн Вафаей уже не в первый раз цепляет действующего чемпиона мира острыми высказываниями.

На старте чемпионата мира по снукеру – 2023 кипят настоящие страсти. Сперва экоактивисты сорвали матчи 1/16 финала, а теперь снукеристы устраивают трэш-ток перед встречами 1/8 финала. Нешуточную перепалку устроили между собой иранец Хоссейн Вафаей и действующий чемпион мира Ронни О’Салливан.

Соперники наговорили друг другу немало приятных слов.

«Ронни пора на пенсию»

История противостояния Вафаея и О’Салливана началась год назад.

На чемпионате мира – 2022 Хоссейн стал первым иранцем, которому удалось добраться до основного раунда турнира. Правда, тогда Вафаей вылетел в первом же матче, проиграв Джадду Трампу (4:10). Несмотря на это, иранец успел дать Eurosport яркое интервью, где призывал Ронни уйти из снукера.

«Многое из того, что говорит Ронни, меня разочаровывает. Что ты за легенда, если называешь людей болванами? Я был и остаюсь его хорошим другом, но мне это не нравится. Может быть, ему это нравится и это вызывает у него хорошие чувства. Но я думаю, что люди должны относиться к нему так же, как и он к ним. Я отношусь к нему так, как он этого заслуживает.

Делает ли он достаточно для снукера? Я думаю, что ему пора в отставку, если честно. Он должен уйти, а затем молодое поколение сделает больше. Я не вижу никаких улучшений, он 20 лет был на вершине этого вида спорта, и что он сделал для нас? Это мой самый большой вопрос: что он сделал для нас?

Я – молодое поколение, я хочу посмотреть, что он сделал для нашего спорта. Где большие спонсорские компании? По моему мнению, у него должен быть собственный частный самолёт, но он приезжает и жалуется на призовые в 10 или 15 тысяч. У него была возможность сделать снукер привлекательнее, почему он этого не сделал? Сколько было контактов, чтобы привлечь автомобильные компании или Rolex в наш спорт, чтобы сделать снукер привлекательнее?

Ладно, пора сказать ему, мол, уходи, чувак. Уходи на пенсию».

Тогда Ронни пропустил мимо ушей слова Хоссейна, сосредоточился на снукере и триумфально выиграл своей седьмой титул чемпиона мира.

«Я люблю, когда меня дразнят. Меня это заводит»

В этом году после жеребьёвки чемпионата мира стало ясно, что у англичанина и иранца есть шанс встретиться в 1/8 финала турнира. Тогда О’Салливана в студии спросили, что он думает о предстоящем матче после слов Хоссейна.

«Что он говорил мне? Я не могу вспомнить», – ответил Ронни.

После напоминания ведущего Ракета отреагировал шутками.

«Много ли он говорил обо мне в этом году? Думаю, он научился молчать. Как говорится, не дразни зверя в клетке. Я люблю, когда меня злят, я люблю, когда меня дразнят. Я просто люблю это. Это меня заводит. Я кайфую от этого. Мне всегда нужно что-то такое, поэтому я надеюсь, что кто-то подобное скажет, и тогда, надеюсь, у меня будет причина лучше выступать. Он не собирается ничего говорить сейчас, потому что он, вероятно, понял, что это не очень хорошая тактика. Посмотрим, как будет, но мы явно повеселимся».

Но Хоссейн буквально через два дня выступил с пламенной речью, в которой пообещал «заткнуть рот» Ракете. Иранец явно хотел спровоцировать соперника.

«Я должен выступить так, чтобы заткнуть некоторым рот. Я должен показать им, на что я способен. Это только начало. Я ещё не провёл свой лучший матч. Если я покажу первоклассную игру, я определённо кого-то разгромлю. Кому я хочу закрыть рот? Ронни О'Салливану. Я был спокоен и уважал его. Но так много людей присылали мне какие-то его интервью или что-то в этом роде».

«Бог дал мне шанс отомстить»

Позднее в интервью WST иранец развил свою мысль. Хоссейн призвал Ронни играть как мужчина. А ещё – пообещал отомстить ему за слова.

«Ронни был моим героем. Я не мог себе представить, что побеждаю его. Когда я обыграл его со счётом 5:0 (в квалификации German Masters в 2022 году. – Прим. «Чемпионата»), мне было даже грустно, но, с другой стороны, я был счастлив, потому что показал, как могу играть. Он это запомнил, сто процентов. Играй как мужчина, Ронни! Не веди эти игры разума. Не проявляй ко мне неуважения, когда за мной наблюдают 70–80 миллионов человек в Иране. Теперь ты мой противник. Я должен встать у тебя на пути, если хочу стать чемпионом.

Ронни не уважал меня – и бог дал мне шанс отомстить. Всё зависит от меня».

Хоссейн сказал, что Ронни больше не является его героем. Дело в том, что иранец пытался равняться на Ракету не только в игре, но и в жизни, из-за чего даже стал проявлять неуважение к семье и болельщикам. Как только Вафаей перестал видеть в Ронни героя, он стал лучше относиться к окружающим.

«Ронни такой приятный человек… когда он спит. Я не ощущаю никакого давления, выиграю я или проиграю. Если он победит меня со счётом 13:0, мне всё равно – он здесь 40 лет. Но если я выиграю… Берите попкорн!»

Выпад Вафаея не остался незамеченным в мире снукера. Марк Уильямс, например, рассмеялся в прямом эфире, когда слушал обращение Хоссейна.

«Зачем ты его заводишь? Он сказал, что Ронни больше не его кумир. Здорово! Теперь он обвиняет его в неуважении к семье!» — смеясь, говорил Уильямс.

Ронни на пламенную речь иранца так и не ответил. Кажется, он решил доказать ему всё в «Крусибле». Тем более матч стартует уже скоро. Первая сессия начнётся 21 апреля в 16.30 по московскому времени.