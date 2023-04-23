7 спортивных событий понедельника

Неделя начинается с ярких матчей в НХЛ, важной партии Непомнящего и яркого завершения тура в РПЛ и Серии А.

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

🏒 1:30: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», НХЛ, 1/4 финала — Запад, четвёртый матч

Интрига: оживёт ли Кирилл Капризов?

Российская звезда «Миннесоты» забросил только одну шайбу в трёх матчах первого раунда. Во второй игре серии с «Далласом» Капризов не отметился результативными действиями, заработал «-2», а под конец инициировал небольшую потасовку. Впрочем, пока «Уайлд» и без очков Кирилла ведут 2-1 в серии. Ещё одна победа существенно повысит их шансы на выход в следующую стадию плей-офф.

«Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» Фото: Stacy Bengs/AP/ТАСС

🏒 4:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», НХЛ, 1/4 финала — Запад, четвёртый матч

Интрига: сможет ли команда Макдэвида наладить внутреннюю дисциплину?

К третьему матчу серии Коннор Макдэвид вернулся на авансцену, положив два гола-близнеца с интервалом в пару минут. Зато появились новые вопросы к его партнёрам. Например, одну из шайб «Ойлерз» пропустили после глупейшего удаления Леона Драйзайтля: в паузе форвард зачем-то засадил сопернику клюшкой по щиткам. Если «нефтяники» не искоренят из своей игры такие моменты, то вряд ли их путешествие по сетке плей-офф продлится долго.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» Фото: Mark J. Terrill/AP/ТАСС

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс»

4-0 — ждать ли этот счёт в серии «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз»? «Денвер» потенциально может стать второй командой в нынешнем розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации после «Филадельфии Сиксерс», которая может выйти во второй раунд. Что для этого нужно сделать «Наггетс»? Достаточно обыграть сегодняшних соперников из Миннеаполиса на их площадке.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» Фото: Gregory Shamus/Getty Images

♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, 11-я партия матча за шахматную корону

Интрига: россиянин будет сушить игру или пойдёт в решающую атаку?

В Астане продолжается битва за звание чемпиона мира по шахматам. Матч переходит в финальную стадию: осталось сыграть максимум четыре партии с классическим контролем времени. В 11-й партии Ян Непомнящий, который ведёт в счёте (5,5 на 4,5 очка), играет белыми и может выбирать из двух сценариев. Первый – максимально надёжно и спокойно сыграть на ничью. Второй – пойти в атаку. Если Ян сможет одержать ещё одну победу белыми фигурами, то отыграться китайцу будет почти нереально. Но пойдёт ли российский гроссмейстер на риск?

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь Фото: FIDE

⚽️ 19:00: «Спартак» — «Краснодар», РПЛ, 24-й тур

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сохранит ли «Спартак» место в тройке по итогам тура?

Программу 24-го тура чемпионата России по футболу закрывает потенциально зажигательный матч «Спартака» с «Краснодаром». У этих команд по-другому, кажется, и не бывает. Каждая встреча – куча эмоций и, как правило, забитых мячей. Красно-белые впервые предстанут перед родной публикой после кубкового провала в Жигулёвске и постараются извиниться перед болельщиками за него качественной игрой и положительным результатом.

За последние четыре тура москвичи набрали всего 4 очка из 12 возможных и сильно осложнили себе задачу попадания в призовую тройку. «Зенит» уже слишком далеко, «Ростов» тоже отрывается. Оступаться «Спартаку» нельзя. Но просто хозяевам точно не будет. «Краснодар» — на подъёме. Команда Ивича одержала пять побед подряд, в том числе две — в Кубке по пенальти. На первый взгляд, турнирной мотивации у южан поменьше, но нынешнее шестое место их точно не устраивает. Так что бой будет совершенно точно.

«Спартак» — «Краснодар» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

🏐 19:00: «Зенит СПб» — «Динамо», волейбол

Интрига: кто составит компанию «Зениту» в финале чемпионата России

Победителя этой пары уже ждёт первый финалист чемпионата России — «Зенит-Казань» забрал четвёртый матч серии в гостях у «Локомотива» — 3-1. Питерский Санкт-Петербург принимает «Динамо», чтобы ещё на пару дней задержаться в плей-офф. И шансы есть. Москвичи на ошибках едва не отдали первый матч серии, второй, правда, оформили без борьбы. Но фактор домашних трибун и своей площадки — решающий в формате плей-офф. А мы уже становились свидетелями фантастических камбэков.

«Зенит СПб» — «Динамо» Фото: vk.com/vczenitspb

⚽️ 21:45: «Аталанта» — «Рома», Серия А, 31-й тур

Италия - Серия А. 31-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Аталанта Бергамо Не начался Рома Рим Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Моуринью может догнать «Ювентус», а Гасперини — запрыгнуть в зону еврокубков

Один матч 31-го тура чемпионата Италии вынесен на понедельник. «Рома» после выхода в полуфинал Лиги Европы переключается на внутренний чемпионат. На повестке дня — опасный выезд в Бергамо. В первом круге «Аталанта» неожиданно вывезла три очка из Рима, а уж на своём-то поле тем более будет стремиться к победе.

Логично предположить, что на данном этапе в приоритете у парней Жозе Моуринью еврокубок. Но и Серией А пренебрегать нельзя. Прямо сейчас столичный клуб входит в «зону ЛЧ», но в случае одной-двух неудач запросто может из неё вывалиться. Что, помимо имиджевых потерь, грозит огромной недополученной прибылью. Так что ни о какой экономии сил со стороны гостей не может быть и речи.

«Аталанта» — «Рома» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Все события 24 апреля в Матч-центре «Чемпионата»