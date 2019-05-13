Вице-президент ВФЛА: за четыре года мы не увидели результатов работы

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрей Сильнов прокомментировал открытое письмо главы РУСАДА Юрия Гануса, призвавшего сменить руководство и тренерский штаб ВФЛА ради скорейшего восстановления прав российской организации в IAAF.

«Человек, когда что-то делает, должен отвечать за свои поступки и за свои дела. Это первое. Второе — работа, которая делается, должна быть завершена. Должен быть результат — плохой или хороший. Пока за четыре года результата мы не увидели.

Я вообще говорю. Не про Гануса, а по поводу федерации. Поймите меня правильно. Я тоже работаю в федерации и должен в какой-то мере что-то вам сказать по этому поводу. Что касается Юрия Гануса, то он показывает свою работу. Правильно или нет — рассудит время», — цитирует Сильнова «Спорт день за днём».

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