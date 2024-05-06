Главные итоги предолимпийского чемпионата России по борьбе. Кто же отправится в Париж?

Предолимпийский чемпионат страны по борьбе, который проходил на многотысячной «LIVE Арене» в Московской области, привлёк внимание не только отечественных любителей этого вида спорта. За схватками и их результатами следили в США, Иране, Средней Азии, странах Европы… К слову, последний раз столичный регион принимал национальное первенство аж 17 лет назад. И возращение соревнований в окрестности Москвы как бы подчёркивает, что борьба стала флагманом олимпийского движения страны.

Но прежде чем рассказывать о спортивных событиях турнира, важно сделать ремарку. Старт из-за травм пропускали лидеры сборной Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг). Несмотря на это, посмотреть было на что. К заключительному дню турнира накал страстей был запредельным, поскольку программу завершали финалы в олимпийских весовых категориях.

И такого Садулаева не пустят на Олимпиаду?

Начнём с самого важного. Русский танк в строю, и недопуск на два турнира подряд его не деморализовал. Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом страны. В финале ему противостоял Алихан Жабраилов – тот, кто завоевал путёвку на ОИ-2024 на недавнем лицензионном турнире в Баку.

В очном противостоянии у него почти не было шансов. Хотя Жабраилов с ходу заработал четыре балла, но преимущества ему это не дало. Садулаев уже к концу первого периода сравнял счёт. Во второй части встречи Русский танк вырвался на два балла вперёд, а в заключительную минуту, когда трибуны скандировали его имя, провёл ещё одно результативное действие – 8:4.

Эта победа – сигнал всем. Но главный адресат этого послания россиянина – МОК. Ведь недопуск на Олимпиаду такого Садулаева будет большой ошибкой. Всем понятно, что в весе до 97 кг железный №1 – это именно он.

После финала и церемонии награждения болельщики и журналисты не отпускали чемпиона. В какой-то момент его окружили представители тренерского штаба, чтобы буквально дать атлету перевести дух.

Тревожный звоночек для Найфонова

Наиболее остросюжетными, почти голливудскими получились соревнования сильнейших борцов страны в весовой категории до 86 кг. В отсутствие Артура Найфонова первую партию на ЧР-2024 исполнял 20-летний дагестанский борец Ибрагим Кадиев. Он и сотворил главную сенсацию турнира.

Ибрагим Кадиев Фото: РИА Новости

На пути к финалу воспитанник школы Садулаева обыграл сразу трёх действующих чемпионов страны. Все они перешли в вес до 86 кг ради Олимпиады. И вряд ли они могли ожидать, что у них на пути встанет совсем ещё молодой Кадиев, которого болельщики уже нарекли новым Русским танком. Он, к слову, в прошлом году выиграл чемпионат мира до 20 лет.

А теперь взгляните на имена соперников, которых он оставил ни с чем:

1/8 финала – Арслан Багаев – чемпион России – 2023;

1/4 финала – Ахмед Усманов – чемпион мира – 2023, чемпион Европы – 2024, чемпион России – 2023;

1/2 финала – Владислав Валиев – пятикратный чемпион России;

финал – Малик Шаваев – двукратный чемпион России.

Финальный поединок Кадиева вызвал много вопросов. Но споры о судействе только добавили Ибрагиму популярности. Как бы там ни было, на последних секундах он вырвал победу и первое в карьере золото на взрослом уровне.

Уже после схватки восходящая звезда российской борьбы заявил, что его целью является поездка на Игры в Париж. По сути, он бросил вызов Артуру Найфонову, который об Играх в Париже мечтает как никто другой. Вот только право на участие в Олимпиаде теперь нужно будет защищать.

Сидаков восстанавливается, а Угуев бережёт себя

В весовой категории до 74 кг также новый победитель. В отсутствие чемпиона Игр в Токио и действующего чемпиона мира Заурбека Сидакова золото забрал крымчанин Анзор Закуев. Но в этом весе по олимпийскому делегату вопросов, пожалуй, нет. Сидаков спокойно готовится к поездке в Париж.

Как и Заур Угуев, который на первенстве страны выступал в весе до 61 кг и обошёл там всех с большим запасом. Но стоит помнить, что свои главные награды вольник выиграл в категории до 57 кг, а сейчас решил поберечь себя. Он тоже готовится к Парижу. Времени согнать вес предостаточно.

В весовых категориях до 65 и до 125 кг победили первые лица сборной. Шамиль Мамедов в принципиальной схватке одолел Абасгаджи Магомедова, а Абдулла Курбанов в тяжах превзошёл Шамиля Мусаева.

До старта Олимпиады осталось немногим более двух месяцев. Главные старты прошли, тренеры посмотрели на главных кандидатов и сделали свои прикидки. Теперь дело за малым, но самым сложным, – определиться с именами тех, кто полетит в Париж добывать золотые медали для страны. В столь непростое время важно сделать исключительно верный выбор.