Может, это не заговор против России? Почему Садулаева развернули на границе Румынии

Чемпионат Европы по борьбе – 2024, который проходит в Румынии, точно запомнится не спортивными результатами, а скандалом с допуском российских борцов. Допуском в смысле документов, а не квот.

Мало того, что за неделю до старта стало ясно, что не всем российским атлетам дали визы в Румынию, так вечером 15 февраля ситуация раскалилась до предела. Лидера сборной России во вольной борьбе, двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира, вроде бы получившего со второй попытки документы, разрешающие въезд в страну, развернули буквально на границе.

«Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида. Но есть маленькая странность в этом решении. Садулаев до прилёта в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве – в Испании, откуда он вылетел в Бухарест. В Испании никаких вопросов к нему не было, там он выходил из аэропорта и снова проходил к гейту», – рассказал «Матч ТВ» глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

То есть лучший борец страны спокойно прибыл в еврозону, прошёл проверку испанскими пограничниками, а уже румыны его не пустили.

Абдулрашид Садулаев Фото: РИА Новости

«Мы обращались в оргкомитет чемпионата Европы, но они бессильны перед таможенной службой. Это беспрецедентная ситуация. Политическое руководство Румынии давало письменные гарантии, что всем членам команд – неважно, Россия или какая-то другая страна — будет предоставлена визовая поддержка. По факту они же дали визы, но не всем», – заявил Мамиашвили.

Садулаеву ничего не оставалось кроме как возвращаться в Москву.

Сам спортсмен на недопуск отреагировал в соцсетях довольно спокойно:

«К сожалению, этот чемпионат Европы пройдёт без моего участия. Я был заряжен, сфокусирован и готов, но прямо на границе мне отказали во въезде в Румынию – не понравилась моя виза. Как то странно получается! В Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было… На всё воля Всевышнего. Спасибо вам за поддержку. Будем извлекать уроки и двигаться дальше. Всем нашим ребятам желаю удачи и, главное, без травм!»

Стоит заметить, что чемпионат Европы для Садулаева – не судьбоносный турнир. Олимпийские путёвки здесь не разыгрываются. Но Абдулрашид явно хотел здесь проверить свои силы после травмы, полученной на ЧМ-2023.

Теперь у Садулаева такой возможности не будет.

Но что же случилось? Есть две версии.

Первая — румыны руками пограничников устранили конкурента и насолили сборной России. Якобы всем наглядно показали, как легко можно блокировать допуск российских спортсменов на соревнования, даже если они приняли все возможные нейтральные статусы. Если с международных федераций или даже с МОК что-то можно спросить в случае отказа нашему спортсмену, то с пограничников какой спрос? Не пустили – и всё тут.

Первая версия, конечно, простая и вроде бы всё объясняющая в привычном для российских болельщиков стиле: все специально против нас. Но есть и вторая. Всё дело в том, что Румыния пока ещё не входит в Шенгенскую зону («воздушный Шенген» будет открыт только в марте 2024 года), но при этом пускает в свою страну путешественников, имеющих визы, разрешающие многократный въезд. То есть правила въезда в страну содержат некоторые нестандартные особенности. И в связи с этим есть мнение, что Садулаеву после первого отказа второпях сделали визу, не соответствующую правилам въезда в Румынию. То ли по ошибке, то ли специально, в надежде, что и так получится проехать на чемпионат Европы. Увы, не получилось.

А как вы думаете, что случилось на самом деле?